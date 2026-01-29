株式会社ハブ×ANAあきんど株式会社共同企画「地域の魅力発信プロジェクト 」何でも極上！NANGOKUみやざきフェアを開始します
株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛、以下「ハブ」）とANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）は、英国風PUBを通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。 本取り組みの第八弾として、公益財団法人宮崎県観光協会（宮崎県宮崎市、会長：米良 充典）と連携し、宮崎県の魅力あるお酒や産品を味わっていただける「何でも極上！NANGOKUみやざきフェア」を、大阪と宮崎の対象店舗で実施します。
■地域の魅力発信プロジェクト「何でも極上！NANGOKUみやざきフェア」概要
実施期間2026年2月2日（月）～2026年2月28日（土）実施店舗【大阪】HUBなんば戎橋店、HUBあべのキューズモール店、HUB LINKS UMEDA店、HUB中之島フェスティバルプラザ店、HUBエキマルシェ大阪ウメスト店【宮崎】HUBアミュプラザみやざき店実施内容フェアメニューの販売宮崎県の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてお楽しみください。
宮崎フェアに参画いただく事業者様（順不動）https://hideji-beer.jp/
【対象メニュー】・ひでじビール太陽のラガーhttps://www.kirishima.co.jp/
【対象メニュー】・黒霧島 20%（芋）・黒ッキリボールhttps://www.takachihosyuzo.co.jp/
【対象メニュー】・HUB 日向夏ビア・HUB 日向夏https://kajyu.co.jp/
【対象メニュー】・日向夏ジュースhttps://yamayadistillery.com/
・ジャパニーズクラフトジン マサハル・MASAHARU 日向夏ジントニックhttps://mitsuishi.co.jp/
・おつまみタコパッチョ～日向夏仕立て～・うまうま！ひとくちチキンバイツ～日向夏タルタルソース～https://kannonike-pork.jp/
・やみつき！都城メンチカツ
ハブとANAあきんどは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。https://www.pub-hub.com/index.phphttps://www.pub-hub.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先株式会社ハブ 経営企画部電話：03-3526-8689FAX：03-3526-8691MAIL： ir@pub-hub.com