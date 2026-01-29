立山連峰が育んだ冬の至福。富山県高岡市「アップルパイと米粉のムース」を期間限定で提供。
東京ミッドタウン日比谷1Fにある和スイーツと日本各地の魅力を楽しむカフェラウンジ「LEXUS MEETS...」は、期間限定メニュー「トヨタ×道セレクション」として、富山県高岡市とコラボレーションした「アップルパイと米粉のムース」のご提供を2026年1月30日（金）より開始いたします。
「トヨタ×道セレクション」は、日本の各地域との繋がりを縁とした、地域の銘菓や名産品との期間限定コラボレーションです。第５弾は、トヨタ自動車主催の全国各地で行われているモータースポーツ大会「ラリーチャレンジ」を縁に、壮大な立山連峰と豊かな漁場に囲まれ、古くから続く職人たちの技と誇りが息づく富山県高岡市と実現。地域のまだ知られていない魅力を発信していきます。
今回は、200日もの歳月をかけて樹上完熟させた「国吉りんご」が主役。甘みと酸味のバランスが際立つ果実味を活かした、「アップルパイと米粉のムース」をご用意しました。
フレッシュな国吉りんごの自然な甘みと食感を活かしたりんごフィリングを、高岡米粉のカスタードとともにサクサクのパイ生地に包み込みました。併せて添えたムースは、米粉ならではの軽やかさに、りんごとライムのジュレを重ねた、清涼感と品のある余韻を楽しめる一品です。
国吉りんごの華やかな香りと、高岡米粉のやさしい口当たり。素材の持ち味を最大限に引き立てた、軽やかで上品なデザートを心ゆくまでお楽しみください。
店内では、名産品をその場で購入出来るMEETS KIOSKでの物販や、地域の魅力を感じていただける空間展示も行います。道のその先の、新たな出会いや懐かしい記憶に想いを馳せる時間をお楽しみいただき、いつかその土地へ訪れていただけるようなきっかけとなればと願います。
日比谷からその先に広がる様々な道へ。
「LEXUS MEETS...」でのゆたかな時間をお楽しみください。
メニュー情報
アップルパイと米粉のムース 1,200円
フレッシュな国吉りんごの華やかな香りと高岡米粉のやさしい口当たりが調和し、素材の持ち味を最大限に引き立てた、軽やかで上品なデザートプレート。
・アップルパイ
自然な甘みと食感を活かしたりんごフィリングを、高岡米粉のカスタードとともにサクサクなパイ生地に包み込み、温かみのある濃厚な味わいがありながらも、軽やかな口溶けに仕上げています。
・米粉のムース
米粉ならではの軽やかなムースに、りんごとライムのジュレを贅沢に重ねた、一口ごとに清涼感あふれる爽やかな一品。ライムの酸味とりんごのみずみずしさが織りなす澄んだ余韻をお楽しみください。
MEETS KIOSKで高岡市の名産品を購入
地域との繋がりを感じる名産品をその場で購入することが可能です。
果汁100% 国吉りんごジュース 260円
国吉りんご農園で収穫した完熟ふじりんごのみを使用し、水を一滴も加えず果汁100％で仕上げた、甘味料不使用のりんごジュース。200日かけて樹上完熟させた果実は糖度が高く、濃厚で澄んだ風味が特長。
高岡ラムネ 10個入り 594円
大野屋が受け継いできた木型と技をもとに、職人の手仕事により作られた美しい造形。富山県産コシヒカリをはじめとする国産素材を用いた、柔らかな口どけと優しい味が特長のラムネ。
※今回は国吉りんごフレーバーをご用意。そのほかのフレーバーは、仕入れ状況により順次ご提供予定です。
※全て税込表記
高岡市の魅力を感じていただく空間
立山連峰を望む大地から、国宝が息づく加賀藩のお膝元まで。この地に受け継がれる美意識と風土を感じる景色を。
海越しの立山連峰に息をのむ雨晴海岸
1997年国宝に指定された 瑞龍寺山門
富山県高岡市について
富山県北西部に位置し、富山湾に面する加賀前田家ゆかりの城下町。高岡銅器や高岡漆器などの伝統工芸で知られ、鋳物の生産額は全国シェアの90％以上を占める。国宝をはじめとした歴史的建造物も数多い。
人口約16万1千人（2025年12月末現在）、面積209.58平方キロメートル。
ラリーチャレンジについて
トヨタ自動車主催の「TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ（通称ラリチャレ）」は、一般の公道を使って行われるモータースポーツ「ラリー」の入門編として、誰でも手軽にエントリーできる参加型ラリーをコンセプトに、2016年以来全国各地で開催されています。開催に際しては、各地域の方々と力を合わせ、美しい風景や文化など各地域の魅力を街ぐるみで楽しんでいただき、地域を盛り上げる取り組みを進めています。26年は全国12カ所で開催します。
関連リンク
富山県高岡市
https://www.city.takaoka.toyama.jp/
ラリーチャレンジ
https://toyotagazooracing.com/jp/rallychallenge/
https://toyotagazooracing.com/jp/rallychallenge/tourism/2025/takaoka-manyo_round/
店舗概要
店舗名称：LEXUS MEETS... （読み方：レクサス ミーツ）
住所：100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 1階
営業時間：11:00-22:00（FOOD L.O. 21:00 / DRINK L.O. 21:30）
TEL：03-6273-3225
HP：https://global.toyota/info/lexusmeets/
（ネット予約 https://www.tablecheck.com/ja/lexus-meets/reserve/message）
Instagram：https://www.instagram.com/lexusmeets