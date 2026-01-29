再生原料「HELIX(TM)」、コーセーの複数ブランドの化粧品プラスチックボトルに採用

株式会社JEPLAN

株式会社JEPLAN（代表取締役 執行役員社長：高尾 正樹、以下「JEPLAN」）のグループ会社・ペットリファインテクノロジー株式会社（代表取締役 執行役員社長：伊賀 大悟、以下「ペットリファインテクノロジー」）が製造・販売する再生原料「HELIX(TM)」は、株式会社コーセーホールディングス（代表取締役社長：小林 一俊、以下「コーセー」）の複数ブランドの化粧品プラスチックボトルに採用されています。このたび、これらの採用製品を「HELIX(TM)」ブランドサイトで公開しましたので、お知らせします。

HELIX(TM) 採用製品一覧 :https://helix.pet/blogs/case-study

JEPLANグループが展開する再生原料「HELIX」は、資源循環の促進や環境負荷低減に向けた取り組みを進めるコーセーにおいて、2022年より化粧品プラスチックボトルの原料として採用されています。

コーセーは、「美しい知恵 人へ、地球へ。」という理念のもと、サステナビリティを経営の重要テーマに位置づけ、原材料調達から製品設計、容器・包装に至るまで、環境に配慮したモノづくりを推進しています。こうした取り組みの一環として、現在では、「雪肌精 BLUE」や「Predia BLUE」をはじめとする複数の化粧品ブランドの容器に「HELIX」が使用されており、資源循環と環境負荷低減に貢献しています。

化粧品容器等に採用されている再生原料「HELIX」は、JEPLANグループ独自のPETケミカルリサイクル技術を活用し、使用済みPETボトルなどを分子レベルまで分解し、色素や金属などの不純物を取り除き、化学的にリサイクルしています。この再生原料は、石油由来のPET樹脂と同等の品質を有しているため、PETボトルや化粧品容器などの幅広い製品で採用されています。

今後もJEPLANグループでは「あらゆるものを循環させる」というミッションの実現に向けて、引き続き国内外のパートナーとの連携を進め、グループ一丸となりサーキュラーエコノミーを牽引していくことに努めてまいります。

■「HELIX(TM)」概要(https://helix.pet)

「HELIX」は、使用済みPETボトル等を主な原料に、独自のPETケミカルリサイクル技術を用いて製造される再生原料です。PETを分子レベルに分解し、不純物や色素などを取り除くことで、石油由来のPET樹脂と同等の品質を実現しています。そのため、飲料用PETボトルや化粧品容器など、高い品質基準が求められる用途にも使用することが可能です。また、石油由来の製造プロセスと比較してCO2排出量の削減に寄与*1するなど、環境負荷の低減にも貢献します。

「HELIX」は、英語で“螺旋”を意味し、螺旋のように何度でも循環し続けることを象徴しています。

*1 JEPLAN サステナビリティ(https://www.jeplan.co.jp/sustainability/)

■株式会社コーセーホールディングス(https://koseholdings.co.jp/ja/)

代表取締役社長：小林 一俊

創業：1946年3月

事業内容：化粧品の製造・販売を中心に事業を展開。高級化粧品を強みに、ハイプレステージから手ごろな価格のセルフアイテムまで、独自の価値ある商品を幅広く提供する。

■ペットリファインテクノロジー株式会社(https://www.prt.jp/)

代表者：代表取締役 執行役員社長 伊賀 大悟

設立：2008年10月

事業内容：独自のPETケミカルリサイクル技術を用いた使用済みPETボトルのリサイクル樹脂の製造・販売

■株式会社JEPLAN(https://www.jeplan.co.jp/)

代表者：代表取締役 執行役員社長 高尾 正樹

設立：2007年1月

主な事業内容：PETケミカルリサイクル技術関連事業（対象：PETボトル・ポリエステル）など

JEPLANグループは「あらゆるものを循環させる」をミッションに掲げ、サーキュラーエコノミーの実現を目指しています。廃PET（PETボトル、ポリエステル繊維等）を対象に、独自のPETケミカルリサイクル技術を用いて分子レベルに分解し、不純物を除去することで、石油由来と同等品質の再生素材に生まれ変わらせています。この独自技術を用いて、リサイクルに取り組むことで、限りある資源の循環を実現し、CO2の排出量削減にも寄与しています。

なお、JEPLANグループはペットリファインテクノロジー株式会社（神奈川県川崎市）と北九州響灘工場（福岡県北九州市）の２拠点でPETケミカルリサイクルプラントを運営しており、国内外への技術ライセンス事業も推進しています。