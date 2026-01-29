三井不動産グループ国内外40ホテルが対象の会員プログラム「MGH Rewards Club」三井ガーデンホテル札幌 リニューアル記念キャンペーンを開催！

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮）が運営する三井ガーデンホテル札幌（所在：北海道札幌市中央区北五条西6-18-3）のリニューアルを記念して、会員プログラム「MGH Rewards Club」の会員様を対象に、期間限定で2つの特別なプレゼントキャンペーンを実施いたします。日頃よりご愛顧いただいている皆さまに感謝の気持ちを込めて、特別な“旅”の贈り物をお届けします。

2026年2月1日(日)にリニューアルオープンする三井ガーデンホテル札幌は、「WELLNESS HARMONY」をデザインコンセプトに掲げ、北海道や札幌らしさを感じられるアートや、伝統織物をモチーフにしたファブリックなど、地域の魅力と調和したデザインを客室や館内の随所に取り入れました。明るく温もりある空間で、北海道の旅を、さまざまな滞在シーンでお楽しみいただけるホテルへと生まれ変わります。

客室は全7タイプ・177室へ刷新し、グループやファミリーでのご利用にも対応。最大3名まで宿泊可能な客室を20室から102室へ拡充するほか、最大4名までご宿泊いただける客室を38室新設しました。また、大浴場はデザインとレイアウトを一新し、より広々とした快適な空間へ。同フロアにはランドリー機能、飲料や軽食の自販機を備えた宿泊者専用スペースを新設しています。

・三井ガーデンホテル札幌 予約開始情報

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2025/0917/

■リニューアル記念！2つのプレゼントキャンペーンをご用意

三井ガーデンホテル札幌のリニューアルを記念して、三井ガーデンホテルズ宿泊招待状が当たるプレゼントキャンペーンと、メルマガ登録でご宿泊割引クーポンをプレゼントする2つのキャンペーンを同時に実施いたします。すでに会員の方はもちろん、まだ会員登録がお済みでない方も、「MGH Rewards Club」のアプリのダウンロードおよび新規会員登録で、キャンペーンにお気軽にご参加いただけます。

・特設サイト

https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/campaign/sapporo-renewal2026/

※本キャンペーンは国内会員様向けの内容となっており、アプリ設定および会員登録の言語が日本語となっている会員様に限ります。

(１)どなたでもご参加OK！宿泊招待状が当たるキャンペーン

今回リニューアルオープンをする「三井ガーデンホテル札幌」をはじめ、ミシュランガイドにセレクテッドホテルとして選出された「三井ガーデンホテル銀座プレミア」「三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア」「三井ガーデンホテル京都三条プレミア」など、国内に33施設ある「三井ガーデンホテルズ」の中から、お好きな施設でご利用いただける宿泊招待状が抽選で当たるキャンペーンです。

三井ガーデンホテル札幌

【応募期間】

2026年2月1日(日)～2026年2月28日(土)

【当選人数】

三井ガーデンホテルズ宿泊招待状 10組20名様

【対象】

「三井ガーデンホテルズ 宿泊・ポイントアプリ」のダウンロードと「MGH Rewards Club」に会員登録をしているすべてのお客様

【参加方法】

「三井ガーデンホテルズ 宿泊・ポイントアプリ」のキャンペーンページよりご参加ください。

ご参加には、「MGH Rewards Club」への会員登録と「三井ガーデンホテルズ 宿泊・ポイントアプリ」のダウンロードが必要となります。

※会員登録、アプリダウンロードいずれも無料

【当選発表】

「三井ガーデンホテルズ 宿泊・ポイントアプリ」内にて当選者にのみご連絡します。

※2026年3月中旬頃の発表を予定

(２)メルマガ登録でGET！ご宿泊最大10％OFF！クーポンプレゼント

メルマガの受信を許諾いただいている「MGH Rewards Club」会員様に、三井ガーデンホテル札幌でご利用いただける10%OFFクーポンのほか、三井不動産ホテルマネジメントが運営する3ブランドのホテル（ザ セレスティンホテルズ・三井ガーデンホテルズ・sequence）をお得にご利用いただける割引クーポンをプレゼントします。

三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア

【対象】

各配信日の前日23:59までにメルマガ配信希望に設定された会員の方は自動でエントリー対象となります。

※配信希望は、会員マイページ「お客様情報の確認/変更」から情報変更いただけます。

【配信日】

１.2月1日(日) 13時頃 配信予定

三井ガーデンホテル札幌限定10%OFFクーポン

利用対象ホテル：三井ガーデンホテル札幌

２.2月1日(日) 13時頃 配信予定

日本全国で利用可能5%OFFクーポン

利用対象ホテル:当社ブランドの全国39ホテル

※MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝は除く。

【クーポン利用可能宿泊期間】

クーポンごとに異なります。メルマガをご確認ください。

【クーポン利用方法】

１.「MGH Rewards Club」メルマガ受信許諾をONに設定

２.当社よりクーポンコードを記載したメルマガを配信

３.公式Webサイト・公式アプリより予約時に、クーポンコードをご入力ください。

※同一予約に対して複数クーポンの併用はできません。

※各クーポンは会員様お一人当たり1回のみ利用可能です。

※既存予約にはご利用いただけません。

※電話予約、ホテルへの直接予約、OTAサイトやその他のご予約ではご利用いただけません。

※各配信前日までにメルマガ受信許諾をONに設定されていない場合は、本クーポンはご利用いただけません。

※設定や受信エラーなどによってメールが受信できなかった場合に、メールの再送はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

■MGH Rewards Club 概要

MGH Rewards Club（リワーズクラブ）とは、日本国内のザ セレスティンホテルズ・三井ガーデンホテルズ・sequenceおよび台湾のMGH Mitsui Garden Hotel台北忠孝でご利用いただけるホテル会員プログラムです。

会員登録すると、会員特別料金でご宿泊いただくことができるだけでなく、会員ランクによって宿泊代金の5％～10％のポイントが付与され、貯まったポイントはお支払いやクーポン等多彩な特典との交換が可能です。また、年間の利用実績に応じて、朝食が無料になる等お得な特典をご用意しております。公式ウェブサイトやアプリをダウンロードすることで、どなたでも会員登録いただくことができます。

※ポイントの付与率および特典内容は、利用実績に応じて設定されるステージごとに異なります。

■MGH Rewards Club会員登録方法

期間中にMGH Rewards Clubへ新規登録いただいた方も本キャンペーンにご参加いただくことができます。入会がお済みでない方は、この機会にぜひご登録ください。

【入会方法】

アプリダウンロードもしくは下記ページより登録ページにお進みください。

・MGH Rewards Club特設ページ

https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/mgh-rewards-club/

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。