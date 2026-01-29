王寺町観光協会 （会長 平井康之＊王寺町長）と近畿日本鉄道株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：原 恭、以下「近鉄」）は、２０２６年２月１１日（水・祝）に迎える町制施行１００周年を記念し、２月７日（土）・８日(日)に特別列車記念ツアーを実施する運びとなり、２月７日（土）にツアー出発セレモニーを挙行します。

出発セレモニーでは、リーベル王寺東館Ｂ１Ｆリーベルステージにおいて、王寺町観光・広報大使や鉄道好きタレントによるトークショーなどを行います。

出発セレモニー挙行後は、近鉄の王寺駅が企画した記念ツアーの出発式として、新王寺駅にて、王寺町長から王寺駅長へ、列車に掲出する記念特殊ヘッドマークの授与式および駅長の出発合図を行います。

今後も王寺町と近鉄は連携し、次の１００年に向けて、鉄道のまち・王寺を盛り上げ、魅力を発信することで、交流人口および関係人口の拡大を図り、地域の活性化につなげたいと考えています。

詳細は以下のとおりです。

王寺町 町制施行１００周年 記念ロゴ





〇ツアー出発セレモニーの概要

１．実施日時 ２０２６年２月７日（土） ８時４０分から９時１０分頃まで

２．実施場所 リーベル王寺東館B１F リーベルステージ

（住所：奈良県北葛城郡王寺町久度２-２-１-５０１）

３．スケジュール

８時４０分 関係者挨拶および鉄道タレントによるトークショー

（トークショー登壇者）

福原トシヒロ氏 （王寺町観光・広報大使）

原田 年晴氏（王寺町観光・広報大使/ラジオ大阪アナウンサー）

南田 裕介氏（鉄道BIG４の一人/奈良県出身）

斉藤 雪乃氏（鉄道好きタレント）

９時１０分 田原本線 新王寺駅へ移動

〇近鉄の記念ツアー出発式の概要

１． 実施日時 ２０２６年２月７日（土） ９時２０分から９時３０分頃まで





２．実施場所 田原本線 新王寺駅

３．スケジュール

９時２０分 記念特殊ヘッドマーク授与式

９時２４分 クラブツーリズム専用列車「かぎろひ」 入駅

記念特殊ヘッドマーク掲出

関係者 記念撮影

９時２８分 クラブツーリズム専用列車「かぎろひ」 出発

駅長による出発合図

９時３０分 記念式典終了

＊駅構内でご覧になる場合は入場券が必要となります。

＊混雑状況により入場制限を設ける場合があります。

（参考）

・記念ツアー概要

月 日：２０２６年２月７日（土）・２月８日（日） ［日帰り］

車 両：クラブツーリズム専用列車「かぎろひ」（２両編成/座席数９２席）

行 程：新王寺駅～（西田原本駅・平端駅）～宇治山田駅～伊勢神宮 内宮［ご参拝］伊勢神宮～五十鈴川駅～（平端駅・西田原本駅）～新王寺駅

参加者：各日満席（募集は終了しています）

（※）２月８日（日）の記念ツアー列車にも記念特殊ヘッドマークは掲出しますが出発式は行いません。

（以 上）