背番号１０・陳岡 流羽選手が、アクアワールド・大洗一日館長就任！茨城ロボッツとのコラボ「AQUAWORLD OARAI ARENA」開催！

写真拡大 (全19枚)

公益財団法人いばらき文化振興財団

　アクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）では、このたび、地元・茨城県のプロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」と異業種コラボレーションをした特別なイベントを開催いたします。また、２月２１日（土）には毎年恒例となった選手の一日館長に#10陳岡選手が就任し、特別版イルカ・アシカオーシャンライブなど当館の人気プログラムに参加いたします。


詳細を見る :
https://www.aquaworld-oarai.com/2026/01/29/aquaworldoaraiarena2026/


水族館とバスケットボールの魅力が融合した特別なイベント！

　来シーズンからいよいよ始まる「B.LEAGUE PREMIER」での活躍が期待される「茨城ロボッツ」を様々なプログラムを通して応援します！茨城ロボッツのさらなる成長を願った水槽展示や、バスケットボールとコラボした館内プログラムをはじめ、一日館長デー特別イベントでは#10陳岡選手が様々なプログラムにチャレンジし、イベントを盛り上げます！


【２月２１日#１０陳岡選手一日館長デー特別イベント】

◆ 一日館長任命式


◆ 特別版イルカ・アシカオーシャンライブ出演


◆ ロボスケ・RDTグリーティングタイム


◆ 一日館長#10陳岡選手とアシカと写真撮影


◆ 一日館長デー限定メニュー


【通期開催イベント】

◆ 茨城ロボッツ水槽展示


◆ 茨城ロボッツ選手と生きものコラボ解説


◆ オリジナルステッカープレゼント


◆ 限定コラボデザイン年間パスポート販売


◆ 限定コラボグッズ販売


茨城ロボッツ水槽特設コーナー


　茨城ロボッツとのコラボ水槽を展示した特設コーナーが登場！今年のスローガン「GROW BOLD～大胆に、成長を～」に合わせ、成長によって形態が大きく変わるケスジヤドカリを展示します。水槽横では、幼生の標本を顕微鏡で観察することができます。さらに、茨城ロボッツ特設コーナーとして、選手の等身大パネルや直筆サインなどを展示します。



茨城ロボッツ水槽 ※過去の様子

場所：３階 シャークダディズルーム


展示期間：２０２６年２月１２日（木）～３月８日（日）


展示生物：ケスジヤドカリ



※生物の状態等により展示内容が変更となる場合がございます


ケスジヤドカリ 　

十脚目ヤドカリ科 ヤドカリ属　甲長65mm


水深20～200ｍの砂泥底に生息する大型のヤドカリです。はさみや脚に横すじが入っているのが特徴です。ヤツシロガイなどの貝殻に入って生活し、タコなどの外敵から身を守るため貝殻にイソギンチャクをつけていることがあります。



ケスジヤドカリ

ケスジヤドカリの幼生

選手たちとアクアワールド・大洗の生きものコラボ解説


　館内の展示水槽では、茨城ロボッツの選手と生きものたちのコラボ解説板を設置します。選手といっしょに、生きもののジャンプ力や腕の長さなどの特徴を比較して体感できるコラボイベントならではの展示を楽しめます！どこの展示水槽にどの選手がコラボするのかはご来館してからのお楽しみとなっているので、解説板を見つけながら、館内をぜひ巡ってください。




場所：館内　展示水槽


実施期間：２０２６年２月１２日（木）～３月８日（日）



※展示内容が変更となる場合がございます


オリジナルステッカープレゼント


　茨城ロボッツコラボ水槽にあるキーワードを３階総合案内所のスタッフに伝えると、今回のコラボ企画限定ステッカーを先着でプレゼント！デザインは全部で４種類、週替わりでプレゼントいたしますので、全種類コンプリートを目指してみてはいかがでしょうか。





実施期間：２０２６年２月１２日（木）～３月８日(日)


引換場所：３階 総合案内所



※数量限定のため、なくなり次第配布終了となります



この他にも限定コラボデザイン年間パスポートの販売やキャンペーンも開催いたします。各プログラムの詳細はホームページをご確認ください。


詳細を見る :
https://www.aquaworld-oarai.com/2026/01/29/aquaworldoaraiarena2026/

３月７・８日限定キャンペーンも実施！


　３月７日（土）と８日（日）の２日間にアダストリアみとアリーナで開催される名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦観戦チケット（使用済可）または名古屋ダイヤモンドドルフィンズグッズを、３月７日（土）と８日（日）に３階総合案内所にて、お見せいただくと、『アクアワールド茨城県大洗水族館×茨城ロボッツ×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 限定ステッカー』をプレゼントします！


※配布はなくなり次第終了いたします。



限定コラボグッズが今年も発売決定！

　海の生きものたちと茨城ロボッツの公式マスコットキャラクター「ロボスケ」がコラボした、限定グッズの販売も決定いたしました。今年は魅力的でかわいい水族館の生きものと、茨城ロボッツの選手やロボスケが楽しくイベントを盛り上げる姿をデザインしました。数量限定での販売となりますのでお早めにお買い求めください。




商品

○フェイスタオル　価格：2,200円（税込）


〇３連キーホルダー　価格：1,100円（税込）


○ランダムチェキ風トレカ（13種）　価格：600円（税込）


〇クリアファイル　価格：400円（税込）


販売店舗：４階 学びの海ゾーン 企画展示室内 スーベニアショップ「モラモラ」仮店舗



※イベント期間中はリニューアル改装工事のため、仮店舗で営業しております。ご利用の際は、入場料金がかかります。


２月２１日（土）は＃１０ 陳岡 流羽選手の一日館長デー！記念プログラムが目白押し！

　地元・茨城県つくば市出身で、茨城ロボッツに昨シーズンから加入し、活躍を見せている#10陳岡 流羽選手を一日館長としてお招きし、特別版イルカ・アシカオーシャンライブへの出演や、「アシカと記念撮影」への参加など、様々な記念プログラムを実施いたします。普段はコート上で闘志あふれるプレーを見せてくれている#10陳岡選手の意外な一面を見ることができるかもしれません。#10陳岡選手ファン、茨城ロボッツファンだけでなく、多くの方に楽しんでいただけるスペシャルな一日になること間違いなしです。




一日館長任命式・特別版イルカ・アシカオーシャンライブ出演


　一日館長デー実施にあたり、当館館長より任命書の授与を行う任命式を開催いたします。任命式直前には、#10陳岡選手の応援に駆けつけた「ロボスケ」と、ロボッツダンスチーム「RDT」がパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げます。さらに任命式後には、一日館長デーのスタートとして、特別版イルカ・アシカオーシャンライブへ出演し、#10陳岡選手がイルカたちとのパフォーマンスに挑戦します！



一日館長任命式 ※過去の様子

時間：９：４０～（イルカ・アシカオーシャンライブ前に任命式実施）


場所：４階 驚きの海ゾーン オーシャンシアター



ロボスケ・RDTグリーティングタイム


　一日館長を務める#10陳岡選手の応援にやってきた「ロボスケ」と、ロボッツダンスチーム「RDT」とのグリーティングタイムを開催します。当館マスコットの「ブルル」も一緒に登場し、イベントをさらに盛り上げます。



グリーティングタイム ※過去の様子

時間：１.１０：３０～　２.１１：３０～（各回約２０分）


場所：３階 総合案内所前



一日館長#１０陳岡選手とアシカと写真撮影※事前応募


　イルカ・アシカオーシャンライブで大活躍のカリフォルニアアシカと記念撮影ができる、特別プログラム「アシカと写真撮影」に一日館長の#10陳岡選手が飛び入り参加します！#10陳岡選手と一緒に、この日だけの思い出を残すスペシャルな一枚を撮影してみませんか。



アシカと写真撮影 ※過去の様子

時間：１０：３０～


料金：１組1,000円（税込）


定員：１０組（１組につき最大５名さままで）


参加方法：はがきによる事前応募受付となります



※応募方法の詳細はホームページをご確認ください


一日館長デー限定メニュー


　#10陳岡選手がプロデュース！茨城県の特産品であるレンコンを使用した「レンコンカレー」に、#10陳岡選手が得意とするスリーポイントシュートにあわせて、鶏のから揚げとレンコンチップスを３点ずつトッピングした、ボリューム満点のカレーです。




「#10陳岡選手プロデュース レンコンカレー」（数量限定）


価格：1,300円（税込）


販売店舗：３階 リラックスカフェ「マーメイド」



選手紹介

#１０ 陳岡 流羽 （じんがおか るう） 選手


　強靭なフィジカルを誇る１８８ｃｍの大型ＰＧ（ポイントガード）／ＳＧ（シューティングガード）。相手に当たり負けない激しいディフェンスが最大の武器です。攻撃では３Ｐシュートに加え、安定したハンドリングでゲームメイクもこなす、攻守両面でチームを支える存在です。



(C)IBARAKI ROBOTS

チーム紹介

茨城ロボッツ

　クラブ発祥の地であるつくば市が「ロボットの街」を推進していることから「つくばロボッツ」と命名。２０１６年７月１日より「茨城ロボッツ」に変更。愛称は「ロボッツ」。



■クラブ正式名称


茨城ロボッツ / Ibaraki Robots


■クラブ創設


２０１３年７月１日


■所属リーグ


B.LEAGUE（B１）


■クラブカラー


いばらきブルー ／ つくばオレンジ









※本リリースの画像は全てイメージです。


運営：公益財団法人いばらき文化振興財団