王貞治代表の球心会 アンバサダーの輪が更に拡大

一般財団法人球心会

一般財団法人球心会は、「王貞治・大谷翔平を超えるような、世界を沸かし、子どもたちに夢と希望を与える世界的ヒーローが、野球界・スポーツ界から生まれ続ける未来をつくる」という理念のもと推進している “BEYOND OH! PROJECT” について、第四弾となるアンバサダーの就任が決定しましたので、お知らせいたします。

これまで第一弾から第三弾までのアンバサダー就任を通じ、球心会の理念に共感し、ともに未来を描く仲間の輪は、着実に広がりを見せてきました。第四弾となる今回は、野球界の多様な経験や立場を持つOBの皆様が新たにアンバサダーとして参画します。その中には、長年日本野球界を支えてきた名球会メンバー、現役引退後もメディアやデジタルを通じて高い発信力を発揮し、野球の魅力や価値を社会に広く伝えてきた方々も含まれています。

豊富な現場経験に裏打ちされた言葉と、時代に即した多様な発信を通じたメッセージは、子どもたちにとって大きな指針となり、また地域や次世代へ野球の価値をつないでいく力となります。新たに就任するアンバサダーの皆様には、メッセージ発信やイベント参加、各種プロジェクト活動を通じて、野球の魅力と可能性をより一層広く伝えていただく予定です。

今後も球心会では、本プロジェクトの理念・趣旨に賛同くださる野球界関係者やアスリートの参画を広く歓迎し、アンバサダー就任が決定次第、順次ご案内してまいります。

■アンバサダー就任者 ※順不同

張本 勲 氏松原 誠 氏柴田 勲 氏山本 浩二 氏有藤 通世 氏山崎 裕之 氏山田 久志 氏新井 宏昌 氏山本 昌 氏野村 謙二郎 氏佐々木 主浩 氏金本 知憲 氏石井 琢朗 氏前田 智徳 氏アレックス ラミレス 氏里崎 智也 氏

■王貞治 代表コメント

BEYOND OH! PROJECTは、「野球が持つ力を、次の世代へどうつないでいくか」を考え続ける取り組みです。 この理念に賛同する輪が着実に広がる中、今回また頼もしい仲間を迎えることになり、私はとても心強く感じています。

野球と真剣に向き合い、それぞれの時代、それぞれの立場で歩んできた中で培われた経験や言葉、そして姿勢は、野球界にとってかけがえのない財産です。その積み重ねがあるからこそ、今も多くの人の心を動かし、子どもたちに夢や希望を届ける力を持っているのだと思います。

皆さん一人ひとりの歩みそのものが、野球の価値を次の世代へつないでいく大切な役割を担っています。アンバサダーとして球心会の取り組みの一翼を担っていただけることを、心から誇りに思います。

■一般財団法人球心会 概要

野球界に関わる組織及び団体が一体となって子ども達に夢と希望を与える世界的ヒーローが野球界・スポーツ界から生まれる未来を創造し、これからの世の中の永続的な発展に貢献することを目的として2025年5月に法人設立。様々なステークホルダーと共創しつつ、50 年後・100 年後を見据えた「マクロ課題に対する骨太の方針」の下、具体的な取組を推進していく。

本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1

日本プレスセンタービル８階

HP： https://kyushin-kai.jp/beyond_oh/

Email：info@kyushin-kai.jp

公式 Instagram：https://www.instagram.com/beyondoh1/

公式 X (旧twitter)：https://x.com/beyondoh1?s=21