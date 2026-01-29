アニメ・イラスト特化型AIプラットフォーム「PixAI」、3つの新AIモデルをリリース、あわせて「新モデル共創コンテスト」を開催

Metanomaly株式会社

AIイラスト・動画生成プラットフォーム「PixAI」は、新たに公開した3つのAIモデルを対象に、正式名称をユーザーとともに決定する「PixAI 新モデル共創コンテスト」を開始しました。

本企画は、PixAIを利用するすべてのユーザーを対象としたグローバルな参加型イベントです。作品制作とモデル命名を通じて、ユーザーの創造力をプロダクトに直接反映することを目的としています。単なる名称募集にとどまらず、「AIを使う」から「AIをともにつくる」体験へと拡張する取り組みです。

PixAIは、アニメ・イラスト領域に特化したAI生成プラットフォームとして、世界中のクリエイターに利用されており、日本においても高い創作熱量を持つユーザーコミュニティが形成されています。

新たにリリースされた PixAI モデルについて

今回リリースされた新モデルは、高品質なビジュアル表現と構造的な安定性の両立を重視し、幅広い創作ニーズに対応します。

主な特長

構造的な安定性の向上

複雑なポーズや自然な身体表現において生成精度が向上。 手や四肢の描写も、より高い一貫性と安定性を実現しています。

独自性のあるアートスタイル

モデル固有の表現特性を備えており、 クリエイターに新たなインスピレーションを提供します。

高い汎用性

多様なプロンプトに対応しながらも、 一貫したビジュアルクオリティを維持できる点が特長です。

企画内容

本コンテストでは、PixAIが新たにリリースした3つのAIモデルを使用して作品を制作し、それぞれのモデルにふさわしい名称をユーザー自身が提案します。

選出された名称は、正式なモデル名としてPixAI内に実装され、入選者にはPixAIクレジットなどの特典が提供されます。

最終的なモデル名は、入選作品の中から決定されます。

本企画の特徴・背景

本コンテストの特徴は、単なるキャンペーンではなく、AIモデルの「名前」という象徴的な要素をユーザーと共に決定する点にあります。

PixAIは、AIを一方的に提供する存在ではなく、クリエイターと共にプロダクトを育てていくことを重視しています。

本企画は、その思想を体現する共創型の取り組みです。

投稿期間・報酬

■ 投稿期間

2026年1月23日 15:00 ～ 2026年2月5日 23:59

■ 報酬内容

入選賞（30作品）

- 各モデルにつき10作品を選出- 各入選作品に 350,000 PixAIクレジット を付与- 入選作品は公式ピックアップとして紹介

参加賞

条件を満たした作品を投稿した方に 3,000 PixAIクレジット

※参加賞はお一人様1回まで（全プラットフォーム共通）

参加方法

- PixAI上で、3つの新モデルを使用して作品を制作- X（旧Twitter）に作品を投稿し、以下を記載提案するモデル名ハッシュタグ #PixAINameIt2026公式アカウント @PixAI_Official をメンション- 公式参加フォームを提出して応募完了

■ 作品提出フォーム

- https://pixai.art/survey/UfTZGtMG

■ 企画詳細・審査基準

想定されるユーザー・創作シーン

- https://pixai.art/articles/ja/ja-pixai-new-model-naming-co-creation-contest-submission-guide-judging-criteria/- AIイラスト・動画制作を行う個人クリエイター- 二次創作、SNS投稿、コンセプトアート制作- AI創作に興味を持つ初心者ユーザー

言語や地域を問わず、多様な創作シーンでの参加が想定されています。

PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元イラスト生成プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは今後も、ユーザー参加型の企画や機能開発を通じて、グローバルな創作コミュニティとともに成長するプラットフォームを目指します。

技術進化だけでなく、創作に関わる人々の声を起点としたAI開発を推進してまいります。

■ 関連リンク

- PixAI：https://pixai.art/ja- PixAI公式ブログ：https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart&pli=1)- 公式X：https://x.com/PixAI_Official- PixAI 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP