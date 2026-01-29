サマンサタバサ、廃棄されていた「南三陸わかめ羊」の羊革でバッグを製作

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（所在地：東京都港区三田１丁目４番１号、代表者名：古屋 幸二）は、2026年2月12日にクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」でプロジェクト「廃棄される羊革を宝物に。サマンサタバサ×南三陸町、復興支援の『わかめ羊バッグ』」を開始し、支援受付をスタートします。

本プロジェクトは、宮城県南三陸町の放牧事業ブランド羊肉「南三陸わかめ羊」のこれまで廃棄されていた皮革をバッグやチャームとして製品化し、Made in All Japan のものづくりを通じて地域産業の発展に繋げることを目指す取り組みです。

クラウドファンディング詳細：https://camp-fire.jp/projects/904149/preview?token=695bkxe3&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/904149/preview?token=695bkxe3&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)

◼️クラウドファンディング概要

廃棄される羊革を宝物に。サマンサタバサ×南三陸町、復興支援の「わかめ羊バッグ」

実施期間 ：2026年2月12日～2026年3月31日

目標金額 ：1,000,000円

◼️クラウドファンディングの目的

本プロジェクトでは、これまで廃棄せざるを得なかった南三陸わかめ羊の革を有効活用し、バッグやチャームとして製品化することを目指します。人と自然と環境にやさしい革づくりに取り組むパートナー企業と連携しながら、お客様と「美しさと持続可能性は両立できる」という価値観を共有し、長く使えるプロダクトを一緒に育てていきます。

主な取り組み内容

お預かりした資金は、南三陸わかめ羊の皮革を活用した素材の調達費用と、専用の製造ライン構築に充てます。環境に配慮した製造工程を取り入れながら、羊革の特徴を生かす加工方法を検証し、品質とデザイン性の両立を図ります。クラウドファンディングという形で支援者の声を反映し、コレクションを改良していくことで、市場に新しい選択肢を届けます。

◼️主なリターン紹介

１. わかめ羊 BBQ つき さとうみファーム訪問ツアーご招待

南三陸町の「さとうみファーム」を訪問し、南三陸わかめ羊の放牧事業の現場を見学できるツアーです。わかめ羊 BBQ 付きのリターンとして、現地の魅力やブランド羊肉を体感していただけます。

２. Samantha ミアトート（小サイズ）

南三陸わかめ羊の羊革を使用したトートバッグです。クラシカルなシルエットに加え、メイン収納と両サイドポケット、付属ショルダーベルトを備え、幅24cm・高さ17cm・マチ11cmの小サイズで展開します。

３. エムシュシュ ショルダーバッグ（小サイズ）

人気シリーズ「エムシュシュ」を南三陸わかめ羊の皮革で展開するショルダーバッグです。幅13cm・高さ12cm・マチ7.5cmのコンパクトサイズで、リボンモチーフをあしらい、コーディネートのワンポイントとしてお使いいただけます。

◼️企画背景

｜「ファッションと持続可能性の両立のために、できることはなにか」

私たちサマンサタバサは、アパレル企業として素材や製造工程と向き合う中で、ファッション業界が直面する環境問題や持続可能性への課題に私たち自身も向き合う必要があると強く感じていました。 「美しさと持続可能性は両立できるはず」そんな想いを抱く中で、南三陸町の放牧事業ブランド羊肉「南三陸わかめ羊」の存在を知り、その希少価値の高い羊肉が銀座の料亭や高級レストランで提供される一方、その皮革部分は廃棄せざるを得ない状態であることを知りました。 このままでは、せっかく育てられた命の一部が生かされないまま失われてしまいます。私たちは「命を最後まで大切にしたい」という思いから、南三陸町とさとうみファームと共に、廃棄されていた革を Made in All Japan のアイテムとして生まれ変わらせる取り組みを始めました。通常革製品として使用しない素材をどう製品化していくのか試行錯誤する中で、人と自然と環境にやさしい革を製造するパートナー企業とも連携し、今回、市場との対話の手段としてクラウドファンディングを選択しました。

南三陸町の産業活性化と新しいファッションの形を目指していきます。

《担当者からのコメント》

長年サマンサタバサを愛してくださっている方々はもちろん、環境問題に関心をお持ちの方、そしてこれまでサマンサタバサを手に取ったことがない方々にも、このプロジェクトに参加していただきたいと思っています。

みなさまからのご支援は、単に資金面でのサポートだけでなく、私たちの挑戦への大きな励みとなります。一緒に新しいファッションの未来を創っていただける方のご支援を、心よりお待ちしております。

美しさと環境への配慮が共存する世界を、共に創っていきましょう。

【会社情報】

会社名 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表者 古屋 幸二

住所 東京都港区三田１丁目４番１号

事業概要 バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL https://www.samantha.co.jp/company/(https://www.samantha.co.jp/company/)

設立日 1994年3月10日