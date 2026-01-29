子どもも大人も楽しめるひなまつりケーキが勢ぞろい！ 不二家洋菓子店 ひなまつりセール
■ひなまつりを祝う可愛らしいケーキで、子どもも大人も楽しくお祝い！
不二家洋菓子店では、「不二家のひなまつり Girl's Festival 子どもも大人も楽しむひなまつり」をテーマに、ひなまつり限定のケーキを2026年2月28日（土）より順次発売いたします。お子様の成長のお祝いにぴったりな華やかなホールケーキをはじめ、少人数でもお楽しみいただけるミニサイズのホールケーキやカットケーキなど、バラエティ豊かな商品をご用意しました。さらに本年は、株式会社サンリオとのコラボレーション商品も登場。ひなまつりならではの可愛らしいモチーフをあしらったケーキを揃え、お祝いのテーブルを華やかに彩ります。
■春のお祝いにぴったりの華やかなひなまつりケーキが登場
◆「ひなまつり苺のショートケーキ」＜SS・Sサイズ＞
「ひなまつり苺のショートケーキ」＜Sサイズ＞
不二家の定番「苺のショートケーキ」をひなまつり仕様に仕上げました。ふんわりとしたスポンジにシャンテリークリームとスライス苺をサンド。上面には国産苺とチョコプレート、ぼんぼりろうそくを飾り、めびな・おびなに扮したペコちゃん・ポコちゃんをデザインした巻帯を巻き、華やかに仕上げました。SS、Sサイズで展開します。
「ひなまつり苺のショートケーキ」
2026年2月28日（土）発売
SSサイズ：直径約130mm、税込3,780円
Sサイズ：直径約145mm、税込4,780円
◆「それいけ！アンパンマンショートケーキ（ひなまつり）」
「それいけ！アンパンマンショートケーキ（ひなまつり）」
シロップ漬けの黄桃・りんごをスポンジでサンドし、練乳入りのシャンテリークリームで仕上げたやさしい味わいのショートケーキです。クリームは乳酸菌・イソマルトオリゴ糖入り。お子様に人気のアンパンマンとメロンパンナちゃんのグラスドールが可愛い、見て楽しい、食べておいしいショートケーキです。
「それいけ！アンパンマンショートケーキ（ひなまつり）」
2026年2月28日（土）発売
サイズ：直径約165mm、税込5,400円
◆「ひなまつり春めく苺のロールケーキ」
「ひなまつり春めく苺のロールケーキ」
ピンクスポンジでミルキーミルクシャンテリークリームと苺、苺果肉入りソースを巻き、上面には国産苺とひなまつりのイラストが可愛いマカロンコックを飾りました。サイドにはピンクのスポンジクラムとホワイトのチョコフレークをあしらった、ひなまつりのお祝いにぴったりな春色のロールケーキです。
「ひなまつり春めく苺のロールケーキ」
2026年2月28日（土）発売
サイズ：長さ約145mm、税込2,916円
◆「ひなまつり春の苺ショート」
「ひなまつり春の苺ショート」
抹茶スポンジとピンクスポンジで黄桃のシロップ漬けとシャンテリークリームをサンドした、ひし餅をイメージしたショートケーキです。お一人様はもちろん2人で分け合うにもぴったりな大きさです。
「ひなまつり春の苺ショート」
2026年2月28日（土）発売
税込1,188円
■サンリオキャラクターズとのコラボケーキなど、可愛らしい小物ケーキも登場
◆「サンリオキャラクターズのおひなさまケーキ」
◆「サンリオキャラクターズのおだいりさまケーキ」
「サンリオキャラクターズのおひなさまケーキ」／「サンリオキャラクターズのおだいりさまケーキ」
おひなさまケーキは、株式会社サンリオのハローキティの好きな食べ物、「ママが作ってくれたアップルパイ」にちなんで、スポンジにシャンテリークリーム、苺クリームを重ね、中にはシロップ漬けのりんごをしのばせました。おだいりさまケーキは、ハローキティのボーイフレンドであるディアダニエルの好きなチーズケーキをイメージし、スポンジにチーズクリームと抹茶クリームを重ね、中にはブルーベリーソースをしのばせました。
「サンリオキャラクターズのおひなさまケーキ」
2026年2月28日（土）発売
サイズ：直径約80mm、税込720円
「サンリオキャラクターズのおだいりさまケーキ」
2026年2月28日（土）発売
サイズ：直径約80mm、税込720円
◆「ストロベリーミルキーマーブルケーキ」
「ストロベリーミルキーマーブルケーキ」
スポンジにストロベリークリームと苺果肉入りソースをサンドし、練乳入りシャンテリークリームを重ねることでミルキーの味わいを表現しました。上面をストロベリーソースでマーブル模様に仕上げた苺ミルキー風味のケーキです。
「ストロベリーミルキーマーブルケーキ」
2026年2月28日（土）発売
税込583円
◆「ひなまつりミルクレープ」
「ひなまつりミルクレープ」
抹茶スポンジにクレープ生地、苺クリーム、軽いタイプのカスタードクリームを重ねた、ひし餅の色味をイメージしたミルクレープです。上面は桜の花びらの飾り絞りで春の訪れを感じさせます。
「ひなまつりミルクレープ」
2026年2月28日（土）発売
税込518円
◆「マロンモンブラン」／「栃木県産とちあいか苺のモンブラン」
「マロンモンブラン」／「栃木県産とちあいか苺のモンブラン」
「マロンモンブラン」は、軽いタイプのカスタードクリームをしのばせたスポンジに、シャンテリークリームと黄色いマロンペーストを絞った不二家の定番人気商品です。
「栃木県産とちあいか苺のモンブラン」は、軽いタイプのカスタードクリームをしのばせたスポンジに、シャンテリークリームとストロベリー風味クリーム、とちあいか苺クリームを絞りました。
めびな・おびなに扮したペコちゃんとポコちゃんのぺーパープレートが可愛い、ふたつ並べてひなまつりを楽しめるモンブランです。
「マロンモンブラン」
発売中
※ポコちゃんのペーパープレート付きは2026年2月28日（土）発売
税込577円
「栃木県産とちあいか苺のモンブラン」
2026年2月28日（土）発売
税込577円
このほかにも、ひなまつり商品を多数ご用意しております。詳しくは下記のひなまつり特集ページをご覧ください。
※店舗によりお取り扱いのない場合や、売切れの場合もございます。
※一部の不二家レストランでも販売します。
※イートインスペースでの飲食には標準税率（10%）が適用され、掲載の税込価格とは異なります。
不二家ウェブサイト
https://www.fujiya-peko.co.jp/
不二家洋菓子店ブランドサイト
https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/
ひなまつり特集ページ
https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/hinamatsuri/
＜ひなまつり特集ページは、2月9日（月）10：00公開予定＞