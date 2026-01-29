遮音×温熱で“耳からとろける休息”を提案する「La Luna イヤーヒーター」応援購入金額770万円を突破！好評をいただいたプロジェクトがついに一般販売開始

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ(本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935)は、クラウドファンディングサービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を実施したLa Luna イヤーヒーターについて、応援購入金額770万円を突破、1,000名を超えるサポーターの皆さまからご支援をいただきました。この度、一般販売を2026年1月28日(水)より開始いたしました。

■「La Luna イヤーヒーター」販売ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/01793030

Makuakeの先行販売では、想定以上に嬉しい反響をいただきました。

- 「耳を温める使い捨てのカイロを購入していました。こういう商品待ってました！！」 ※- 「初めてのイヤーヒーターとして使わせていただきました。寒い日などに使っています。充電ができたり、時間になったら切れたりするので使いやすいです。」※- 「実際に使用してみて3段階で温度が選べる、切り替えの色も3色で分かりやすく、寝る時に横になっても、さほど気にならず、じんわ～り温かくなる時間は、とても心地良いです。」※

サポーターの方の喜びを企画できたことを大変嬉しく思っております。

※個人の感想で、効果を保証するものではありません。

Back Ground-開発の背景-

コロナ禍の頃、耳を温めることで気分がやわらぐ感覚が注目された「耳栓型カイロ」。

この体験をより安全で手軽に届けたいという想いから、イヤーヒーターの企画に着手しました。

試作を重ねる中で、装着時の違和感や安全性などの課題に直面しましたが、補聴器づくりの技術を持つ工場との出会いをきっかけに、開発は前進します。

小さな耳にもフィットし、横になっても負担になりにくい形状と、選べる3つの温熱モードを搭載。

構想から約4年をかけ、張り詰めた毎日をリセットし、心と体に静かな休息を届けるアイテムとして開発を実現しました。

Product Features -商品特長-

１.とろんと温熱、脱力広がる心地良さ。

ヒーター部分が39℃～50℃になり、自律神経の集まる耳を内側からあたためます。

3つのモードを搭載しているので、気分にフィットした温かさを選べます。

２.雑音をシャットアウト。あなただけの癒し空間に。

補聴器メーカーによるフィット設計。雑音が気になる時の耳栓としても使用できます。

３.就寝時にも気にならないコンパクト設計。

小ささにこだわり、寝ころんだ状態で着用しても違和感が少なくなるように設計しました。

ケースを含めても約38gという軽さ。ポケットにも収まるサイズ感で、持ち運びにも最適です。

４.繰り返し使える充電式。エコで嬉しい。

電池残量表示モニター付きで、使いたいのに充電がない！そんなイライラを解消します。

商品概要

商品名： La Luna イヤーヒーター

価格：税込 9,900円

販路：リベルタ公式オンラインショップ・ECモール

商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/01793030

「いつも“ごきげん”な私をつくる必需品」

いつもごきげん（ベスト）な自分でいるために、身構えるものではなく、簡単に。シンプルに。自分のペースで誰もが楽しめるマインドケア・セルフケア【ウェルネスなアイテム】をLa Lunaが提案します。