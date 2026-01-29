『タテの国』『人喰いマンションと大家のメゾン』などSFマンガ界の新星・田中空が描く予測不能の冒険譚『忘らるる惑星』が1月28日（水）に新潮文庫nexより発売！
「タテの国」や「さいごの宇宙船」、「マンガ大賞2026」にノミネートされた「人喰いマンションと大家のメゾン」（原作）など、今「ジャンプ+」で注目を集めるマンガ家・田中空さんが新潮文庫nexに登場！ 判決精度100％を誇るAIに疑いを持ったことから始まる予測不能のノンストップSF『忘らるる惑星』（わすらるるほし）は1月28日、新潮社より発売です。
AIの判決精度は100％のはずだった……。
とある殺人事件をきっかけに世界は反転し、信じていたものが崩れ始める。
『未来経過観測員』から約2年、田中空ワールド全開の書き下ろし小説が登場。
この世界に病気や事故は決してない。AIによる徹底的な管理で人は死を遠ざけることに成功した。AIの判決を確認する仕事に就くミカサは、昨日起きた殺人事件の記録に疑問を持つ。記された犯行時刻、ミカサは確かにそこにいたはずだった──しかし目撃した記憶はない。調査を進める中で大きな闇が明らかになっていく。この社会に隠された秘密とは。謎が謎を呼ぶ予測不能のSF冒険譚。
■著者紹介：田中空（タナカ・クウ）
1975（昭和50）年、和歌山県生れ。神戸大学自然科学研究科物理学専攻修了。漫画家、漫画原作者として活動。漫画作品に「タテの国」「さいごの宇宙船」「宇宙の条件」など、漫画原作に『人喰いマンションと大家のメゾン』などがある。『未来経過観測員』で小説家としてデビュー。
■書籍データ
【タイトル】忘らるる惑星
【著者名】田中空
【発売日】2026年1月28日
【造本】文庫
【定価】693円（税込）
【ISBN】978-4-10-180322-7
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180322/