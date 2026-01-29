トヨタ×クリエイターの共創プロジェクト「TOYOTA DIRECTORSCUT」 第四弾 エントリー数2,700件を突破！　過去最高の勢い　締め切り間近、2月13日(金)までプロアマ問わず作品募集中

トヨタPR事務局

トヨタ自動車株式会社(以下:トヨタ)は、クリエイターとの共創プロジェクト「TOYOTA DIRECTORSCUT」の第四弾である「TOYOTA FACTORY HEROES DIRECTORSCUT」の応募作品の一部を特別公開中です。第四弾は、2025年12月22日（月）にエントリーを開始し、現時点で2,700件を突破しました。さらに多くのクリエイターのみなさまにご参加いただくべく、第四弾に楽曲提供しているBMSGの「STARGLOW」など、参加アーティストから届いた熱い応援コメントを公開します。なお、最優秀賞作品は昨年10月にオープンしたばかりの「TOYOTA ARENA TOKYO」で1カ月間放映予定で、作品は2月13日（金）まで募集しています。

「TOYOTA DIRECTORSCUT」は、トヨタとクリエイターが共創するプラットフォームとして2023年にスタートしました。毎回「トヨタ」や「モビリティ」に関連するテーマを設定し、オリジナル映像や楽曲を無償提供して、自由な発想で映像作品を制作・発信する機会を提供しています。第四弾では「工場と人」をテーマに、トヨタ生産工場の新撮映像300カット以上とBMSGの新ユニット「STARGLOW」の楽曲を含む17曲を素材として無償提供しています。

審査は過去にトヨタのCM監督を務めた3名とトヨタ元町工場の従業員が担当します。最優秀賞作品は、「TOYOTA ARENA TOKYO」でのアルバルク東京の試合ハーフタイムにて1か月間放映されます。さらにトヨタ公式SNS・WEBサイトで紹介され、トヨタイムズニュースで受賞者の取材・特集を予定しています。また現在、第四弾「TOYOTA FACTORY HEROES DIRECTORSCUT」の応募作品の一部を特別公開中です。トヨタ生産工場を余すことなく映し出した作品や、クルマづくりへの情熱を語る現場の声を映した作品など、クリエイターの熱い想いがこもった作品にご注目ください。

応募作品を特別公開中

現在ご応募いただいている映像作品は、【TOYOTA FACTORY HEROES DIRECTORSCUT】YouTube公式チャンネルにてご覧いただけます。トヨタ生産工場の新撮映像300カット以上と計17曲に及ぶ多彩な楽曲を自由に組み合わせた様々な作品が寄せられています。細部にまで作り手のこだわりが息づく力作ぞろいです。ぜひご覧ください。

【TOYOTA FACTORY HEROES DIRECTORSCUT】YouTube公式チャンネル

URL：https://www.youtube.com/@TOYOTA_DIRECTORSCUT_CHANNEL

※画像は、提供している素材の一部を抜粋したものです。

第四弾「TOYOTA FACTORY HEROES DIRECTORSCUT」について

今回のテーマは、トヨタの心臓部とも言える自動車工場。

その世界に誇る生産現場をつくっているのは、人です。

人の経験、人と人のチームワーク、人によって改善し続けている機械や装置。

それらが組み合わさることで、1台のクルマが出来上がっているのです。

今まで映像化されてこなかったトヨタの工場と工場で働く人を、

皆さんのクリエイティビティで、ヒーローにしてください。

次世代を担う若手アーティストも楽曲提供（全17曲）

2025年5月、京都で開催された音楽制作コライティングキャンプ「SONG BRIDGE 2025」（主催：CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”）から生まれた作品を提供します。1曲はSTARGLOWのデビューシングルのカップリング曲「My Job」（2026年1月21日リリース）。もう1曲はシンガーソングライター山本大斗による「片道夜行」（2025年12月19日リリース）です。また、様々なジャンルの若手アーティストによる、テーマにインスパイアされた楽曲（10曲）と滋慶学園COMグループの学生が制作した楽曲（5曲）も提供します。

音楽制作コライティングキャンプ「SONG BRIDGE 2025」について

URL：https://www.ceipa.net/news/detail/44

■参加アーティストによる応援コメントSTARGLOW（TAIKI）

こんにちは！STARGLOWのTAIKIです！

僕たちのデビューシングル「Star Wish」に収録されている「My Job」を今回のプロジェクトの楽曲として提供させていただきとても光栄です。

楽曲にある「勝つまでやるだけ」という、“努力”と“ひたむきさ”を表したこの表現が今回のテーマである「トヨタの工場と人をヒーローにすること」にとてもピッタリだな！と感じました！

「My Job」を使ったクリエイターさんの作品を見るのをとても楽しみにしています！

山本大斗

今回４回目の開催となる、「TOYOTA DIRECTORSCUT」で楽曲を提供できることを大変光栄に思います。

引き返すことのできない道を行く“覚悟”や“力強さ”のようなものをイメージしながら歌詞を書きました。

クリエイターの皆様とこの曲が共鳴し、素晴らしい映像が生まれることを楽しみにしております。

表彰（全8作品の選出）

＜総合部門＞ 審査員全員からのポイント制によって選定。

・最優秀賞：1作品

・優秀賞 ：1作品

＜オフィシャルパートナー校部門＞ 映像ディレクター3名からのポイント制によって選定

・バンタンデザイン研究所賞：1作品

＜審査員特別部門＞ 審査員個々による選定

・元町工場賞 ：1作品

・FACTORY HEROES賞：1作品

・石向監督賞 ：1作品

・上杉監督賞 ：1作品

・小栗監督賞 ：1作品

審査員情報（4名）

石向洋祐（POOL inc.所属 クリエイティブディレクター／映像ディレクター）

クリエイティブディレクションから企画、映像演出まで幅広く手がける。ブランディングの視点と企画の意図を深く理解し、それらを的確に演出へと落とし込むことを得意とする。モーショングラフィックスやCG表現に強みがあり、実写とCGを組み合わせた新しい映像づくりに挑戦し続けている。TOYOTA「アクア」や「ヤリスクロス」の監督を務めるなど、幅広いメディアで影響力のある映像作品を生み出している。

上杉哲也（映像ディレクター）

CM、映画、グラフィックのアートディレクションなど多岐にわたる領域で活動。2010年にアイヌ語で「私」を意味するフィルムスタジオKUANIを設立。その名の通り、ドキュメンタリー的な手法でパーソナルな事柄に光を当てた映像制作が特徴。TOYOTA「シエンタ」の他、Google、UNIQLO、資生堂など大手企業の広告を多数手掛ける。

小栗洋平（東北新社所属 映像ディレクター）

多摩美術大学卒業後、東北新社入社。バランス感覚を持ち味に、テンポの大事な会話ものやポップなトーンのCMまで幅広く演出することのできる映像ディレクター。受賞歴も豊富で、代表作はTOYOTA「プリウス PHV」「ルーミー」、アイフル「隠し味」、やよい軒など。

トヨタ元町工場の従業員

トヨタ自動車の元町工場は、愛知県豊田市に位置し1959年8月に操業を開始したトヨタの乗用車組立工場の中で最も歴史のある工場の一つ。

今回提供している映像はすべて、この元町工場にて新たに撮影。

募集要項

募集期間：2025年12月22日（月）10:00 ～2026年2月13日（金）23:59

審査発表：2026年3月16日（月）

テーマ：「トヨタの工場と工場で働く人を、ヒーローにするムービーを。」

素材：300本以上の新撮映像×全17曲

掲載：最優秀賞はTOYOTA ARENA TOKYOやオウンドSNSで放映。トヨタイムズニュースでの取り上げも予定。

応募方法：当社が用意した映像素材を使用して制作した映像作品を、本施策用WEBサイト（以下「本サイト」といいます。）にアップロードをお願い致します。

■本サイト

https://toyota.jp/toyotadirectorscut/factoryheroesdirectorscut

※本サイトの推奨環境はこちらをご参照ください。推奨環境以外では、正常に動作しない場合があります。

※本施策への参加に関する通信料等は、参加者のご負担となります。

詳細： FACTORY HEROES DIRECTORSCUT | TOYOTA DIRECTORSCUT | トヨタ自動車WEBサイト