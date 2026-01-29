【2026年2月限定】青森市内の高校に通う高校生が考案したオリジナル缶バッチをJR青森駅東口ビル＆LOVINA1Fで販売します！

株式会社JR東日本青森商業開発

企画概要

株式会社JR東日本⻘森商業開発は、「⻘森の地域に根差し、⻘森を元気にします。そして、⻘森のその先の未来の懸け橋になります。」というパーパスに基づき、さまざまなプレイヤーと、地域共創に取り組んでまいりました。

特定非営利活動法人あおもり若者プロジェクト クリエイトは、まちづくりを通じた人材育成に取り組んでおり、「クリエイトまち塾」（後述）には、これまで述べ250名を超える地元高校生が参画しています。

本企画は上記2社が、株式会社グロアス様のご協力を得て実施する地域創生プロジェクトです。

実施内容：青森市内の高校に通う高校生が企画・制作した「缶バッチガチャ」をカプセルトイ自動販売機にて販売 ※購入可能時間は10:00～20:00となります。

期 間：2026/2/1（日）～2/28（土）

場 所：青森駅東口ビル＆LOVINA1F

（青森県青森市柳川1-1-5 JR青森駅東口ビル＆LOVINA）

※今回の販売は特定非営利活動法人あおもり若者プロジェクト クリエイトが運営する「クリエイトまち塾」の一環として実施します。

※同年3月に実施される成果報告会に向けた意見収集のためにアンケートへご協力ください。

※アンケートにていただいた内容は今後の制作改善や報告会の資料に反映します。

私たちが作りました！

企画を実施した高校生からのコメント：

・新町や中心商店街の好きなところを缶バッチで表現することができました。

・高校生の視点で青森の魅力を形にしてみました。この缶バッチをきっかけに、さらに青森に興味を持ってもらえたら嬉しいです。

販売商品

販売商品：缶バッチ

販売形式：カプセルトイ自動販売機

販売価格：300円/個

販売種類：2種類（計11デザイン）

【注意事項】

・本製品は装飾品です。本来の目的以外には使用しないでください。

・無理な力を加えると変形する恐れがあります。

・誤飲、誤食の恐れがありますので、小さなお子様には絶対与えないでください。

・雨や水などで本製品が濡れてしまいますと、錆の原因となりますのでご注意ください。

・保存状況やご使用環境により、錆、変色など劣化する場合があります。

・使用上の注意：変形、変質の原因となりますので、洗濯しないでください。

・写真と商品が多少異なりますので、ご了承ください。

・自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますので。ご了承ください。

・1カプセル1個入り。

・対象年齢7才以上。

・材質：ブリキ、PP、紙。

販売場所

JR青森駅東口ビル＆LOVINA1F

赤枠の位置にてカプセルトイ自動販売機を使用し販売します。

クリエイトまち塾とは

クリエイトまち塾は、まちづくりを通じた通年型の社会教育プログラムです。日常的に実施するプロジェクト型のまちづくり活動（実践活動）と、月１回実施するまちづくり等に関する講義・ディスカッションが車の両輪のように機能しています。

参加者には最終成果物として実践活動報告を成果発表会で披露することとしています。とりまとめのプロセスとフィードバックを通じて、1年間の実践と学びを客観的に整理することが可能となり、自らのキャリアアップや地域理解の機会とします。

【関係団体】

法人名：特定非営利法人あおもり若者プロジェクト クリエイト

所在地：青森県青森市新町１丁目13-7 和田ビル2階

理事長：久保田 圭祐

Website:https://aocre.com

法人名：株式会社グロアス

所在地：青森県青森市油川字船岡33-2

代表者：西澤 由紀

主な事業：娯楽機器の設置・運営・レンタル

法人名：株式会社JR東日本青森商業開発

所在地：青森県青森市柳川1丁目2-3

代表者：真壁 まり子

Website:https://jre-abc.com/