【物価高に負けないカーライフを】ジョイカル、購入資金最大10万円が毎週当たる春キャンペーン開始

株式会社ジョイカルジャパン

「希望のハンドルを、すべての手に。」

人や地域の次の一歩を支える株式会社ジョイカルジャパン（本社：東京都千代田区／代表取締役社長 CEO 早川 由紀夫、以下：ジョイカル）は、物価高や生活コストの上昇が続く今だからこそ、クルマを持つことが負担ではなく、一人ひとりが自分らしい未来を選ぶための前向きな選択肢となるよう、さまざまな取り組みを行っています。

その一環として、商談・店舗来店・SNS参加という3つの身近な接点から参加できる

「春のトリプルチャンス ドリームMAXキャンペーン」を、2026年2月1日（日）より期間限定で実施いたします。

購入を検討中の方はもちろん、情報収集段階の方にとっても、カーライフを前向きに考える最初の一歩となる機会を提供します。

■10週連続！いつもの “アレ” が毎週当たる、家計応援キャンペーン：

■背景

株価水準は堅調に推移し、投資や資産形成への関心が高まる一方で、物価上昇やエネルギー価格の高止まり、生活必需品の値上げなどにより、日々の暮らしに対する負担感は依然として続いています。特に、地方やクルマが生活に欠かせない地域においては、移動手段の確保が家計に与える影響は小さくありません。

一方で、賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、将来への不安から大きな支出を控える傾向も見られます。クルマの購入や維持にかかる費用についても、「必要だと分かっていても踏み出しにくい」という声が多く聞かれるのが現状です。

こうした背景を受け、人や地域の次の一歩を支えるジョイカルは、クルマを必要とする方々が、負担感を抑えながら前向きにカーライフを検討できるきっかけとして、本キャンペーンを企画しました。

本キャンペーンでは、商談・店舗来店・SNS参加という複数の接点を通じて、購入資金や生活の足しとなる特典を提供することで、クルマに関する検討を「我慢」や「先送り」ではなく、自分らしい選択肢として考える機会を創出します。

ジョイカルが提案するカーリースは、月々の支払いを平準化できる点や、車検・税金などを含めた分かりやすい設計により、トータルコストを把握しやすいのが特長です。所有にこだわらない選択肢として、家計やライフスタイルに合わせたクルマとの関わり方を実現します。

■キャンペーン詳細

▽キャンペーンタイトル

『春のトリプルチャンス ドリームMAXキャンペーン』- チャンス１.｜ジョイカルサービスにてご商談いただいた方を対象に毎週抽選で最大10万円の購入資金が当たる！- チャンス２.｜ジョイカル店舗へ来店して、アンケートに答えると毎週抽選で1万円分のJCBギフト券が当たる！- チャンス３.｜Xをフォロー＆リポストして抽選で100名様に500円分の各種ポイントが当たる！

▽キャンペーン期間

2026年2月1日（日）～2026年4月10日（金）

▽対象商品

7MAX（セブンマックス）、NORIDOKI（ノリドキ）、ハーフマックス、コミかる の

ジョイカルサービスを利用した新車・中古車のご契約

※現金購入や通常のオートローンでの購入は対象外となります

▽応募方法

ジョイカル店舗（オンライン含む）へご来店いただき、専用アンケートフォームより申請となります。

▽応募資格｜詳細はキャンペーン専用特設サイトをご確認ください。

チャンス１.

・運転免許を保有する方

・期間中おひとり様１回限り

・車庫証明書の取得が可能な方

・上記ジョイカルサービスで商談をいただいた方

チャンス２.

・ジョイカル店舗に来店された方

チャンス３.

・Xアカウントをお持ちの方

▽当選通知・確定

当選の通知は、キャンペーン専用特設サイトもしくは、ご利用のジョイカル店舗スタッフより直接ご連絡させていただきます。

（チャンス３.については、各個人のアカウントにて当選者へ通知いたします。）

※キャンペーン専用特設サイトでは、個人情報の都合上、詳細は掲載いたしません。

※ジョイカルサービス（セブンマックス、NORIDOKI、ハーフマックス、コミかる）の契約確認をした後に当選金払い出しの適用をさせていただきます。

※尚、当選結果後サービスの契約に至らなかった場合は、当選無効となります。

▽当選金額

チャンス１.購入資金 計100名様（毎週10本抽選×10週）

1等10万円2本（毎週）

2等 5万円8本（毎週）

チャンス２.JCBギフト券 計100名様 1万円分×100本（毎週10本抽選×10週）

チャンス３.デジタルポイント 計100名様

500円 ×100本（期間終了後抽選）

▽キャンペーンPR動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5FN9-B8am8A ]

▽キャンペーン専用特設サイト：https://joycal.jp/campaign/2026/spring

今後もより一層サービスを充実させ、お客様のカーライフをトータルサポートしてまいります。

是非全国のジョイカルの店舗へご来店いただき、キャンペーンのご利用をお待ちしております。

▽対象サービス一覧

NORIDOKIセブンマックスコミかるハーフマックス

■株式会社ジョイカルジャパン会社概要

ジョイカルは、2005年の創業以来、日本全国の自動車整備工場と協業しながら、クルマを通じて人や地域の暮らしを支えてきました。

「希望のハンドルを、すべての手に。」というミッションのもと、誰もが自分らしい未来を選び取れる社会の実現を目指しています。

スローガンは「誰もが車を□□□□□。その空白は、あなたの未来。」クルマを軸に、次の一歩を後押しする選択肢を提供し続けています。

商号 ：株式会社ジョイカルジャパン

代表者：代表取締役社長 CEO 早川 由紀夫（はやかわ ゆきお）

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 18F

URL ：【企業サイト】https://joycal.co.jp/

【サービスサイト】https://joycal.jp/