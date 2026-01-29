【ご報告】枝川高齢者在宅サービスセンター 修繕工事完了のお知らせ

社会福祉法人奉優会

社会福祉法人 奉優会（本部：東京都世田谷区）は、江東区より委託を受け運営する「枝川高齢者在宅サービスセンター」において、老朽化に伴う大規模修繕工事が無事完了し、2026年1月26日（月）より修繕工事を終えた施設にて、通常のサービス提供を再開いたしましたのでご報告いたします。

修繕工事期間中は、江東区潮見2丁目の仮設施設にて事業を継続し、ご利用者様・ご家族様・関係者の皆様にご理解とご協力を賜りましたことを厚く御礼申し上げます。

外観(Before)外観(After)

◆仮移転期間終了および運営再開の概要

修繕後の施設におけるサービス再開日：2026年1月26日（月）

住所：東京都江東区枝川1-8-15-101

この間、仮設施設における営業にご理解を賜り、深く御礼申し上げます。

また、ご利用者様の安心・安全を最優先に、引き続き心身の活性化を支えるサービスの提供に努めてまいります。

◆サービス内容

枝川高齢者在宅サービスセンターでは、介護保険によるデイサービス（通所介護）に加え、介護予防を目的とした「元気いきいき事業」も実施し、ご利用者様が地域での生活をより豊かに継続できるよう支援しています。

◆今後の取り組み

今後とも、ご利用者様一人ひとりが安心してご利用いただけるよう、スタッフ一同サービスの質の向上に努めるとともに、地域の関係機関・団体との連携を強化してまいります。

浴室(Before)浴室(After)フロア(Before)フロア(After)機能訓練スペース(After)静養室(After)多目的室(After)受付(After)

◆お問い合わせ先

枝川高齢者在宅サービスセンター

所在地：東京都江東区枝川1-8-15-101

事業所責任者 竹田

E-mail：edagawa-day@foryou.or.jp

TEL：03-5632-2277

社会福祉法人奉優会

広報担当：田村・鈴木

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル5階

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンスに従い「5」を押してください）

