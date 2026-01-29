¥ä¥Þ¥ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦°¦É²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè63²ó°¦É²¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ëº£Ç¯¤â¥´ー¥ë¥É¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¡ª¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹ー¥×Äó¶¡¤ä¥Öー¥¹´ë²è¤ò¼Â»Ü
¥ä¥Þ¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©°ËÍ½»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾ë¸ÍÁ±¹À °Ê²¼¥ä¥Þ¥¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè63²ó°¦É²¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ëº£Ç¯¤â¥´ー¥ë¥É¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦°¦É²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´°Áö¤·¤¿¥é¥ó¥ÊーÀèÃå5,000Ì¾¤Ë¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈÆÚ¤½¤Ü¤í¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹ー¥×¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°¦É²¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç63²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¸øÇ§¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ç¤¹¡£²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¾®Àâ¡ØË·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾¾»³¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¡¢ËèÇ¯1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥ó¥Êー¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥¤Ï2016Ç¯¤ÎÂè54²óÂç²ñ¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¶¨»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥¤ÏÄ¹´ü·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖYAMAKI Vision 2035¡×¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î³ïÀá²°¡¦¤À¤·²°¡¢¥ä¥Þ¥¡£¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦°¦É²¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ä·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡¢¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢°¦É²¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÏ°è³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹ー¥×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âç²ñÅöÆü¤Ï¾ë»³¸ø±àÆâ¤Î¥ä¥Þ¥¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢´°Áö¤·¤¿¥é¥ó¥ÊーÀèÃå5,000Ì¾¤Ë¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈÆÚ¤½¤Ü¤í¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹ー¥×¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥ó¥Êー°Ê³°¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âÀèÃå1,000Ì¾Ê¬¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Çò¤À¤·¥á¥Ë¥åー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¥Üー¥É¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢ÀèÃå3,000Ì¾¤Ë¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤Î»î¶¡ÉÊ2ÂÞ¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤â¿ÊÄè¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Öー¥¹½ÐÅ¸¾ì½ê¡§¾ë»³¸ø±àÆâ¡ÖÂè63²ó°¦É²¥Þ¥é¥½¥ó¡×¥ä¥Þ¥¥Öー¥¹
Äó¶¡ÆâÍÆ¡§¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×»ÈÍÑ¡¡¡ÈÆÚ¤½¤Ü¤í¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹ー¥×¡É
Äó¶¡¿ô¡§¹ç·×6,000¿©¡Ê¤¦¤Á1,000¿©¤Ï°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤Ë10¡§00～12¡§00¤Î´ÖÄó¶¡¡Ë
ÆÚ¤½¤Ü¤í¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹ー¥× ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥ä¥Þ¥¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÂè62²ó¡Ë
¢£¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»Ô¾ì¥·¥§¥¢Î¨ No.1¡Ê¢¨¡Ë¡ª¡Ö¤À¤·¤¬¤¤¯¡¢¿§¤¤ì¤¤¡×¤ÊËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ
¡Ö¥ä¥Þ¥³äË£Çò¤À¤·(R)¡×¤Ï¡¢³ïÀá²°¡¦¤À¤·²°¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢³ï¤À¤·¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È¤¦¤ÞÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤¿ËüÇ½¥¿¥¤¥×¤Î±ÕÂÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£ÎÉ¼Á¤Ê¤«¤Ä¤ªÀá¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¤À¤·¤Ë¤è¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê¤À¤·´¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤À¤·´¬¤Íñ¤ä¤«¤éÍÈ¤²¤Ê¤É¤Î¤ªÎÁÍý¤ò¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·î¡Ë¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ105¡ó¤ÇÃåÃÏ¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£14Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇä¾å¿Ä¹¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¡Ê2025Ç¯4·î～2025Ç¯9·î¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²áµîºÇ¹âÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤À¤·»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥áー¥«ーÊÌ¥·¥§¥¢¤Ï30.8¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¥·¥§¥¢No.1(¢¨)¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥Æー¥¸SCI¡Ê15～79ºÐ¡ËÇò¤À¤·»Ô¾ì 2025Ç¯4·î～2025Ç¯9·î¹ØÆþ¶â³Û
É¸½à¾®Çä²Á³Ê¡§487±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§500ml
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¢£Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾¡§Âè63²ó°¦É²¥Þ¥é¥½¥ó
¸ø¼°HP¡§https://ehimemarathon.jp/
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Ê10¡§00 ¥¹¥¿ー¥È¡Ë
¼çºÅ ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í °¦É²Î¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ/Æî³¤ÊüÁ÷/°¦É²¿·Ê¹¼Ò/¾¾»³»Ô
¸å±ç¡§°¦É²¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ/¾¾»³»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ/°¦É²¸©´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ/°¦É²¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ/¾¾»³¾¦¹©²ñµÄ½ê/°¦É²·ÐºÑÆ±Í§²ñ/¾¾»³ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê/¾¾»³´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ/°¦É²¸©Î¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç/Æ»¸å²¹ÀôÎ¹´Û¶¨Æ±ÁÈ¹ç/°¦É²¥Û¥Æ¥ë¶¨²ñ/¾¾»³¥Û¥Æ¥ë¶¨²ñ/°¦É²¸©¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ/¾¾»³»Ô¾®³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ/¾¾»³»ÔÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ/°¦É²¸©¹âÅù³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ/¾¾»³»Ô¸øÌ±´ÛÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ/°¦É²¸©°å»Õ²ñ/¾¾»³»Ô°å»Õ²ñ/°¦É²¸©¥Ï¥¤¥äー¡¦¥¿¥¯¥·ー¶¨²ñ/°¦É²¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ/°¦É²¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ/°¦É²¸©Í·µ»¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç/¾¾»³»ÔÊ¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½ºâÃÄ/¾¾»³»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê°Ñ°÷¶¨µÄ²ñ/»Í¹ñÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ/¾¾»³»ÔÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ/³Ø¹»Ë¡¿Í¾¾»³Âç³Ø/£Î£È£Ë¾¾»³ÊüÁ÷¶É/¥Æ¥ì¥Ó°¦É²/¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó/°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó/£Æ£Í°¦É²/°¦É²£Ã£Á£Ô£Ö
¥³ー¥¹¡§ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¸øÇ§¡¦¥ïー¥ë¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊWA¡Ë/AIMS¸øÇ§
¡¡¡¡¡¡ °¦É²¸©Ä£Á°¡Ê¥¹¥¿ー¥È¡Ë～ËÌ¾òÊ¸²½¤Î¿¹¸ø±à～ÀÞÊÖÅÀ～¾ë»³¸ø±à¡Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë
¥ä¥Þ¥¤Ï¡¢¡Ö³ïÀá²°¡¦¤À¤·²°¡¢¥ä¥Þ¥¡£¡×¤È¤·¤Æ³ïÀá¤È¤À¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¡¦¿©»ñ¸»¤Î»ýÂ³À³ÎÊÝ¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.yamaki.co.jp