株式会社NTTデータ（以下、NTTデータ）とデル・テクノロジーズ株式会社（以下、デル・テクノロジーズ）は、2026年1月29日、プライベートAI活用支援を目的とした包括提携に関する覚書を締結しました。本覚書により、NTTデータのAIアプリケーション開発に関する知見と、デル・テクノロジーズのAIインフラに関する知見を組み合わせ、企業が自社専用の閉じた環境で安全にAIを利用できるAIプラットフォームサービスを構築・提供していきます。本サービスの提供開始は、2026年中旬を予定しています。また、お客さまのミッションクリティカルな業務におけるAI活用を実現するため、両社でGPUサーバーなどのサポート体制の設計・整備を進めます。あわせて、公共・金融・法人分野における業界特化型ユースケースの拡充を図り、まずは国内市場におけるビジネス成果の創出を加速します。

本プライベートAI領域におけるプラットフォームサービス事業での両社連携を通じて、NTTデータは2027年度末までに国内累計売上高約300億円の達成を目指します。

【背景】

昨今、ビジネスにおけるAI導入および活用のニーズは急速に高まっています。AIは業務改善にとどまらず、ビジネスの中核として活用していくことが求められています。一方で、AI活用にあたっては、共通化された基盤の整備、ミッションクリティカルな業務における品質・信頼性の確保、さらには各業界における業務特性への深い理解といった課題への対応が必要とされています。

これまでNTTデータは、AI活用によるビジネス変革を推進する「Smart AI Agent(R)」を軸とした取り組みを進めてきました。また、デル・テクノロジーズは、AI導入をエンドツーエンドで支援する「Dell AI Factory」を軸とした取り組みを進めてきました。急速に変化する市場環境やお客さまニーズに対応するため、より包括的かつ迅速なサービスの開発・提供を実現すべく、両社は本覚書の締結に至りました。

【概要（特長）】

本覚書における主な特長は、以下の通りです。

（1）企業のプライベートAI活用を支援するAIプラットフォームサービスの提供に向けた技術連携

両社は、企業向けの新たなAIプラットフォームサービスの提供に向けて技術連携を行い、お客さまのプライベートAI活用を支援します。AIプラットフォームサービスでは、企業が自社専用の閉じた環境で安全にAIを利用するために必要なインフラ基盤からアプリケーション環境まで一体的に提供します。本サービスは、デル・テクノロジーズが提供するGPUサーバー、ストレージ、ネットワークなど、AI活用に必要なインフラを集約した「Dell AI Factory」と、NTTデータが提供するAIモデルからAIエージェントなどのアプリケーションを組み合わせることで実現します。なお、本プラットフォームサービスの提供開始は、2026年中旬を予定しています。

「Responsible Innovation（責任あるイノベーション）」の考え方に基づき、セキュリティ、データ保護、AIガバナンスに配慮した、社会的信頼性の高いAIプラットフォームサービスを、公共・金融・法人のお客さまに提供していきます。

（2）ミッションクリティカルな業務へのAIプラットフォーム活用を支援する体制構築

NTTデータは、高い信頼性と運用品質を確保したシステム提供を通じて、長年にわたりお客さまの業務を支えてきました。本AIプラットフォームサービスでは、NTTデータの運用知見と、デル・テクノロジーズのグローバルエコシステムを融合させることで、AIを活用したミッションクリティカルな業務に貢献します。

可用性の高いシステム構成の設計に加え、障害発生時の迅速な復旧を担保するため、GPUサーバーなどのサポート体制の設計・整備をはじめ両社連携による支援体制を構築します。

（3）共同GTMにおける幅広い顧客ニーズへの対応

両社は、共同のGo-To-Market戦略のもと、公共・金融・法人分野を中心とした業界特化型ユースケースの拡充を目指します。まず、デル・テクノロジーズ本社に開設されている「AI Innovation Lab（注1）」において、NTTデータが提供するAIサービス「LITRON(R)（リトロン）」の専用デモブースを展示する予定です。同じくデル・テクノロジーズ本社の「Customer Solution Center（注2）」において、NTTデータは最新技術を活用した新たなAIサービス開発に向けた技術連携を進めていきます。

さらに、両社の営業・技術スタッフに対するトレーニング施策や、共同でのマーケティング活動を積極的に推進することで、国内市場全体におけるAI導入の加速と、お客さまのビジネス成果創出を牽引していきます。

【今後について】

NTTデータとデル・テクノロジーズは、今後もプライベートAI領域におけるAIプラットフォームサービス事業での連携を強化し、2027年度末までに NTTデータの国内累計売上高約300億円の達成を目指します。

【エンドースメント】

NTTデータは、デル・テクノロジーズとAIによるビジネス変革を共同で推進できることを、心より歓迎いたします。デル・テクノロジーズの「Dell AI Factory」が備える、安全かつ最適、迅速にAIを実装できる統合型ソリューションと、NTTデータの「Smart AI Agent」構想に基づくAIへの取り組み、ならびに長年のシステム開発・運用で培ってきた高い信頼性と運用品質を組み合わせることで、お客さまのミッションクリティカルな業務におけるAI活用を、高品質なプライベートAI環境の提供を通じて実現できるものと確信しております。

今後も両社は、強固なパートナーシップのもと協働し、お客さまのAI活用のさらなる促進とビジネス変革の実現に貢献してまいります。

株式会社NTTデータ

取締役副社長執行役員

冨安 寛

デル・テクノロジーズは、NTTデータとともに、日本におけるエンタープライズAIの本格的な普及と実用化を加速できることを誇りに思います。「Dell AI Factory」が持つエンタープライズグレードのAIインフラとグローバルエコシステムに、NTTデータの高度なAIモデル開発力と豊富な運用実績が融合することで、お客さまは、安全性・信頼性・拡張性を備えたプライベートAI環境を安心して導入・活用できます。両社の強固な協業を通じ、公共・金融・法人分野を中心に、信頼できるエンタープライズAIの新たな標準を確立し、AIによるビジネス変革と価値創出を力強く推進していきます。

デル・テクノロジーズ株式会社

代表取締役社長

グレンジャー ウォリス（Grainger Wallis）

【注釈】

（注1）AI Innovation Lab

「AI Innovation Labは、デル・テクノロジーズ Customer Solution Center内に設置されたイノベーションラボであり、生成AIや機械学習、コンピュータビジョンなどの先進的なAI技術を用いた業種別ユースケースの体験・検証を行う拠点です。お客様は、製造、ヘルスケア、小売、エネルギー、スマートシティなどの実環境を想定したシナリオを通じて、AIソリューションの有効性を確認し、自社への適用可能性を具体的に検討することができます。」

（注2）Customer Solution Center

「デル・テクノロジーズのCustomer Solution Center（CSC）は、世界各地に展開するお客さま向けのイノベーション拠点です。最新のデル・テクノロジーズ製品・ソリューションと専門エンジニアによる技術支援を通じて、お客さまのビジネス課題に対するソリューションの検討・設計・検証（ワークショップ、デモンストレーション、PoCなど）を行い、デジタル変革の実現を支援します。」

