NTTデータGSLと近畿大学工学部情報学科が共同でデジタル人財を育成

株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木村 千彫、以下 NTTデータGSL）と、近畿大学工学部情報学科（所在地：広島県東広島市、学科長：古川 亮）は共同で、デジタル人財を育成する産学連携の取り組みを開始しました。取り組みの第一弾として、2025年11月に近畿大学工学部情報学科の学生向けに、DX推進に必要な統合基幹業務システム（ERP）・SAP注1の基礎を紹介する講座を実施しました。

参加学生からの講座への高い評価結果を受け、2026年2月5日（木）に同様の講座開催が決まりましたので、お知らせいたします。

【背景】

近畿大学工学部情報学科では、AIやデータサイエンスを学び、高度情報化社会を支える人財の育成を目指しています。DX推進に伴い企業においては、ERPの重要性が高まっていますが、学生からは「複雑で理解しづらい」という声がありました。こうした状況で、NTT DATA注２におけるSAP事業の中核企業であるNTTデータGSLは、これまで培ったノウハウを活かし、近畿大学工学部情報学科と共同でデジタル人財育成の取り組みに至りました。学生にERPの役割や魅力を伝える講座を開催します。

【講座概要】

本講座は、将来デジタル人財として活躍が期待される学生に、企業経営におけるERPの役割や、SAPの最新動向をわかりやすく伝えることを目的としています。また、NTTデータGSLが全社人財育成を担う目的で2019年に設立した企業内大学「GSL大学」を中心とした育成制度等の紹介を通して、社会に出て働く姿を具体的にイメージしてもらいます。

【前回実施した講座に関する学生アンケート評価】

2025年11月開催の講座では、学生から大きく2つの観点でコメントが寄せられました。

１. SAPやERPの理解に関するコメント

SAPの機能が非常に充実しており、アドオンが不要な場合もあることや、ERPとAIの両方の知識が重要である点が印象的だったとの声が多くありました。また、SAPが企業の海外展開に貢献し、進化し続ける姿勢や安定性に触れ、将来性を感じた学生もいました。講座での質疑応答を通じて、大学の授業で学んだ知識が実際の業務でどのように活かされているかを理解できたことも高く評価されています。

２. NTTデータGSLの教育体制や働くイメージに関するコメント

GSL大学という学び合う仕組みや、若手社員が教える文化に驚き、教育体制の充実ぶりに感銘を受けた学生が多くいました。さらに、社員同士の交流やイベント、ワークライフバランスへの配慮に好印象を持ち、「ここで働きたい」という意欲が高まったとの声もありました。

その他、講座の内容や今後のNTTデータGSLの選考・ワークショップへの参加意向についても参加者の学生のみなさんからの声をいただきました。

【近畿大学工学部情報学科 准教授 木村有寿のコメント】

情報システムを学ぶ学生にとって、企業のデジタル基盤を担うSAP社製品に関する知識は、将来のキャリア形成において非常に重要です。しかし、学内で学ぶ理論や技術だけでは、企業での具体的な活用や経営への貢献を実感する機会は多くありません。そこで、現場での豊富な経験と完成度の高い社内教育システムを持つNTTデータGSLと連携し、実務に即した講座を開催します。企業事例やデータドリブン経営の仕組みを学ぶことで、学生は自分の学びが社会でどう生きるかを理解し、挑戦意欲を高めることができます。こうした産学連携は、デジタル変革を担う次世代人財育成に不可欠です。今後もNTTデータGSLの知見とネットワークを活かし、社会をより良い方向に導くデジタル人財の輩出に協力いただけることを強く期待しています。

【NTTデータGSL 第一事業本部長 八木将樹のコメント】

この度、近畿大学の木村先生とともに本取り組みを開始できたことを大変光栄に思います。SAPは企業のDX推進において重要な役割を担っていますが、学生の皆さんにとっては、その具体的な活用イメージや社会へのインパクトが分かりづらい場合もあります。今回、当社の知見を分かりやすくお伝えすることで、SAPやERPへの理解を深める一助となれば幸いです。近年、SAPは従来のERP領域に加え、SaaS型サービスによるカバー範囲を急速に拡大しており、新しい技術を柔軟に学び続ける姿勢が求められます。当社では、若手社員が新技術を積極的に習得し、GSL大学の公開講座で先輩に教えるなど、早期から活躍できる環境を整えています。今後も産学連携を通じて、日本のデジタル人財育成に貢献してまいります。

【今後について】

今後もNTTデータGSLと、近畿大学工学部情報学科は産学連携の取り組みを推進します。学生がSAPやERPについての理解を深めてもらい、その知識を生かすフィールドとしてNTTデータGSLがあることも知ってもらうよう努めます。特に、採用のプロセスについては学生との定期的な面談や情報交換を通し、これまで以上に透明化を図ることでミスマッチを防止することも期待できると考えています。

【GSL大学とは】

GSL大学は、NTTデータGSLのありたい姿に向けて、組織の成長を支援する企業内大学です。その目的は組織成長のために、個々人の価値の向上および組織の価値の向上を支援すること、そして組織の維持・拡大を支援することです。

https://www.nttdata-gsl.co.jp/recruit/gsl-univ/

【NTTデータ グローバルソリューションズについて】

NTTデータGSLは、日本企業のグローバル展開に伴うシステムのグローバル化需要の拡大に対応するため、2012年7月に設立されました。NTT DATAのSAPグローバル体制とともに、国内グループ会社に分散していたSAPソリューション、業務ノウハウの一体化を図り、SAP(R) ERPシステムの導入から保守運用、拡張開発支援など、多岐にわたるサービスをワンストップで提供し、NTT DATAにおけるSAP事業の中核会社として、企業の戦略的な事業経営をサポートしています。

SAPビジネスへの貢献度、ならびに顧客満足度などにおいて、極めて高く評価された企業に授与される「SAP AWARD OF EXCELLENCE」賞を、2013年より毎年受賞している、SAP社のパートナー企業です。

（注1）SAPとは、企業のあらゆる業務を一つにつなげて管理できる統合型の業務システム（ERP）を提供しているドイツの会社／製品

（注2 ）NTT DATAはNTTデータグループの総称

*SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。他の製品名およびサービス名等は、各社の商標である場合があります。

*その他の会社名及びサービス名等は、各社の登録商標または商標です。