わずか100日しか見れない姿を再現。累計2.5万個突破の“赤ちゃんシリーズ”から、コウテイペンギンの赤ちゃんポーチが新登場！

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開するユーモア雑貨ブランド「YOU+MORE!」は、「コウテイペンギンの赤ちゃんポーチ」のウェブ販売を1月22日より開始しています。累計販売数2.5万個を突破した、ほんものそっくりな愛らしさが人気の“赤ちゃんシリーズ”に、コウテイペンギンの赤ちゃんをモチーフにした新作の登場です。生後わずか100日ほどしか見られない、グレーの産毛（綿羽）に包まれた貴重な姿を再現。さらに、手にのせたときに命の愛おしさを感じられるよう、絶妙な重みにもこだわりました。ちんまり、ほわほわ、手のひらにのせたくなるサイズ感で、いつでもどこでも癒やしてくれます。いつものバッグに入れてこっそり愛でたり、オフィスのデスクにかざったり、かわいいヒナたちとの毎日を楽しむことができます。

◆「ちんまりほわほわ コウテイペンギンの赤ちゃんポーチ」をユーモアブログでチェック

＞＞ https://feli.jp/s/pr260129ym/1/

100日見られない「グレーの産毛（綿羽）」を再現

コウテイペンギンのヒナが、ほわほわとしたグレーの羽毛に包まれている期間は、わずか100日ほど。南極の短い夏が終わるまでに自力で泳げるよう、驚くべきスピードで成長してしまうため、この姿は一生のうちのほんの一瞬。そんな「今この瞬間しかない」愛くるしい姿を再現しています。

背中のファスナーを開ければ中にものを入れられます。イヤホンやキャンディーなどを入れるのにちょうどよいサイズです。

たまご1個分の“命の重み”へのこだわり

中材には中わたに加え、ペレット（ビーズ）を採用。手にのせたときに、「命のいとおしさ」を感じられるよう、鶏卵（Mサイズ）約1個分の重みにしています。手のひらで見つめたりなでたり、ずっとふれていたくなるような心地よさです。

個性が光る3つのポーズ

デザインは〈ぴょこぴょこ〉〈きょろきょろ〉〈すやすや〉の3種類。ヒナたちの日常を見ているような気分にひたれます。

〈ぴょこぴょこ〉

小さな翼（フリッパー）をふりふりしながら、一生懸命に歩く姿を再現。



〈きょろきょろ〉

まんまるな瞳を輝かせ、好奇心いっぱいにあたりを見渡すヒナ。

〈すやすや〉

安心しきってころんと丸まって眠る、無防備なかわいさを表現。

かわいいヒナたちをデスクに並べれば、仕事もはかどります。

【NEW】ちんまりほわほわ コウテイペンギンの赤ちゃんポーチの会

月1個 \2,100（+10% \2,310）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260129ym/2/

ウミガメの赤ちゃんが口で卵殻を割って這い出ていく様子をリアルに表現しているポーチです。

YOU+MORE! × 海とかもめ部 応援したくなるアオウミガメの赤ちゃんのぬいぐるみポーチの会

月1個 \2,150（+10% \2,360）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260129ym/3/

はかなげで守りたくなる子うさぎを、いつでも愛でられる人気の子うさぎポーチシリーズです。

YOU＋MORE! ロップイヤーのほわほわ子うさぎポーチの会

月1個 \1,900（+10% \2,090）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260129ym/4/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

