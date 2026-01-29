ゴルフクラブ「JPX ONE」発売

ミズノ株式会社

ミズノは、世界で初めて『NANOALLOY(R)』（ナノアロイ）適用素材をフェースに搭載し、ミズノ史上最高のボール初速を達成した「JPX ONE」（ジェーピーエックス ワン）シリーズを3月6日に全国のミズノゴルフ取扱店で発売します。

ミズノは、1933年にミズノ初の国産ゴルフクラブを発売して以来、世界で初めてのカーボンヘッドやチタンヘッドを採用、近年ではTPUと鉄芯ステンレスを一体成型した構造『CORTECH CHAMBER』など、数多くのテクノロジーを開発してきました。総合スポーツ用品メーカーとして「ええもん」を世界に届け続け、2026年4月1日に創業120周年を迎えます。その長年の知見を結集して開発したのが、今回発売する「JPX ONE」シリーズです。

「JPX ONE」シリーズのドライバーは、東レ株式会社が開発した独自技術『NANOALLOY(R)』を、世界で初めてゴルフクラブのヘッド（フェース）に採用しています。『NANOALLOY(R)』は衝撃を与えると柔らかくなるという特性があり、ミズノの他競技品ですでに採用されています。その特性をゴルフクラブの先行開発にも展開し、ボールが変形しすぎるとエネルギーロスになるという軟式野球用のバット研究から得た知見と掛け合わせることで、新たなテクノロジー『NANOALLOY(R)フェース』が生まれました。チタンフェースの上に搭載した『NANOALLOY(R)フェース』によってインパクト時にフェース全体が大きく変形し、ゴルフボール側の変形が抑えられてエネルギーロスが小さくなることで、ミズノ史上最高のボール初速を実現しています。

今回発売する「JPX ONE」シリーズは、『NANOALLOY(R)フェース』の高初速性能をベースに、高い慣性モーメントと広い高反発エリアによる“やさしさ”を追求した「JPX ONE」と、体積はそのままでヘッドサイズが小さく見えるような設計により“操作性”を両立した「JPX ONE SELECT」の2機種のドライバーをラインナップします。また、「ST-MAX 230」の後継モデルとして、高初速性能と“やさしさ”を追求したフェアウエーウッド、ユーティリティもラインナップします。

「JPX ONE」シリーズの販売目標は1万4,000本です（発売から1年間）。

URL：https://jpn.mizuno.com/golf/jpx_one

「JPX ONE」「JPX ONE SELECT」ドライバーの特長

■世界初の素材を採用し、ミズノ史上最高初速を実現した『NANOALLOY(R)フェース』※1

『NANOALLOY(R)』は、東レ株式会社が開発した複数のポリマーをナノメートルオーダーで混合したポリマーアロイ構造を形成させる独自技術です※2。この技術を適用した樹脂素材は、衝撃を与えると柔らかくなるという特性を持ち、ミズノのソフトボールバットやテニスラケットに採用されています。

「JPX ONE」シリーズのドライバーには、世界で初めて『NANOALLOY(R)』を応用し、ゴルフクラブヘッド用に開発した『NANOALLOY(R)フェース』を搭載しています。チタンフェースの上に搭載した厚さ0.4mmの『NANOALLOY(R)フェース』は、チタンフェースがインパクト時に局所的に変形するのに対し、その素材特性によってフェース全体が大きくたわみます。フェース側が変形することでゴルフボール側の変形が抑えられ、その結果エネルギーロスが小さくなることで、ミズノ史上最高のボール初速※3を実現しました。

※1 「JPX ONE」、「JPX ONE SELECT」に搭載（「JPX ONE」FW、UTは非搭載）

※2 詳しくはこちら：https://www.nanoalloy.toray/

※3 ミズノ調べ

■薄肉化し進化した新『コアテックフェース』

土台となる鍛造チタンフェースには、前作※4より薄肉化した新たな『コアテックフェース』を採用し、『NANOALLOY(R)フェース』の効果を高めるための設計となっています。

※4 「ST-MAX 230」

■“やさしさ”と“操作性”2種類のラインナップ

今回発売する「JPX ONE」シリーズは、『NANOALLOY(R)フェース』の高初速性能をベースに、高い慣性モーメントと広い高反発エリアによる“やさしさ”を追求した「JPX ONE」と、体積はそのままでヘッドサイズが小さく見えるような設計により “操作性”を両立した「JPX ONE SELECT」の2機種をラインナップしています。

「JPX ONE」フェアウエーウッドの特長

左から「JPX ONE」「JPX ONE SELECT」■打点のぶれに強くなった新たな『CORTECH CHAMBER』

ソール部に、TPUと鉄芯ステンレスを一体成型した『CORTECH CHAMBER』を採用しています。TPUの反力と、鉄芯ステンレスが飛び出し方向に進もうとする慣性の力によって、反発性能が向上します。

今回から新たに、鉄芯とボディの間（下図赤矢印の示す部分）を拡大した設計にすることで、これまで以上にフェースがたわみやすくなり、打点がぶれてもボール初速が落ちにくい設計に進化しました。

■高反発性能を追求し進化した『コアテックフェース』

フェース部には、中心部を厚く、周辺部をより薄く設計することでフェースのたわみを増幅させる独自のフェース肉厚設計『コアテックフェース』を採用しています。「ST-MAX 230」フェアウエーウッドと比較して中心部の肉厚を薄く設計することでたわみを増幅させ、高反発性能を追求しています。

■大慣性モーメントを実現するためのトウラップカーボン設計

カーボンコンポジットクラウンをソールトウ側まで拡大し、余剰重量を生み出したことで設計自由度が高まり、大慣性モーメント設計を実現しています。

■インパクト時の抵抗を抑制する『スピードベベルソール』

従来品※5と比較してソール部のリーディングエッジをカットすることでインパクト時の抵抗を抑制し、“振りぬきやすさ”を追求しています。

※5 「ST-Z 230」フェアウエーウッド

「JPX ONE」ユーティリティの特長

■打点のぶれに強くなった新たな『CORTECH CHAMBER』

ソール部に、TPUと鉄芯ステンレスを一体成型した『CORTECH CHAMBER』を採用しています。TPUの反力と、鉄芯ステンレスが飛び出し方向に進もうとする慣性の力によって、反発性能が向上します。

今回から新たに、鉄芯とボディの間（下図赤矢印の示す部分）を拡大した設計にすることで、これまで以上にフェースがたわみやすくなり、打点がぶれてもボール初速が落ちにくい設計に進化しました。

■高反発性能を実現するための高強度素材「マレージング鋼」

フェース素材に、高強度素材であるマレージング鋼(MAS1C)を採用しています。これによりフェース肉厚を薄肉化、高い反発性能を実現しています。

■大慣性モーメントを実現するためのワッフルクラウン構造

軽量化されたワッフルクラウン構造を採用し、強度を保ちながら余剰重量を生み出したことで設計自由度が高まり、大慣性モーメント設計を実現しています。

■インパクト時の抵抗を抑制する『スピードベベルソール』

従来品※6と比較してソール部のリーディングエッジをカットすることでインパクト時の抵抗を抑制し、“振りぬきやすさ”を追求しています。

※6 「ST-Z 230」ユーティリティ

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799