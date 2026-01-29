“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、2月3日（火）の節分に、ライフオリジナルの恵方巻を種類豊富に品ぞろえいたします。近畿圏ではサーモン・えび・たたきまぐろなど人気の海の幸が入った「彩り海鮮太巻」など最大35種類の恵方巻をバリエーション豊富に取りそろえます。首都圏では北海道産帆立・メバチまぐろ・ねぎとろなど海鮮がたっぷり入った「北海道産帆立入り海鮮太巻」など最大16種類の恵方巻を展開し、毎年ご要望の多いハーフサイズも多数ご用意いたします。今年の恵方は「南南東」。お好みの恵方巻を食べながら無病息災・幸福などを願い、今年1年を健康にお過ごしください。

＜近畿圏＞店頭販売商品一例 ※店舗により品ぞろえが異なります

人気の海鮮太巻2種セット

＜価格＞980円（税込1,058.4円）＜特徴＞彩り海鮮太巻と海老とサーモンの海鮮サラダ太巻のハーフサイズが入ったセット。

彩り海鮮太巻

＜価格＞980円（税込1,058.4円）＜特徴＞サーモン・海老・たたきまぐろ・いか・たこなどが入った海鮮太巻。

海老とサーモンの海鮮サラダ太巻

＜価格＞980円（税込1,058.4円）＜特徴＞サーモン・海老・レタス・きゅうり・玉子・カニカマなどが入ったサラダ太巻。

本鮪とろ入りご馳走まぐろ太巻

＜価格＞1,380円（税込1,490.4円）＜特徴＞本鮪とろ・たたきまぐろ・きゅうり・大葉などが入ったまぐろづくしな太巻。

北海道産帆立入りご馳走海鮮太巻

＜価格＞1,580円（税込1,706.4円）＜特徴＞北海道産帆立・サーモン・海老・たたきまぐろ・いか・たこなどが入った海鮮太巻。

三元豚の棒ひれかつ太巻

＜価格＞598円（税込645.84円）＜特徴＞三元豚を使用した棒ヒレカツが入った、お肉好きの方におすすめの太巻。

海老と穴子の具沢山太巻

＜価格＞698円（税込753.84円）＜特徴＞海老・穴子・高野豆腐・きゅうり・しいたけ・かんぴょう・カニカマが入った具沢山な和風太巻。

鮮魚売り場のお寿司屋「うを鮨」の恵方巻はこちら！

生本まぐろの彩り海鮮太巻

＜価格＞1,380円（税込1,490.4円）＜特徴＞生本まぐろ・生サーモン・えび・玉子・きゅうりが入ったお魚屋さんならではの海鮮太巻。

贅を極めた海鮮太巻

＜価格＞1,980円（税込2,138.4円）＜特徴＞生本まぐろ・生サーモン・えび・ぶり・紋甲いか・炙り穴子などが入ったお魚屋さんならではの贅沢な海鮮太巻。

＜首都圏＞店頭販売商品一例 ※店舗により品ぞろえが異なります

北海道産帆立入り海鮮太巻

＜価格＞1本 1,580円（税込1,706.4円）ハーフ 798円（税込861.84円）＜特徴＞北海道産帆立・メバチまぐろ・ねぎとろなどが入った海鮮太巻。

まぐろたっぷり太巻（本鮪入り）

＜価格＞1本 1,480円（税込1,598.4円）ハーフ 758円（税込818.64円）＜特徴＞キハダまぐろ・ねぎとろ・メバチまぐろ・本鮪入りたたきが入った、まぐろ好きにはたまらない太巻。

生サーモン入りサラダ太巻

＜価格＞1本 1,380円（税込1,490.4円）ハーフ 698円（税込753.84円）＜特徴＞サーモン派という方におすすめ！生サーモンが入ったサラダ風太巻。女性に人気の高い商品です。

太巻ハーフセット

＜価格＞2,200円（税込2,376円）＜特徴＞いろいろな種類を楽しみたいという方はこちら！北海道産帆立入り海鮮太巻・まぐろたっぷり太巻・生サーモン入りサラダ太巻のハーフが入ったセット。

伊勢黒潮真鯛入り贅沢海鮮太巻

＜価格＞1本 2,180円（税込2,354.4円）ハーフ 1,100円（税込1,188円）＜特徴＞機能性表示食品であるライフオリジナルの“伊勢黒潮まだい”や生サーモンなどをふんだんに使用した贅沢な海鮮太巻。

キンパ風牛プルコギ太巻

＜価格＞1本 1,180円（税込1,274.4円）ハーフ 598円（税込645.84円）＜特徴＞韓国好きにはこちら！牛プルコギ焼肉や野菜がたっぷり入ったキンパ風太巻。

七福開運巻

＜価格＞1本 698円（税込753.84円）ハーフ 358円（税込386.64円）＜特徴＞かんぴょう・高野豆腐・玉子焼き・おぼろなど7種類の具材を盛り込んだ太巻。

牛焼肉巻

＜価格＞1本 798円（税込861.84円）ハーフ 418円（税込451.44円）＜特徴＞焼肉風に味付けした牛肉が入った、毎年人気の肉系太巻。

鮮魚売り場のお寿司屋「うを鮨」の恵方巻はこちら！

8種の彩り海鮮太巻き

＜価格＞1本 2,980円（税込3,218.4円）＜特徴＞人気の生ネタ(生本まぐろ・生サーモン・ぶり)を中心に、魚のすり身が入った甘めの厚焼き玉子、車えびを入れて贅沢に巻きました。

7種の具材で作った江戸前太巻き

＜価格＞1,380円（税込1,490.4円）＜特徴＞凍結していない魚のすり身が入った甘めの厚焼き玉子をふんだんに使用し、『七福』にちなみ『7種』の具材で巻きました。

