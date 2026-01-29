「生成AI」がオーダースーツの選び疲れを解消する新アプリ「AI 10 Clues」が1月31日（土）デビュー

株式会社コナカ

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）がリアルスーツをコンセプトに展開している「SUIT SELECT（スーツセレクト）」は、「生成AI」を活用し、オーダースーツ購入時の意思決定を時短化する新アプリ、「AI 10 Clues（エーアイ・テン・クルーズ）」を開発しました。2026年1月31日（土）より、全店舗でサービスを開始します。

「生成AI」がオーダースーツの生地および付属（ボタン・胴裏地・袖裏地）までを一貫してレコメンドする仕組みは業界初（※当社調べ）となり、今までにないオーダースーツ購入の「気軽さ」と「納得感」をご体験いただけます。

■“オーダースーツは買う前に選び疲れる”を解消するアプリ「AI 10 Clues」

オーダースーツはイメージ通りに仕上がると、既製スーツと比べ、満足感が高い一方で、理想の一着に辿り着くまでに本当に多くの労力を割く必要があります。

オーダースーツへの不安、不満として、「小さな生地サンプルだけでは仕上がりのイメージが湧かない」、「選ぶ項目が多く、購入決定までに時間がかかる」、「販売スタッフによりアドバイス、お勧めにバラツキがある」などの課題が多く見受けられました。

そこで「SUIT SELECT（スーツセレクト）」では、こうした課題を根本から見直し、「選ぶ工程そのものを生成AIに委ねる」という新しいアプローチで「AI 10 Clues（エーアイ・テン・クルーズ）」を企画・開発いたしました。

■「10」の質問に答えるだけ。AIが最適解を提示

本アプリでは、ユーザーが入力する「10」のプロフィール情報をもとに、「生成AI」が最適な生地・ボタン・胴裏地・袖裏地をレコメンドします。

＜AIが参照する「10」のClues＞

１.性別（生成画像モデルのイメージ） ２.年齢 ３.身長 ４.体重 ５.体型

６.シルエットの好み ７.用途 ８.スーツのイメージ ９.重視するポイント １０.予算

数多くの選択肢（生地および付属）の中から、その人にとって最適な組み合わせを瞬時に導き出すことで、オーダー時に最も時間を要する工程を大幅に短縮できます。

【イメージ】

■「販売スタッフ主導ではなく、AI主導。」だから納得できる

「AI 10 Clues」には「SUIT SELECT（スーツセレクト）」のオーダーアイテムの詳細を網羅的にデータ化し、さらにプロの販売スタッフによる商品選定・コーディネートの知見を学習させています。その結果、特定の販売スタッフの経験や主観に左右されることなく、圧倒的な情報量を持つ「生成AI」が、論理的かつ一貫性のあるレコメンドを提供します。世界中のトレンド、最新のデータに基づいた「客観的な最適解」が、かつてない納得感を生み出します。

■顔写真を取り込み、リアルな着用イメージを生成。未来の自分を視覚化できる

約30秒で自分に似合う一着へスムーズに辿り着けます。本アプリでは、ユーザーの顔写真を取り込み、レコメンドされたスーツを着用した、リアルで「カッコいい」着用画像を生成します（顔写真を使わない場合は属性に合わせてAIモデルが登場します）。完成後の姿を視覚的に確認できることで、「着用イメージが湧かない」という購入前の不安を軽減し、オーダースーツ体験の満足度をさらに高めます。

【イメージ】

■「SUIT SELECT（スーツセレクト）」全店舗のiPadで体験可能

「AI 10 Clues」は、各店舗のiPadで体験できます。

来店後すぐに利用が可能で、短時間でも質の高いオーダー体験を提供します。

「SUIT SELECT（スーツセレクト）」は、オーダースーツを「気軽で楽しい買い物」へ変えていくことで、お客様のオーダースーツへの満足度をさらに高めます。

■単純なDXの話ではない、これは新しいオーダースーツの「入口」の話

これは単に「AIを使いました。」という話ではありません。

オーダースーツ選びで最も面倒で不安がつきまとう“迷う時間”を、どう減らしたかの話です。それは、「時間がない」「知識がない」「迷いたくない」という現代の購買行動に応える、オーダースーツの新しい「入口」です。

「SUIT SELECT（スーツセレクト）」は、今後も「生成AI」を活用した体験価値の創出を通じて、オーダースーツ選びをよりスマートで、より身近なものへと進化させていきます。

『SUIT SELECT』とは…

選ぶ・着る・楽しむをテーマに佐藤可士和氏に総合監修された、「合理的に選ぶこと」と「楽しく選ぶこと」が全く矛盾しないことを証明する、スーツの新しい買い方そのものをデザインしたショップです。

