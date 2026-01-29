クスッと笑える猫との愛おしい日常の一幕を描いたイラスト展poshichi（ぽ七）「猫が私にしたひどいこと」

株式会社ギークピクチュアズ

株式会社ギークピクチュアズ(本社：東京都港区、代表取締役：小佐野 保)は、SNSを中心に活躍するイラスト作家・poshichi（ぽ七）による、クスッと笑える猫との愛おしい日常の一幕を描いたイラスト展、「猫が私にしたひどいこと」を2026年2月14日（土）～3月8日（日）に渋谷・Galerie GEEK/ARTにて開催することをお知らせいたします。

本展のテーマは「猫からされた“ひどい”こと」 現代にも通じるテーマを古風な絵柄で描いたイラスト展

2月14日（土）から開催される本展では、猫好きなら思わずクスッと笑ってしまうような日常の一幕が並びます。

顔に手足を押し付けられて急に拒絶されたり、座ろうと思っていた場所を確保されていたり、本や新聞を読んでいるところを何故か邪魔しにきたり。「ひどい…」と口では漏らしながらも、つい目尻が下がってしまう。そんな猫との愛おしい瞬間の数々が切り取られています。

イラスト作家・poshichi（ぽ七）の作品は、一見日本画のような質感の印象を受けますが、全てタブレットを用いてデジタルで描かれます。現代にも通じる「猫との生活」を古風な絵柄でシュールに描き出します。

※作品名「This sucks」

一部ARを搭載した新作を含む全9点を、和紙の独特な質感が伝わる技法で展示

ギャラリー会場では、SNSで反響の大きかった旧作6点と、新作３点を含めた全9点を展示いたします。いずれも、独特な質感が持ち味の和紙ネオシルク印刷を施し、poshichi（ぽ七）の古風なイラストの雰囲気を表現。さらに、一部の作品にはARを搭載し、絵から「モフッ」と音が聞こえてくるような、愛らしい猫の温もりを生き生きと伝えます。

また本展では、ポストカード、ステッカー、Tシャツ、キーホルダーなどのグッズも販売予定となります。

※作品も全て購入可能。販売価格 9,000 円～15,000 円を予定。

※作品名「To capture a rainbow」※作品名「When you are sleeping」

展示会 概要

猫が私にしたひどいこと

作家：poshichi（ぽ七）

会期：2026年2月14日（土）～2026年3月8日（日） 11:00～19:00

休館日：火曜日

場所：Galerie GEEK/ART（東京都渋谷区神宮前6-23-6 1F）

料金：無料

作家プロフィール

poshichi（ぽ七）

公式SNS：https://www.instagram.com/poshichi_rou/

総フォロワー数は約7万人。

猫好きはもちろん、古風な絵柄から海外のファンも多い。

友人の勧めで絵を描き始め、

「デジタルアートでどこまで原画のような質感を出せるか挑戦しよう」と思い、

iPadで描いた作品をSNSへ投稿。

日本の古典的な絵柄と、現代的なテーマを用いた作品でSNSを中心に活動中。

現在は自宅に迎えた保護猫との生活や、出会った動物とのふれあいを中心に描いている。

作家名の由来は、敬愛する小説家の深沢七郎氏から。

「ぽ」は「ぽつねん」という言葉の響きが好きだから。

＜コメント＞

肩肘張らずゆっくり、気兼ねなく、ご自身の思い出と重ねながら楽しんでいただけたらうれしいです。

Galerie GEEK/ARTコメント

猫への愛情を表現した本展は、Galerie GEEK/ARTが2024年に始動した展示会シリーズ「ID（※）」の第4弾として開催いたします。

今回の展覧会に登場する「愛らしい猫たち」は、身近な存在でありながら、人間の思い通りにはなりません。

その不可解さや距離感を含めて、猫と共に暮らしてきた経験は、私たちが自然や他者と向き合う際の態度とも重なっています。

思い通りにならない存在を、完全に理解しようとせず、コントロールしようともせず、それでも距離を調整しながら、ある種曖昧さの中で関係を続けていくこと。

不確実さや緊張感が世界に広がる状況の中で、こうした寛容な態度が、改めて意識され始めているようにも思えます。

イラスト作家・poshichi（ぽ七）の描く猫との日常は、そうした関係のあり方としても読むことができるのかもしれません。

展示会シリーズ「ID」は、日本の感覚や価値観を改めて問い直し、その可能性を探る場です。本展を手がかりに、人間が自然や他者、そして自己とどのような距離を取りながら関係を結んできたのかを、見つめ直すきっかけになればと思います。

※展示会シリーズ ID

Galerie GEEK/ARTが2024年に開催した展示会シリーズ。

アジアの時代と言われる今、なぜ、改めてアジアなのか。

日本もアジアの一員として、この時代に、人類が持続可能な世界を創っていく上で、どんな考え方がヒントになるのか。

そんな問いを出発点に、展示会シリーズ「ID」は、なんとなく使われてきた「日本らしさ」や「和風」、あるいは侘び寂びといった言葉を手がかりに、日本の感覚や心に根ざした作品を通して、その背景や意味を見つめ直します。

日本の価値観や考え方の中に、今の世界が持続していくためのヒントはあるのか。

本シリーズは、その可能性を探るための場です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000046517.html

ギャラリー詳細

GEEK/ARTは、ギークピクチュアズが展開するアート事業です。「アートでつなぐ」をコンセプトに2020年より活動を開始。異なる文化や価値観への尊重と理解を広げ、有と無、個と個をつなげて行くことに挑戦し、アートを通じてより想像力と希望ある未来を築くことを目指しています。

GEEK/ART公式サイト：https://geek.art/

GEEK/ART STORE（ECサイト）：https://geekart-store.com/

Galerie GEEK/ART Instagram：https://www.instagram.com/galerie.geekart/

〈2025年実績〉

4-5月 ：TERÁN（テラン）「Fantasías de Picasso（ピカソの幻想）」

7-8月 ：外山リョウスケ「Tempusgraph 二十四節氣：Colors of Time」

9月 ：ハービー山口「Wearable Herbie! ～いつでも、どこでも ハービー。」

10-11月 ：スズキエイミ「Pale Weight」

12月 ：RUNA KURANAKA「DISTANCE」

会社概要

会社名：株式会社ギークピクチュアズ

所在地：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル（５F受付）

代表取締役：小佐野 保

設立：2007年2月5日

資本金：6,000万円

事業内容：

テレビCM、映画、ミュージックビデオ、舞台/LIVEなどの映像をはじめ、アニメ、キャラクターIPコンテンツ、アート、webtoonの企画開発など幅広い分野で事業を展開。近年では、国内だけでなくアジア・インドをはじめとした海外映画の配給やアート作品の輸出入も行っています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp