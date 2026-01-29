2026年春 セレオ八王子北館２階フロアが生まれ変わります ~新エントランスの誕生とともに８店舗がリニューアル＆初出店~

株式会社JR中央線コミュニティデザイン2階正面エントランスイメージ

〇株式会社JR中央線コミュニティデザイン（本社：東京都八王子市／代表取締役社長：小澤裕）が運営するJR八王子駅直結の「セレオ八王子」は、2026年春に２階東側エリアを全面リニューアルします。

〇今回のリニューアルでは、旬のスタイルを取り入れたファッションのセレクトショップや、ゆったりくつろげるカフェ等、セレオ八王子初出店となる５店舗を含む計８店舗が装い新たにオープン、併せて２階エントランス・吹き抜けの環境も一新します。

〇2024年の４階フロア、地下１階セレオ市場のリニューアルに続き、２階フロアのリニューアルを通して新しく生まれ変わるセレオ八王子にご期待ください。

■２階エントランスイメージ

2階正面エントランスイメージ2階正面エントランスイメージ

駅コンコースから自然と館内に足を踏み入れたくなるような、明るくシンプルで心地よいエントランス空間が誕生。八王子駅前の桑並木を想起させる柔らかな照明演出や、八王子の歴史や文化と親和性のあるリーフ（葉）モチーフを取り入れ、アーバンな環境を創出します。

■初出店ショップ５店舗、リニューアルショップ３店舗、計８店舗がオープン！

セレオ八王子初出店＜NEW＞

セレオ八王子初出店JOURNAL STANDARD relume（ファッション）

【ショップコンセプト】just feeling

relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスの展開で、豊富なラインナップを取り揃えております。

西東京エリア・セレオ八王子初出店SHIPS any（ファッション）

【ショップコンセプト】どんな人にも、どんな場所にも、どんな時にも似合う服

気のむくままに衣服を楽しめて、自分らしい何かがみつかる。「どんな人にも、どんな場所にも、どんな時にも似合う服」をテーマにした等身大の自分らしさをスタイリングできるブランドです。シップスが永らく培ってきたDNAを引き継ぎながら、自分らしいスタイルを持つオトナからコドモに向けた、カジュアルからビジネスウエアを展開します。

新ブランド・セレオ八王子初出店NOELI（アクセサリー）

【ショップコンセプト】A new heart. A new art（美しさは、心のかたち。)

神奈川県茅ケ崎・鎌倉にある人気のアクセサリーショップ「beller」の新ブランドが駅ビルに初出店。品質に徹底してこだわった洗練されたアクセサリーを低価格で提供するとともに、雑貨を通して新しいライフスタイルを提案します。

心が変わると、世界の見え方も、美しさの感じ方も変わる。新しい自分の心が、新しい美を生みだす。NOELIがあなたのハピネスの象徴になりますように。

セレオ八王子初出店bijou SOPHIA（アクセサリー）

【ショップコンセプト】豊かな想いを未来につなぐジュエリーのセレクトショップ

降りそそぐ日差しのように、誰をも幸せな気持ちで満たすあたたかな輝きを日常の楽しみからアニバーサリーやブライダルまで。ビジュソフィアは豊かな想いをつなぐジュエリーのセレクトショップです。

セレオ八王子初出店STARBUCKS Tea & Cafe（カフェ）

【ショップコンセプト】それは、五感がめざめるティー体験

「スターバックス ティー & カフェ」は、“ティーに特化したスターバックス”として、上質な茶葉やボタニカル素材を用いた豊かなティー体験を提供する専門業態です。

丹念に選び抜いた茶葉やフルーツと、繊細なおいしさを生み出すブレンドで多彩なティービバレッジを提供します。

リニューアルオープン

リニューアルオープンUNITED ARROWS green label relaxing（ファッション）

【ショップコンセプト】Be happy ～ココロにいいオシャレな毎日～

訪れるたびに新しい発見があって心が豊かになる「モノ」「コト」、を提案する服と雑貨のブランド。自分らしいスタイルにほどよいトレンド感がいろどりを添え心地よい毎日を過ごしてもらいたい。さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットした自分らしい何かがみつかる「Be happy」をコンセプトにしたショップです。

リニューアルオープンURBAN RESEARCH DOORS（ファッション・リビング雑貨）

【ショップコンセプト】今の暮らしをここちよく

「心地よいくらし」をテーマに、定期的に足を運びたくなるリラックスした空間を演出。ほどよいトレンド感のある商品や、安心な食品、素材本来の良さを楽しんでいただける長く愛せるアイテムを中心に、自分らしくリラックスできるライフスタイルを提案。今の地球環境の課題にも向き合いながら、商品にメッセージを込めたモノづくりと、日本の四季を感じられる打出しや体験の場を目指しています。

リニューアルオープンThingsly（アクセサリー）

【ショップコンセプト】毎日の生活をより楽しく豊かに

幅広いジャンルの雑貨を取り扱って、ライフスタイルとギフトの提案をするセレクトショップ「Thingsly」。ギフトにもおすすめのアクセサリーや雑貨を中心に、個性あるモノ（things）を国内外より集めました。

素材やデザインにこだわったアクセサリーや雑貨を中心に取り揃えております。

開業の詳しい時期は決まり次第ニュースリリースおよびセレオ八王子ホームページにてお知らせします。

■セレオ八王子基本情報

営業時間：10：00～20：00 ※一部営業時間の異なるショップがあります

セレオ八王子北館住所：東京都八王子市旭町1-1

セレオ八王子HP :https://www.jrccd.co.jp/celeo/hachioji/