【2026年2月4日（水）開催】オロ、ベーシック、シャノンら8社共催ウェビナー「ナーチャリングの最適解8選」に登壇
株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤、以下、オロ）は、マーケティング支援企業8社共催の無料ウェビナー「各施策最低これだけやっておきたい！ ナーチャリングの最適解8選」に登壇いたします。
【明日から実践できる“ナーチャリングの型”】
本ウェビナーでは、オロを含めたマーケティング支援企業8社より、SEO、メール、動画、広告、IS（インサイドセールス）、ウェビナー、ホワイトペーパーなど、BtoBマーケティングにおけるチャネル別の主要施策において、リード獲得から商談化までを一貫してつなぐ「ナーチャリングの設計と実践ノウハウ」をご案内いたします。
▼詳細・お申し込みはこちら
ウェビナーお申し込みページ(https://media-nex-pro.v2.nex-pro.com/campaign/89400/apply?np_source=oro)
当社は【第4部】「『検索意図・検索ジャーニーの理解』から始める、SEO視点のナーチャリング」に登壇し、競合分析ツール「Semrush」を活用した「SEO視点のナーチャリング」について、ユーザーの検索意図の理解から商談につなげる具体的なアプローチをご紹介いたします。
■ 本ウェビナーのポイント
・網羅的なノウハウ：SEO、メール、動画、広告、ISなど、主要なマーケティングチャネルにおける「ナーチャリング手法」を1日で網羅できます。
・明日から使える「型」：抽象論ではなく、各社が実践し成果を出している「最低限やるべき鉄板施策」を持ち帰ることができます。
・施策連携の強化：分断された各施策をどう連携・連動させ、商談化へのストーリーを描くか、全体最適の視点が得られます。
■ こんな方におすすめ
- 自社で保有するリードに対して、商談までつなげていく効率的な手法を知りたい方
- SEO、メール、ウェビナーなどが個別またはスポットの施策となっているため、施策間のシナジーを出すことで成果を最大化したい方
- マーケティングを「感覚的に行っている状態」から脱却し、確実に成果が出るナーチャリングの「型」を知りたい方
■ ウェビナープログラム（全8部構成）
【第1部】株式会社ベーシック
ハウスリストの理解から考える、ナーチャリングの設計方法
【第2部】株式会社IDEATECH
【AI時代のホワイトペーパー戦略】
量産型コンテンツの中で「選ばれる資料」になる条件とは？
ナーチャリングに効くホワイトペーパーを徹底解説
【第3部】株式会社ネクプロ
ウェビナーによるナーチャリングの最適解
【第4部】株式会社オロ
「検索意図・検索ジャーニーの理解」から始める、SEO視点のナーチャリング
【第5部】株式会社シャノン
全ての企業で見直すべき「メール×ナーチャリング戦略」
~何故、あの企業のメールは読まれるのか？~
【第6部】株式会社RevComm
見込み顧客を"次のアポ"に変える、インサイドセールスの鉄板追客術
【第7部】朝日放送グループホールディングス株式会社
「動画は作ったが成果ゼロ」からの脱却！
toBナーチャリングで最低限やっておきたい YouTube活用術
【第8部】デジタルアスリート株式会社
広告でナーチャリングはできるのか？
プログラム詳細はこちら(https://media-nex-pro.v2.nex-pro.com/campaign/89400/apply?np_source=oro)をご覧ください。
■ 開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/75257/table/308_1_5a9cff04ff935b8dd5638031f338b924.jpg?v=202601290451 ]
■ オロ登壇者プロフィール
馮 心竹（ふう しんちく）｜株式会社オロ カスタマーサクセス
株式会社オロに新卒入社後、全世界累計1,000万ユーザーを有する「Semrush」のカスタマーサクセスを担当。 様々な規模・業種の企業におけるSEO支援に携わり、企業の課題やフェーズに応じた最適なSEO戦略の立案・支援を強みとする。
■ Semrushとは？(https://semrush.jp/what-is-semrush/)
Semrushは、競合サイト分析、ターゲットキーワードの発見、広告（PPC、リスティング）の出稿状況、自社サイトのテクニカルな問題点の把握、被リンクの分析、コンテンツマーケティング、SNSの分析・運用、各AIチャネルへの出現数の確認など、デジタルマーケティングのあらゆる施策の実行と測定・改善、レポート作成ができるオールインワンのマーケティングプラットフォームです。
※ 日本国内の累計導入社数2,000社以上（2026年1月時点）
■ Semrushの主な機能
・競合と自社の検索表示順位推移（ポジション・トラフィック）
・コンテンツSEOのキーワード調査（検索ボリューム、上位表示難易度）
・AI経由の流入数把握、引用されているプロンプトの確認、プロンプトのトラッキング
・競合サイトのトラフィック/性別属性/チャネル分析
・競合サイトのリスティング出稿ワード・見出し・広告文
・競合サイトのディスプレイ広告/SNS広告/動画広告
●Semrushは日本国内外、いずれにおいてもマーケターの皆さまから高い評価をいただいております！
・国外でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価
※G2.com SEOツール部門においてユーザー人気度/満足度 ともにNo.1を獲得（2026年1月時点）(https://www.g2.com/categories/seo-tools?utf8=%E2%9C%93&order=top_shelf)
・国内でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価
※ITreview Grid Award 2026 Winter SEOツール部門 Leader獲得（2026年1月時点）(https://www.itreview.jp/products/semrush/reviews)
※『Semrush』日本公式サービスサイト：https://semrush.jp
オロは『Semrush』の国内総代理店です。
★7日間無料トライアル実施中です！上記サービスサイトからお申し込みいただけます。
※Semrush Holdings, Inc. 会社概要
社名 ：Semrush Holdings, Inc.
設立 ：2008年
所在地 ：800 Boylston Street Suite 2475 Boston, MA 02199
事業内容：Semrushの開発、運用、管理、サポート
