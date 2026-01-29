S”tre”wBerry !!! 3人のプロが手掛ける、心ときめくVery(Berry)なフェア開催!! ｜ レストラン・カフェ・バー、それぞれで魅せる苺尽くしのメニュー

写真拡大 (全13枚)

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション


　尾道倶楽部(所在地:広島県尾道市)では、2026年2月7日(土)から2026年3月22日(日)までの期間、苺をテーマにした「ストロベリーフェア」を開催いたします。


　本フェアのキーワードは、イタリア語で「３」を意味する”tre(トレ)”を隠した「S”tre”wBerry(ストロベリー)」。シェフ、バリスタ、バーテンダーという3人の食のプロフェッショナルが、それぞれの感性で手掛ける、心ときめく”Very(Berry)”な苺のメニューが登場します。その瞬間、その場所でしか味わえない「一期一会」の感動を、3つの異なる空間で、あなたの心を満たす「とっておきの一皿」との出会いをお届けします。



3人のプロが魅せる、個性豊かな苺のメニュー


【 Restaurant YUKAI 】シェフ考案　苺のドルチェ付き！カジュアルショートコース


メイン:瀬戸内六穀豚肩ロースのタリアータ苺のケッカソースとバルサミコソース　
苺との出会い
― Incontro di Fragole ―　　　　　インコントロ・ディ・フラーゴレ　　　　　　　　　　3,800円(税込)

コース内容：サラダ/スープ/メイン/ドルチェ/パン2種/コーヒー又は紅茶


苺のノンアルコールスパークリング付き



ランチでも気軽に楽しめるショートコースをご用意しました。サラダからドルチェまで、一皿ごとに様々な表情を魅せる苺たち。これまでにない「新しい苺の楽しみ方」に出会い、会話も弾むひとときをお愉しみください。


ランチはもちろん、夜のディナータイムもご利用いただけます。(※ランチ・ディナー要予約)


※当日でもご案内できる場合がございます。お電話にてお気軽にお問合せ下さい。








苺のドルチェ・ミスト　　　　　　　　―Dolce Misto di Fragole ―　　　　　　　　ドルチェ・ミスト・ディ・フラーゴレ　　　　　　　　　　1,500円(税込)

バリエーション豊かな苺のドルチェ(デザート)を盛り合わせた、


フェア限定のデザートプレート。


ドルチェ：苺のカスタードパイ/苺のマスカルポーネムース/苺のシャーベット


苺の生チョコタルト/苺のミルクレープ



通常のランチメニューご利用のお客様もご注文いただけます。





～苺のドルチェ・ミスト～　カジュアルコースにはこちらのドルチェが含まれます


【Rooftop Bar SORAI】 バーテンダーが描く、繊細なグラスの中の世界

普段は夜のみ営業のバーが、本フェア限定で日中もオープン!!(※14:00～OPENは土日・祝日限定)。


お席に限りがございます。ご事前にご予約下さい。


スイーツと楽しめるコーヒーや紅茶を使ったノンアルコールドリンクも充実。ランチ後のティータイムや、夜の〆パフェとしてもおススメ◎



Strawberry Parfait　2,750円(税込） 　　　　

※要予約：1日6食限定


春の花畑をイメージしたフレッシュな苺を贅沢に使用した苺パフェ。ホイップされたチーズクリームと甘酸っぱい苺のマリアージュに、ピスタチオのアクセント。


バーテンダーの繊細な技術が光る、尾道をグラスの中で表現した至高のパフェ。



温かいチョコレートソースをかけてお召し上がりください。





Strawberry Parfait

苺のカクテル2種 (アルコール/ノンアルコール)　各種:1,650円(税込)
Coffee&Strawberry(Ice)


尾道で店舗を持たずに展開しているwatakabe coffeeの


自家焙煎珈琲を使った苺のカクテル。



グラスをくゆらせると、きらきら輝くラメもときめく


ポイント。






Coffee&Strawberry

Tea&Strawberry(Ice/Hot)


紅茶と尾道産のレモンを使ったカクテル。



冷たいデザートには、


温かい紅茶のカクテルはいかがですか？






Tea&Strawberry

Drop Strawberry 1,650円(税込)

苺×練乳の王道の組み合わせ。



グラスを持ち上げると零れ落ちる真っ赤な苺を、練乳ホイップがやさしく包み込みます。



遊び心もある、


苺好きにはたまらない、苺を存分に楽しめるデザート。





Drop Strawberryイメージ


【cafe SEN COFFEE】 バリスタが淹れる、心ほどける苺のひととき


ふんわり、香る苺みるく
ふんわり、香るいちごみるく　　　　　　　　　　　(HOT/COLD)　700円(税込)


やさしいミルクに香る苺、ホワイトチョコのまろやかさ。


ゆるふわホイップとドライ苺が華やぎを添える、贅沢ないちごみるくです。



大人からお子様まで楽しめる、どこか懐かしさを感じる一杯です。


テイクアウトもご利用いただけます◎






■営業時間

Restaurant YUKAI ホテル内1階

Lunch…‥11:00 ～14:00 (L.o.13:30)　


休:水曜


※苺のコースご希望の方はご事前にご予約ください。


Dinner …17:00 ～ 21:00(最終入店19:30)


休:定休なし


※ディナーはコースのみとなります。事前予約制。







Cafe SEN COFFEE ホテル内1階

9:00～17:00(L.o.16:30)　


休:水曜・木曜






Rooftop Bar SORAI ホテル内３階

17:00 ～ 23:00(L.o.22:30)


休:定休なし


※土・日・祝限定 14:00 ～ 23:00


※事前予約制






■基本情報

名　　　称：　尾道倶楽部


予約サイト：　https://onomichi-club.jp/(https://onomichi-club.jp/)


Instagram：　instagram.com/onomichi_club(https://www.instagram.com/onomichi_club)


住　　　所：　広島県尾道市西土堂町15-20


アクセス　：　JR尾道駅南側出口からタクシーで7分


　　　　　：　JR尾道駅南側出口から徒歩16分


部　屋　数：　24室


代表電話番号：0848-29-9206


開　業　日：　2025年3月31日



ホテル玄関

ホテル運営会社概要


名　　　称：株式会社せとうち山荘


設　　　立：2024年1月


所　在　地：広島県広島市中区基町10番3号


事業内容　：ホテル・旅館の経営


株　　　主：株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション(100%)