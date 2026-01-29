freee会計からの振込サービス「freee振込」、freee会計ユーザーへの提供を開始　振込指示に特化したワークフローで振込業務を効率化

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、freeeプロダクト内で振込指示を完結できるサービス「freee振込」を、本日freee会計ユーザーへ提供を開始しました。

GMOあおぞらネット銀行株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：金子岳人、代表取締役社長：水町哲、以下「GMOあおぞらネット銀行」）のBaaS（Banking as a Service）を活用し、「freee振込」とfreee会計を併用することで、登録済みの取引データを活用してfreeeプロダクト上から振込指示が可能となるサービスです。 振込申請から実行・証跡管理までをfreeeプロダクト内で完結できるようになるため経理業務を大幅に効率化します。

「freee振込」は電子決済等代行業（関東財務局長第1号） 及び金融サービス仲介業（関東財務局長（金サ）第17号）に基づいたサービスです。

freee振込：https://www.freee.co.jp/transfer/



■従来は複数のシステム利用や振込指示の人為的ミス、不正出金が課題に

従来の振込業務では、会計ソフトで支払データを作成した後、インターネットバンキングにログインし、そのデータをインポートし、さらにインターネットバンキングでの振込手続きを行い、振込実行後に会計ソフト側で消込処理を行う、という複数のシステムを行き来する煩雑なプロセスが発生していました。特に、消込作業は手作業やシステム連携の制約からミスが発生しやすく、経理部門にとって大きな負担となっていました。また、支払データのエクスポートはCSV等で行われることから、振込金額や受取人名義を容易に修正できてしまうため、不正出金のリスクを孕んでいました。

■振込指示に特化したワークフローと出金後の消込を完全自動化することで業務を効率化

「freee振込」では、freee会計にアップロードされた請求書データをもとに、銀行振込を一括で指示・実行が可能です。また、振込指示に特化したワークフローを利用できるため、インターネットバンキングやfreeeプロダクト以外のサービスを操作する必要がなく、シームレスにご利用いただけます。

また、freee会計に同期されるGMOあおぞらネット銀行フリー支店口座の利用明細と「freee振込」で支払いをした取引を自動連携することで、100％の精度で消込を完全自動化し、手作業による確認や消込作業をなくします。

そのため、振込指示を行う場合のリスクとなる人為的ミスや不正出金の防止と、ワークフローの利用により振込内容の確認や振込指示の承認プロセスの効率化を実現します。

※「freee振込」の利用にはGMOあおぞらネット銀行 フリー支店の口座開設が必要です。

freee会計からの「フリー支店」口座の開設はこちら：https://www.freee.co.jp/accounting/

上記URLよりfreee会計にログイン後、「フリー支店」の口座開設申込が可能です。

また、口座開設には別途GMOあおぞらネット銀行による審査が必要となり、口座開設をお約束するものではありません。

※本銀行口座は金融サービス仲介業に基づきます。

金融サービス仲介業に関するご案内：https://corp.freee.co.jp/intermediary/

【「freee振込」の特徴】

１.freeeプロダクト内で振込業務が完結

従来の振込業務で発生していた会計ソフトとインターネットバンキングやその他サービスとの行き来がなくなり、振込申請～実行までfreeeプロダクト内で完結できます。

２.自動消込精度100％

取引明細単位で出金明細を紐づける新技術で100％の精度での消込を実現します。

３.初期・月額費用無料

freee振込は初期・月額費用無料で、振込手数料220円(税込)のみでご利用いただけます。

※GMOあおぞらネット銀行間の振込手数料は無料です。

■「freee振込」ご利用によるメリット

上記特徴に加え、「freee振込」のご利用により各ユーザーさまへ以下のメリットをご提供いたします。

＜法人ユーザー＞

１.総合振込ファイルの作成の手間がゼロに

従来の業務で発生していた総合振込ファイルの作成は不要で、freee会計からそのまま振込申請へ進むことが可能です。また手入力が発生しないため、人為的ミスや不正出金のリスクをなくすことができます。

２.振込エラーとなった場合の経理処理も簡単に

総合振込ファイルで振込をする場合、出金明細が1つにまとまるため、1つでも振込エラーとなったものがあった場合、該当する明細の確認や消込のやり直しなどの処理が、非常に煩雑でした。「freee振込」では、取引明細単位で自動消込されるため、万が一振込がエラーとなった場合でも、簡単にリカバリーが可能です。

＜会計事務所・税理士事務所など＞

１.顧問先の事業者さまとの確認作業を効率化

freeeプロダクト内で振込指示のワークフローが完結するため、顧問先の事業者さまとの間で申請後の承認状況をfreeeプロダクト内で相互確認可能です。

２.代行業務範囲の拡大にも寄与

freeeプロダクト内で振込実行まで行えるため、従来セキュリティ上、インターネットバンキングのログインID/PWの授受等が行えず、振込業務代行ができなかった先にもアプローチが可能です。

■「freee振込」提供開始記念キャンペーン：振込手数料最大120回無料

「freee振込」提供開始を記念し、振込手数料が3カ月間（最大60回）無料となるキャンペーンを実施します。さらにGMOあおぞらネット銀行の新規口座者さま限定プログラムと合わせると、最大6カ月間・計120回の振込手数料が無料となります。

この機会に「freee振込」の利用による経理業務の効率化をご体験ください。

※GMOあおぞらネット銀行間の振込手数料は無料です。

GMOあおぞらネット銀行 新規口座開設者さま限定プログラムの詳細はこちらをご確認ください。

https://gmo-aozora.com/business/campaign/2023/07/

＜キャンペーン詳細＞

期間：2026年1月29日（木）～6月30日（火）

対象者：フリー支店口座をお持ちの方（新規開設者さまを含む）

条件：期間中に「freee振込」を1回以上利用

キャンペーンの詳細は、こちら（https://www.freee.co.jp/transfer/）をご確認ください。

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本店：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 水町 哲

資本金：241億2,996万円

URL：https://gmo-aozora.com/