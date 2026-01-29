マッチョ×介護士“株式会社ビジョナリー 日本初フィットネス実業団「7SEAS」新体制へ。新たにHYROX実業団を設立

株式会社ビジョナリー

障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリー（代表取締役社長/丹羽悠介、本社:愛知県名古屋市）は、業界イメージ刷新とさらなる挑戦を目的に、同社が運営する実業団「7SEAS（セブンシーズ）」において、フィットネス実業団、格闘技実業団に続く新たな取り組みとして、ランニングとファンクショナルトレーニングを組み合わせたフィットネスレース、HYROX（ハイロックス）実業団を、2026年2月1日に設立することをお知らせいたします。

■ HYROX（ハイロックス）とは

HYROX（ハイロックス）は、ドイツ発祥のフィットネスレースで、現在は世界各国で開催されるなど、世界的な人気を誇る競技です。1kmのランニングと、8種類のファンクショナルトレーニングを交互に8回繰り返す構成で行われる、屋内型の大規模フィットネスレースとして注目を集めています。「すべての人のためのフィットネスレース」をコンセプトに掲げ、筋力・持久力・スタミナといった総合的な身体能力が試される一方で、運動経験の有無にかかわらず、誰もが挑戦できる点が大きな特徴です。

■フィットネス実業団「7SEAS」とは

フィットネス実業団「7SEAS（セブンシーズ）」は、障害福祉サービスの現場で働きながらボディビル競技に挑戦する、いわゆる“マッチョ介護士”によって構成された実業団チームです。

2018年にスタートしたこの取り組みは、介護と筋トレという一見異なる分野を両立し、「筋肉を社会貢献に」という理念のもと、福祉の現場でも競技のステージでも全力を尽くす姿が、多くの共感と注目を集めています。

■ HYROX実業団 設立の背景

このたび7SEASは、フィットネス実業団、格闘技術業団に続く新たな挑戦としてHYROX実業団を設立いたしました。HYROXの年齢や競技経験に左右されず、自分自身への挑戦ができるという競技特性は、7SEASが掲げる「筋肉を社会貢献に」という活動理念とも、高い親和性を持っています。

本取り組みは、「マッチョ介護士」という働き方の中に新たな可能性加える取り組みであり、フィットネスや格闘技で鍛えてきた身体をひとつの競技のみに限定せず、それぞれが自分に合った挑戦を選べる環境を広げたいという、代表・丹羽の想いから生まれました。



■7SEAS各実業団の名称とコンセプト

フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」

～魅せる身体～

格闘技実業団「7SEAS MARTIAL」

～闘う身体～

HYROX実業団「7SEAS HYROX」

～挑む身体～

HYROX実業団/株式会社ビジョナリー

■株式会社ビジョナリー代表取締役社長 丹羽悠介コメント

今回、7SEASとして「HYROX実業団」を立ち上げた背景には、「競技に挫折した選手や、引退を考える選手にも、次のステージがあっていい」という想いがあります。

これまではフィットネスと格闘技の実業団のみでしたが、HYROX実業団の設立によって、さまざまな競技で身体を鍛え続けてきた選手たちや、単純に運動が好きだという人にも身体能力や経験を活かすことができる“選択肢を増やしたい”と考えました。

僕がマッチョ介護の取り組みを考えた時と同様に、HYROXは今後さらに参加者が増えていく競技であり、運動経験や年齢に関わらず多くの人に挑戦のチャンスが開かれている点にも大きな魅力があります。

特に、フィットネス競技など厳しい減量を伴う競技が続けづらい女性選手にとっても始めやすく、長く競技と向き合えるのではないかと感じています。

フィットネス・格闘技・HYROXという3つの競技を通じて、社会に、そしてビジョナリーで働くスタッフ一人ひとりに「応援すること」や「挑戦すること」を感じ、人生を楽しむためのひとつのスパイスとして楽しんで欲しいと考えています。

■今後の展望

実業団「7SEAS」は、フィットネス、格闘技、HYROXという3つの軸を掲げ、「魅せる身体」「闘う身体」「挑む身体」をキーワードに、国内外での活動を本格化させてまいります。

HYROX実業団では、まずは5月に開催される韓国大会への出場を目標に準備を進めており、国内外での挑戦にも積極的に取り組む予定です。また、こうした新たな挑戦のスタートに合わせて、実業団「7SEAS」のロゴリニューアルも予定しており、今後もチームとしての姿勢や想いをより明確に発信してまいります。

■スポンサー募集のご案内

株式会社ビジョナリーが運営する実業団「7SEAS」は、介護の現場で働きながら、フィットネス競技・格闘技・HYROXといったさまざまなフィールドに挑戦する“マッチョ介護士”たちによる実業団チームです。

スポンサーの皆様には、チームの国内外での大会活動や社会貢献イベントへの協賛を通じて、貴社のブランド価値向上と社会的評価の向上に寄与する機会をご提供いたします。

また、7SEASの挑戦を支えていただくことで、介護・福祉業界の未来をともに描き、前向きなメッセージを社会へ発信していくパートナーとなっていただければ幸いです。

