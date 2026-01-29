パイオニア、「第29回 大阪オートメッセ2026」に出展

パイオニア株式会社

パイオニアは、2月13日（金）から15日（日）まで、インテックス大阪で開催される「第29回 大阪オートメッセ2026」に出展します。

日本を代表するカスタムカー文化の祭典として広く知られ、チューニングやドレスアップに役立つ多彩なカスタマイズパーツが出品される本イベントでは、“クルマを自分らしく楽しみたい”幅広い世代に向けて、車とカスタマイズの魅力が発信されます。

カロッツェリアブースでは、「すべてのクルマ、すべての人に、至福のドライブを」をコンセプトに、車内をカロッツェリアならではのエンタテインメント空間にカスタムする楽しさを提案。カーオーディオやカースピーカーをはじめとした幅広いラインアップの商品やデモカーで、愛車をさらに引き立てるカスタマイズの魅力を体験できます。また、最新のカロッツェリア商品で音響システムをレストアした、レーシングドライバー 松田次生氏の愛車「日産GT-R」も特別展示するほか、松田次生氏、人気ストリーマーの鈴木ノリアキ氏によるトークショーも開催します。

【第29回 大阪オートメッセ2026】

日 時 ： 2026年2月13日（金） ～ 15日（日） 9:00～18:00

会 場 ： インテックス大阪（大阪国際見本市会場） （パイオニアブース番号：1-B18-2）

公式サイト ： https://www.automesse.jp/

※入場料などの詳細は、公式サイトでご確認ください。

＜出展内容＞

◆展示商品 ：サイバーナビ、楽ナビ、ディスプレイオーディオ、カースピーカー、ドライブレコーダー 他

最新モデルに加え、カーエンタテインメントに新しい価値を提案してきた懐かしの歴代商品も展示します。

◆トークショー： 2月15日（日）

鈴木ノリアキ氏 11：00 ～

松田次生氏 15：00 ～

【松田さんの愛車「日産 GT-R」を特別展示】

カロッツェリア イベントインフォメーション： https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/brand_event/event/?ad=pr