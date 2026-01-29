パーフェクト社、花王独自の次世代肌測定アプリ「BeauScope next」にAI肌解析技術を提供

パーフェクト株式会社

「消費者の生活をより美しく」をスローガンに掲げるパーフェクト株式会社（以下、パーフェクト）は、花王株式会社（以下、花王）が開発した次世代肌測定アプリ「BeauScope next（ビュースコープ ネクスト）」にAI肌解析技術を提供しました。

■BeauScope next とは

花王の「BeauScope next」は、素顔を撮影することでAIが画像を解析し、肌の状態を把握しながらカウンセリングを行うツールです。花王が独自開発したAIにより、肌の状態に加えてライフスタイルの傾向までトータルに予測し、肌の内側と外側の両面からの「Well-Beingカウンセリング」を実現します。

本アプリは、花王がGMS（General Merchandise Store / 総合スーパー）チャネルで順次展開するKanebo・SOFINAの統合売場「Beautiful Life Garden」におけるカウンセリングを支えるツールとして活用されます。

「BeauScope next」肌遺伝子モード傾向予測結果画面（イメージ）（左）「BeauScope next」の利用イメージ （右）「Beautiful Life Garden」のイメージBeauScope next の詳細 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000258.000072864.html

■パーフェクトが提供する技術について

パーフェクトは、この「BeauScope next」において、素顔を撮影した画像をAIで解析する肌解析技術を提供しました。

「BeauScope next」の肌解析画面（イメージ）

■パーフェクトのAI肌解析技術の特徴

- スマートフォンやタブレットのカメラで撮影するだけで、独自開発のAIが肌解析を実現- ニキビ・毛穴・しわなど15種類の肌悩みや肌タイプ、肌年齢をわずか数秒で測定- 肌タイプ・年齢・人種を問わず、あらゆるユーザーの肌状態を正確に認識- 皮膚科医の研究により承認された高い精度パーフェクトのAI肌解析について :https://www.perfectcorp.com/ja/business/products/ai-skin-diagnostic?utm_source=prtimes&utm_medium=beauscope

磯崎順信・パーフェクト社 日本事業責任者のコメント

「このたび、花王様が展開される次世代肌測定アプリ『BeauScope next』において、当社のAI肌解析技術をご活用いただけたことを大変うれしく思います。肌状態の解析に加え、ライフスタイルの傾向までを含めた未来の「キレイ」を予測する花王様の先進的な取り組みに、当社の技術が貢献できることを光栄に感じています。肌は日々の変化を実感しやすい指標であり、継続的なカウンセリング体験につなげやすい領域です。今後も私たちは、AIを通じて一人ひとりに寄り添うウェルビーイングな美容体験の創出に取り組んでまいります。」

■パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=beauscope

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。 日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。

ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサスティナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。