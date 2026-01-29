「「論理的に伝わる意見」のつくり方」と題して、ＢＭコンサルティング株式会社 代表取締役／ビジネス数学・教育家 深沢 真太郎氏によるセミナーを2026年3月3日(火)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

誰でもすぐに使える！「説得力のある説明」の型

「論理的に伝わる意見」のつくり方

～ビジネス数学・教育家と学ぶ、「根拠は？」に自信を持って答えるためのスキル～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26091

ＢＭコンサルティング株式会社 代表取締役

ビジネス数学・教育家

深沢 真太郎 氏

２０２６年３月３日（火） 午後２時～３時３０分

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

○自分の意見がうまくいえない、あるいは説得力ある根拠が示せない方

○思っていることや言いたいことをうまく伝えられない方

○言語化するスキルに興味がある方

なんとなく思っていることはある。しかしそれを意見として求められると「根拠は？」と問われるのが億劫で発言に躊躇してしまう。そんなビジネスパーソンが増えています。国内で唯一、ビジネス数学を提唱するビジネス数学・教育家の深沢真太郎氏はそんな現代のビジネスパーソンが持つ、自分の考えや思いつきを言語化できないという“症状”を問題視。数学的思考と言語化の共通点を見出し、誰でもすぐに実践できる言語化の型を開発。その内容を１冊の書籍『思いつきって、どうしたら「自分の考え」になるの？～直感を論理的な意見にする授業～』にまとめて刊行しました。（２０２３年）

今回はその書籍のエッセンスを抽出し、「論理的で伝わる意見」のつくり方を解説。明日からのビジネスコミュニケーションを劇的に変えるヒントをお持ち帰りいただけます。



１．「根拠は？」というツッコミがめんどくさい

２．自分の意見がいえないことのメカニズム

３．数学とは説明である

４．「私の意見は○○です」を図解にしてみた

５．「１-３-２」「比較」「事例」「比喩」

６．いったん認めてもらえる意見のつくり方

７．根拠に必要なデータはＧ・Ｈ・Ｐでなければならない

８．例や喩えを生み出す構造化思考

９．「根拠は？」と言って欲しい人生を

１０．質疑応答



※プログラムは一部変更になる場合もございます。

