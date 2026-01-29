　王寺町観光協会 （会長 平井康之＊王寺町長）と近畿日本鉄道株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：原　恭、以下「近鉄」）は、２０２６年２月１１日（水・祝）に迎える町制施行１００周年を記念し、２月７日（土）・８日(日)に特別列車記念ツアーを実施する運びとなり、２月７日（土）にツアー出発セレモニーを挙行します。

　出発セレモニーでは、リーベル王寺東館Ｂ１Ｆリーベルステージにおいて、王寺町観光・広報大使や鉄道好きタレントによるトークショーなどを行います。

出発セレモニー挙行後は、近鉄の王寺駅が企画した記念ツアーの出発式として、新王寺駅にて、王寺町長から王寺駅長へ、列車に掲出する記念特殊ヘッドマークの授与式および駅長の出発合図を行います。

　今後も王寺町と近鉄は連携し、次の１００年に向けて、鉄道のまち・王寺を盛り上げ、魅力を発信することで、交流人口および関係人口の拡大を図り、地域の活性化につなげたいと考えています。

　詳細は以下のとおりです。 

王寺町 町制施行１００周年 記念ロゴ


〇ツアー出発セレモニーの概要

　１．実施日時　２０２６年２月７日（土）　８時４０分から９時１０分頃まで

 

　２．実施場所 　リーベル王寺東館B１F リーベルステージ

　　　（住所：奈良県北葛城郡王寺町久度２-２-１-５０１）

 

　３．スケジュール

　　　８時４０分　関係者挨拶および鉄道タレントによるトークショー

　　　（トークショー登壇者）

　　　　 福原トシヒロ氏 （王寺町観光・広報大使）

　　　　 原田 年晴氏（王寺町観光・広報大使/ラジオ大阪アナウンサー）

　　　　 南田 裕介氏（鉄道BIG４の一人/奈良県出身）

　　　　 斉藤 雪乃氏（鉄道好きタレント）

　　　９時１０分  田原本線 新王寺駅へ移動

 

〇近鉄の記念ツアー出発式の概要

　１． 実施日時　２０２６年２月７日（土）　９時２０分から９時３０分頃まで


　２．実施場所　田原本線　新王寺駅    

 

　３．スケジュール

　　　９時２０分  記念特殊ヘッドマーク授与式

　　　９時２４分  クラブツーリズム専用列車「かぎろひ」 入駅

　　　　　  　　　記念特殊ヘッドマーク掲出

　　　　　  　　　関係者 記念撮影

　　　９時２８分  クラブツーリズム専用列車「かぎろひ」 出発

　　　　　　　　  駅長による出発合図

　　　９時３０分  記念式典終了

                         ＊駅構内でご覧になる場合は入場券が必要となります。

                         ＊混雑状況により入場制限を設ける場合があります。

 

（参考）

   ・記念ツアー概要

　　月　日：２０２６年２月７日（土）・２月８日（日）  ［日帰り］

　　車　両：クラブツーリズム専用列車「かぎろひ」（２両編成/座席数９２席）

　　行　程：新王寺駅～（西田原本駅・平端駅）～宇治山田駅～伊勢神宮  内宮［ご参拝］伊勢神宮～五十鈴川駅～（平端駅・西田原本駅）～新王寺駅

　　参加者：各日満席（募集は終了しています）

  　（※）２月８日（日）の記念ツアー列車にも記念特殊ヘッドマークは掲出しますが出発式は行いません。

 

（以　上）