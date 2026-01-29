京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)は2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで、京阪グループ公式 観光・体験予約サイト「trip.KANSAI」1周年記念キャンペーンを実施します。本キャンペーンでは日頃のご愛顧に感謝し、期間中に「trip.KANSAI」にて、累計2,000円（税込）以上商品をご購入いただいたお客さまの中から、抽選で京阪グループの素敵な賞品をプレゼントいたします。詳細は以下の通りです。

１．「trip.KANSAI」1周年記念キャンペーン実施期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）応募条件：「trip.KANSAI」にて、期間中の累計購入金額が2,000円（税込）以上のお客さま応募方法：STEP1：期間中に「trip.KANSAI」ページにて、累計2,000円（税込）以上の商品を購入 STEP2：専用フォームへ必要情報を入力してキャンペーンに応募STEP3：2026年４月中旬頃、当選者に商品を発送 ※落選の場合のご連絡はいたしません。

A賞 ペア宿泊券ホテル京阪 ユニバーサル・タワー宿泊券（1組）

B賞 ギフト券ザ・サウザンド京都/ 京都センチュリーホテル共通ギフト券 15,000円分（1名様）

C賞 体験ペアセット琵琶湖汽船 ミシガンクルーズ乗船券(1組)京阪電気鉄道 ひらかたパーク入場券（2組）京阪バス スカイバス乗車券（3組）比叡山フリーパス（1組）

D賞 電車オリジナルグッズセット京阪電車オリジナルグッズセット（10名）叡山電車オリジナルグッズセット（5名）京福電気鉄道オリジナルグッズセット（5名）

※写真はイメージです。※賞品の内容に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。※C賞およびD賞の賞品の種類はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。【特設WEBページURL】https://www.keihan.co.jp/recommend/trip_kansai_campaign/ (特設WEBページは1月30日(金)からご覧頂けます。)以上

https://newscast.jp/attachments/ynESOy47v9DR49tzlzHf.pdf