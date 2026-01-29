【優秀賞を受賞】環境色彩コンペティション「第28回グッド・ペインティング・カラー」

東京都住宅供給公社

ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：浜 佳葉子、以下「ＪＫＫ」）の賃貸住宅「コーシャハイム八潮北、コーシャハイム八潮西、コーシャハイム八潮南（品川区）」の外壁色彩デザインが、環境色彩コンペティション「第28回グッド・ペインティング・カラー」の改修部門において優秀賞を受賞しました。当該部門における受賞は､昨年に引き続き２回目※の受賞となります。

このコンペティションは、一般社団法人 日本塗料工業会・日本塗料商業組合・一般社団法人 日本塗装工業会の３者共同主催によるもので、建築物等の塗装仕上げによる優れたカラープランニング作品を公募し、優秀作品のカラープランナーを表彰するものです。

※第27回は「トミンハイム国分寺泉町（国分寺市）」の外壁色彩デザインにおいて優秀賞を受賞

１ 評価されたポイント

令和８年１月７日に開催された表彰式にて

周辺の他住棟との景観的調和を図るとともに、ＪＫＫ住宅※としてのブランディングの確立を目的としている部分が評価されました。デザイン面では、長大な壁面を帯状に処理するのではなく、分割しつつ連続性を持たせることで、過度にグラフィカルな印象を避け、景観にリズムを生み出している点が高く評価されました。

※ＪＫＫが建設・管理する一般賃貸住宅

○本コンペティションの公式ホームページ［一般社団法人 日本塗料工業会］はこちら(https://www.toryo.or.jp/jp/event/GPC/2025/2025index.html?1222)

２ 「八潮パークタウンの新しい時代を牽引する、個性を持ったモダンなＪＫＫ住宅」を目指して

今回のカラープランニングは、昭和58年・59年に建設した「コーシャハイム八潮北、コーシャハイム八潮西、コーシャハイム八潮南」の外壁改修に際し、統一感のあるＪＫＫ住宅としてのブランド化を目指し、令和５年の計画修繕において実施しました。

八潮パークタウンの３ヶ所に点在する当住宅の色彩は、単調で統一感がなく、似たデザインの周辺建物に埋もれていたため、色彩計画では「八潮パークタウンの新しい時代を牽引する、個性を持ったモダンなＪＫＫ住宅」を目指しました。地域の景観に調和する温かみのあるアースカラーを基調に、各住宅にテーマカラーを採用して個性を表現し、建物形状を活かした面の分割によるリズム感のあるモダンなデザインとしました。これにより、周辺建物と差別化することで、ＪＫＫ住宅として統一感を創出しブランド化を図りました。

ＪＫＫはこの受賞を励みとして、今後とも既存住宅の有効活用と住宅の魅力向上に取り組んでまいります。

３ 受賞住宅の外観

４ 受賞住宅の改修後エントランス

■住宅概要

◆ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社） 概要

