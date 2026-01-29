鹿児島の女性インフルエンサー・はらぺこあいちゃん

鹿児島のインフルエンサー・はらぺこあいちゃんと、鹿児島の百貨店山形屋の「パティスリー ル ドーム」によるコラボレーションチョコレートが、山形屋のバレンタイン企画の一環として、2026年2月15日（日）まで、販売されます。

このコラボは「新フレンチショコラ」をテーマに、鹿児島を拠点に活動するインフルエンサー・はらぺこあいちゃん、山形屋の「レストラン ル ドーム」総料理長・鹿島匡人さん、「パティスリー ル ドーム 」シェフパティシエ・大久保仁弘さんのコラボにより、商品開発が行われました。

このコラボチョコレートは、2月15日（日）まで開催される山形屋 「バレンタインコレクション2026」の企画として展開されています。同イベントは、初登場ブランドを含む国内外92ブランド、約900種類のチョコレートが並び、例年多くの来場者で賑わいます。

※鹿児島のインフルエンサーはらぺこあいちゃんInstagram

https://www.instagram.com/aism_wr/

鹿児島のインフルエンサー・はらぺこあいちゃんと山形屋の注目コラボ

2026年の鹿児島のバレンタインチョコレートで、テレビニュースやWEBメディアで紹介され、SNSでも注目を集めているのが、鹿児島インフルエンサー・はらぺこあいちゃんと、山形屋「ル ドーム」による限定コラボチョコレート。2026年「夢福袋」の特別プランとして登場し2026年3月28日（土）に開催される「グルテンフリーのフレンチフルコース美食会」に続く、一流料理人と鹿児島の有名女性グルメインスタグラマー・はらぺこあいちゃんとのコラボ企画です。





「ル ドーム」総料理長の鹿島シェフは、フランス料理の国際的権威ある大会「プロスペール・モンタニエ フランス料理国際コンクール」に日本代表として出場し、世界大会で準優勝を果たした一流の実力を持つシェフ。

一方、はらぺこあいちゃんは、鹿児島インフルエンサーとして絶大な影響力を持ち、地元・鹿児島を拠点に情報発信を行っています。インスタグラムのフォロワー数は5.7万人（2026年1月時点）を超え、鹿児島のインフルエンサーの中でもフォロワーからの信頼が厚く、鹿児島の飲食店や料理人からも強く支持されています。また、記録的な来場者のグルメ系マルシェイベントをプロデュースしたり、鹿児島の水族館のアンバサダーをつとめたり、TVCMにも出演するなど活動の幅を広げている、鹿児島の有名女性インフルエンサーです。

今回は、鹿島シェフからの熱烈なラブコールに応えてコラボが実現。バレンタインチョコレートのコラボレーションでは、鹿児島のグルメインフルエンサーならではの視点で、「新フレンチショコラ」という新しいバレンタインチョコが完成しました。





フレンチのコース料理をイメージしたチョコレート

完成したのは、フレンチ食材の香りや余韻を楽しめる5種類のチョコレートを詰め合わせたバレンタインチョコレートコレクション。

鹿児島インフルエンサーならではの感性と、鹿児島を代表するシェフたちの技術が融合した、ここでしか手に入らない特別な一箱です。

鹿児島のインフルエンサーはらぺこあいちゃん コメント

「食べることが大好きな私が、好きなフレンチ食材をすべて書き出してお渡ししました。フレンチのコース料理を食べたような気分になれる、素敵なチョコレートが完成して、感動しています。鹿島さんと大久保さんの腕があったからこそ実現した、夢のような美味しさのチョコレートを楽しんでください」

鹿児島のインフルエンサーはらぺこあいちゃんコラボチョコレート ラインナップ

・金柑バジル ピスターシュ

・ローズマリーキャラメル アグリューム

・フリュイルージュとポワブル・ノワール

・ ヘーゼルナッツとトリュフ

・シトロンショコラ タイム風味

「バレンタインチョコレートコレクション」

5個入り／3,240円（税込）※300セット限定





鹿児島のインフルエンサー・はらぺこあいちゃんとコラボした

バレンタイン限定スイーツも充実

このほかにも、アンショワ（アンチョビ）とパルミジャーノのサブレや、 ノワゼットショコラ＆アマンドショコラ、バレンタイン限定シュークリームなど、鹿児島のスイーツ好き必見の商品が揃います。





鹿児島インフルエンサーとのコラボスイーツは、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもおすすめです。



