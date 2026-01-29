S”tre”wBerry !!! 3人のプロが手掛ける、心ときめくVery(Berry)なフェア開催!! ｜ レストラン・カフェ・バー、それぞれで魅せる苺尽くしのメニュー
尾道倶楽部(所在地:広島県尾道市)では、2026年2月7日(土)から2026年3月22日(日)までの期間、苺をテーマにした「ストロベリーフェア」を開催いたします。
本フェアのキーワードは、イタリア語で「３」を意味する”tre(トレ)”を隠した「S”tre”wBerry(ストロベリー)」。シェフ、バリスタ、バーテンダーという3人の食のプロフェッショナルが、それぞれの感性で手掛ける、心ときめく”Very(Berry)”な苺のメニューが登場します。その瞬間、その場所でしか味わえない「一期一会」の感動を、3つの異なる空間で、あなたの心を満たす「とっておきの一皿」との出会いをお届けします。
3人のプロが魅せる、個性豊かな苺のメニュー
【 Restaurant YUKAI 】シェフ考案 苺のドルチェ付き！カジュアルショートコース
メイン:瀬戸内六穀豚肩ロースのタリアータ苺のケッカソースとバルサミコソース
苺との出会い
― Incontro di Fragole ― インコントロ・ディ・フラーゴレ 3,800円(税込)
コース内容：サラダ/スープ/メイン/ドルチェ/パン2種/コーヒー又は紅茶
苺のノンアルコールスパークリング付き
ランチでも気軽に楽しめるショートコースをご用意しました。サラダからドルチェまで、一皿ごとに様々な表情を魅せる苺たち。これまでにない「新しい苺の楽しみ方」に出会い、会話も弾むひとときをお愉しみください。
ランチはもちろん、夜のディナータイムもご利用いただけます。(※ランチ・ディナー要予約)
※当日でもご案内できる場合がございます。お電話にてお気軽にお問合せ下さい。
苺のドルチェ・ミスト ―Dolce Misto di Fragole ― ドルチェ・ミスト・ディ・フラーゴレ 1,500円(税込)
バリエーション豊かな苺のドルチェ(デザート)を盛り合わせた、
フェア限定のデザートプレート。
ドルチェ：苺のカスタードパイ/苺のマスカルポーネムース/苺のシャーベット
苺の生チョコタルト/苺のミルクレープ
通常のランチメニューご利用のお客様もご注文いただけます。
～苺のドルチェ・ミスト～ カジュアルコースにはこちらのドルチェが含まれます
【Rooftop Bar SORAI】 バーテンダーが描く、繊細なグラスの中の世界
普段は夜のみ営業のバーが、本フェア限定で日中もオープン!!(※14:00～OPENは土日・祝日限定)。
お席に限りがございます。ご事前にご予約下さい。
スイーツと楽しめるコーヒーや紅茶を使ったノンアルコールドリンクも充実。ランチ後のティータイムや、夜の〆パフェとしてもおススメ◎
Strawberry Parfait 2,750円(税込）
※要予約：1日6食限定
春の花畑をイメージしたフレッシュな苺を贅沢に使用した苺パフェ。ホイップされたチーズクリームと甘酸っぱい苺のマリアージュに、ピスタチオのアクセント。
バーテンダーの繊細な技術が光る、尾道をグラスの中で表現した至高のパフェ。
温かいチョコレートソースをかけてお召し上がりください。
Strawberry Parfait
苺のカクテル2種 (アルコール/ノンアルコール) 各種:1,650円(税込)
Coffee&Strawberry(Ice)
尾道で店舗を持たずに展開しているwatakabe coffeeの
自家焙煎珈琲を使った苺のカクテル。
グラスをくゆらせると、きらきら輝くラメもときめく
ポイント。
Coffee&Strawberry
Tea&Strawberry(Ice/Hot)
紅茶と尾道産のレモンを使ったカクテル。
冷たいデザートには、
温かい紅茶のカクテルはいかがですか？
Tea&Strawberry
Drop Strawberry 1,650円(税込)
苺×練乳の王道の組み合わせ。
グラスを持ち上げると零れ落ちる真っ赤な苺を、練乳ホイップがやさしく包み込みます。
遊び心もある、
苺好きにはたまらない、苺を存分に楽しめるデザート。
Drop Strawberryイメージ
【cafe SEN COFFEE】 バリスタが淹れる、心ほどける苺のひととき
ふんわり、香る苺みるく
ふんわり、香るいちごみるく (HOT/COLD) 700円(税込)
やさしいミルクに香る苺、ホワイトチョコのまろやかさ。
ゆるふわホイップとドライ苺が華やぎを添える、贅沢ないちごみるくです。
大人からお子様まで楽しめる、どこか懐かしさを感じる一杯です。
テイクアウトもご利用いただけます◎
■営業時間
Restaurant YUKAI ホテル内1階
Lunch…‥11:00 ～14:00 (L.o.13:30)
休:水曜
※苺のコースご希望の方はご事前にご予約ください。
Dinner …17:00 ～ 21:00(最終入店19:30)
休:定休なし
※ディナーはコースのみとなります。事前予約制。
Cafe SEN COFFEE ホテル内1階
9:00～17:00(L.o.16:30)
休:水曜・木曜
Rooftop Bar SORAI ホテル内３階
17:00 ～ 23:00(L.o.22:30)
休:定休なし
※土・日・祝限定 14:00 ～ 23:00
※事前予約制
■基本情報
名 称： 尾道倶楽部
予約サイト： https://onomichi-club.jp/(https://onomichi-club.jp/)
Instagram： instagram.com/onomichi_club(https://www.instagram.com/onomichi_club)
住 所： 広島県尾道市西土堂町15-20
アクセス ： JR尾道駅南側出口からタクシーで7分
： JR尾道駅南側出口から徒歩16分
部 屋 数： 24室
代表電話番号：0848-29-9206
開 業 日： 2025年3月31日
ホテル玄関
ホテル運営会社概要
名 称：株式会社せとうち山荘
設 立：2024年1月
所 在 地：広島県広島市中区基町10番3号
事業内容 ：ホテル・旅館の経営
株 主：株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション(100%)