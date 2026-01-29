S”tre”wBerry !!! 3人のプロが手掛ける、心ときめくVery(Berry)なフェア開催!! ｜ レストラン・カフェ・バー、それぞれで魅せる苺尽くしのメニュー

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション

尾道倶楽部(所在地:広島県尾道市)では、2026年2月7日(土)から2026年3月22日(日)までの期間、苺をテーマにした「ストロベリーフェア」を開催いたします。

本フェアのキーワードは、イタリア語で「３」を意味する”tre(トレ)”を隠した「S”tre”wBerry(ストロベリー)」。シェフ、バリスタ、バーテンダーという3人の食のプロフェッショナルが、それぞれの感性で手掛ける、心ときめく”Very(Berry)”な苺のメニューが登場します。その瞬間、その場所でしか味わえない「一期一会」の感動を、3つの異なる空間で、あなたの心を満たす「とっておきの一皿」との出会いをお届けします。

3人のプロが魅せる、個性豊かな苺のメニュー

【 Restaurant YUKAI 】シェフ考案 苺のドルチェ付き！カジュアルショートコース

メイン:瀬戸内六穀豚肩ロースのタリアータ苺のケッカソースとバルサミコソース苺との出会い― Incontro di Fragole ― インコントロ・ディ・フラーゴレ 3,800円(税込)

コース内容：サラダ/スープ/メイン/ドルチェ/パン2種/コーヒー又は紅茶

苺のノンアルコールスパークリング付き

ランチでも気軽に楽しめるショートコースをご用意しました。サラダからドルチェまで、一皿ごとに様々な表情を魅せる苺たち。これまでにない「新しい苺の楽しみ方」に出会い、会話も弾むひとときをお愉しみください。

ランチはもちろん、夜のディナータイムもご利用いただけます。(※ランチ・ディナー要予約)

※当日でもご案内できる場合がございます。お電話にてお気軽にお問合せ下さい。

苺のドルチェ・ミスト ―Dolce Misto di Fragole ― ドルチェ・ミスト・ディ・フラーゴレ 1,500円(税込)

バリエーション豊かな苺のドルチェ(デザート)を盛り合わせた、

フェア限定のデザートプレート。

ドルチェ：苺のカスタードパイ/苺のマスカルポーネムース/苺のシャーベット

苺の生チョコタルト/苺のミルクレープ

通常のランチメニューご利用のお客様もご注文いただけます。

～苺のドルチェ・ミスト～ カジュアルコースにはこちらのドルチェが含まれます

【Rooftop Bar SORAI】 バーテンダーが描く、繊細なグラスの中の世界

普段は夜のみ営業のバーが、本フェア限定で日中もオープン!!(※14:00～OPENは土日・祝日限定)。

お席に限りがございます。ご事前にご予約下さい。

スイーツと楽しめるコーヒーや紅茶を使ったノンアルコールドリンクも充実。ランチ後のティータイムや、夜の〆パフェとしてもおススメ◎

Strawberry Parfait 2,750円(税込）

※要予約：1日6食限定

春の花畑をイメージしたフレッシュな苺を贅沢に使用した苺パフェ。ホイップされたチーズクリームと甘酸っぱい苺のマリアージュに、ピスタチオのアクセント。

バーテンダーの繊細な技術が光る、尾道をグラスの中で表現した至高のパフェ。

温かいチョコレートソースをかけてお召し上がりください。

Strawberry Parfait苺のカクテル2種 (アルコール/ノンアルコール) 各種:1,650円(税込)Coffee&Strawberry(Ice)

尾道で店舗を持たずに展開しているwatakabe coffeeの

自家焙煎珈琲を使った苺のカクテル。

グラスをくゆらせると、きらきら輝くラメもときめく

ポイント。

Coffee&StrawberryTea&Strawberry(Ice/Hot)

紅茶と尾道産のレモンを使ったカクテル。

冷たいデザートには、

温かい紅茶のカクテルはいかがですか？

Tea&StrawberryDrop Strawberry 1,650円(税込)

苺×練乳の王道の組み合わせ。

グラスを持ち上げると零れ落ちる真っ赤な苺を、練乳ホイップがやさしく包み込みます。

遊び心もある、

苺好きにはたまらない、苺を存分に楽しめるデザート。

Drop Strawberryイメージ

【cafe SEN COFFEE】 バリスタが淹れる、心ほどける苺のひととき

ふんわり、香る苺みるくふんわり、香るいちごみるく (HOT/COLD) 700円(税込)

やさしいミルクに香る苺、ホワイトチョコのまろやかさ。

ゆるふわホイップとドライ苺が華やぎを添える、贅沢ないちごみるくです。

大人からお子様まで楽しめる、どこか懐かしさを感じる一杯です。

テイクアウトもご利用いただけます◎

■営業時間Restaurant YUKAI ホテル内1階

Lunch…‥11:00 ～14:00 (L.o.13:30)

休:水曜

※苺のコースご希望の方はご事前にご予約ください。

Dinner …17:00 ～ 21:00(最終入店19:30)

休:定休なし

※ディナーはコースのみとなります。事前予約制。

Cafe SEN COFFEE ホテル内1階

9:00～17:00(L.o.16:30)

休:水曜・木曜

Rooftop Bar SORAI ホテル内３階

17:00 ～ 23:00(L.o.22:30)

休:定休なし

※土・日・祝限定 14:00 ～ 23:00

※事前予約制

■基本情報

名 称： 尾道倶楽部

予約サイト： https://onomichi-club.jp/(https://onomichi-club.jp/)

Instagram： instagram.com/onomichi_club(https://www.instagram.com/onomichi_club)

住 所： 広島県尾道市西土堂町15-20

アクセス ： JR尾道駅南側出口からタクシーで7分

： JR尾道駅南側出口から徒歩16分

部 屋 数： 24室

代表電話番号：0848-29-9206

開 業 日： 2025年3月31日

ホテル玄関

ホテル運営会社概要

名 称：株式会社せとうち山荘

設 立：2024年1月

所 在 地：広島県広島市中区基町10番3号

事業内容 ：ホテル・旅館の経営

株 主：株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション(100%)