¡Ö£Ó£Î£Ó¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ßÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿
SNS¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î·ÇºÜ¡¢SNS¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÅù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±½¬ÆÀ¡¢°Õ¼±·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤¿¤¤ SNS¤Î»È¤¤Êý¡¡～¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëSNS¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ßÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢13ºÐ¤«¤é29ºÐ¤Þ¤Ç361ºîÉÊ¡ÊÆ°²è162ºîÉÊ¡¢ÀÅ»ß²è199ºîÉÊ¡Ë¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É14ºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¼õ¾ÞºîÉÊ·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢É½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡»É½¾´¼°
Æü¡¡¡¡»þ ¡§ ÎáÏÂ£¸Ç¯2·î11Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¸á¸å3»þ¤«¤é¸á¸å£´»þº¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö
²ñ¡¡¡¡¾ì ¡§ ÅÔÄ£Âè°ìËÜÄ£¼Ë5³¬Âç²ñµÄ¾ì
Æâ¡¡¡¡ÍÆ ¡§ ¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½¡¢ÃÎ»ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¿³ºº°Ñ°÷¹ÖÉ¾Åù
¼õ¾ÞºîÉÊ ¡§ Æ°²èÉôÌç¡¡10ºîÉÊ¡¡ÀÅ»ß²èÉôÌç¡¡4ºîÉÊ
¡»¿³ºº°Ñ°÷
¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ»á¡¢¥¤¥·¥°¥í¥¥ç¥¦¥Ø¥¤»á¡¢½Ð¿å¤Ý¤¹¤«»á¤Î³Æ¿³ºº°Ñ°÷¤âÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡ª
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹
¥¿¥ì¥ó¥È/¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥åー¥¤¥Á¡×¥·¥åー¥¤¥Á¡ú¥»¥Ö¥ó¡¡¥ì¥Ýー¥¿ー
¿³ºº°Ñ°÷
¥¢¥Ë¥á±é½Ð¡¿´ÆÆÄ
¥¤¥·¥°¥í¥¥ç¥¦¥Ø¥¤
·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥µ¥¤¥Àー¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¡×´ÆÆÄ
¿³ºº°Ñ°÷
Ì¡²è²È¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
½Ð¿å¤Ý¤¹¤«
½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÖÌóÂ«¤Î¥Í¥Ðー¥é¥ó¥É¡×ºî²è
¢¨É½¾´¼°ÍâÆü¤è¤ê¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.snsdouga.metro.tokyo.lg.jp/(https://www.snsdouga.metro.tokyo.lg.jp/)¡Ë¤Ç¡¢¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊÅù¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸Åù¤ÇÊü±ÇÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÉ½¾´¼°¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡»ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡Ö£Ó£Î£Ó¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ßÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¼õ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6408-22dba5ed2eb8c747a4c062c02a911227.pdf
¡ÚÌä¹ç¤»Àè¡Û
ÅìµþÅÔÅÔÌ±°ÂÁ´Áí¹çÂÐºöËÜÉô Áí¹ç¿ä¿ÊÉô ÅÔÌ±°ÂÁ´²Ý
Ä¾ÄÌ¡§03-5381-2281¡¡