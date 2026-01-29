【成果につながるデジタルPRの決定版！】IDEATECH、「成果につながりやすい『型』解説ガイド」を無料公開

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「成果につながりやすい『型』解説ガイド」を無料公開しました。

■「成果につながりやすい『型』解説ガイド」：要約

「デジタルPR 事例」と検索し、きらびやかな成功事例を眺めてはため息をつく--そんな経験はありませんか？「大手だからできたんでしょ?」「うちはそんなに映える商材じゃないし……」。成功事例を見れば見るほど、自社とのギャップに直面し、「結局、うちの会社は何から手をつければいいの？」と迷子になってしまう担当者は少なくありません。

実際に、当社が企業の広報・マーケティング担当者220名に行った独自調査では、53.8%の企業がオウンドメディアでの情報発信を実施している一方で、43.6%が「PRネタ・コンテンツが不足している」と回答しており、デジタルPR施策の「箱」は整ったものの、「中身」が枯渇している実態が明らかになりました。

本ガイドは、単なる事例の羅列ではなく、どのような企業でも当てはめて考えやすい「3つの再現可能な型」に整理して解説する実践ガイドです。派手な露出だけが正解ではないBtoB企業が、地味でも着実にリード（見込み顧客）を積み上げる施策を選択できるよう設計されています。

■「成果につながりやすい『型』解説ガイド」：独自調査結果

本ガイドでは、企業の広報・マーケティング担当者220名を対象に実施した独自調査の結果を掲載しています。

【調査結果】デジタルPRの課題、第1位は「PRネタ・コンテンツ不足」43.6%

「BtoB事業におけるデジタルPR施策を実施する上で、課題に感じていることを教えてください。（複数回答可）」（n=220）と聞いたところ、「PRネタ・コンテンツが不足しているから」が43.6%で最多となりました。

次いで「リソース（人員・時間・予算）が不足しているから」37.3%、「戦略的な施策立案ができていないから」36.8%、「専門知識・ノウハウが不足しているから」29.5%と続き、多くの企業がコンテンツとリソースの壁に阻まれている実態が明らかになりました。

＜この資料でわかること＞

- BtoB企業のデジタルPRで成果が出やすい「3つの型」とその使い分け- デジタルPRで「うまくいかない原因」とその対策- 調査データを活用することで変わる3つの効果

＜こんな方におすすめ＞

■ガイド目次

- 他社の成功事例を見ても自社に応用できず、何から手をつければいいか迷っている広報・PR担当者様- オウンドメディアやSNSアカウントは持っているが、発信するネタが枯渇しているマーケティング担当者様- 派手な露出ではなく、着実にリード獲得につながるデジタルPR施策を展開したい方

Chapter-1 事例を見る前に押さえる前提

Chapter-2 企業が実際にやっている施策

Chapter-3 事例の型

Chapter-4 うまくいかない原因と対策

Chapter-5 調査データを入れると何が変わるか

Chapter-6 IDEATECH「リサピー(R)」とは

Chapter-7 まとめ

■ガイドFAQ

Q. デジタルPRで成果が出ない最大の原因は何ですか？

A.IDEATECH独自調査によると、最大の課題は「PRネタ・コンテンツが不足しているから」(43.6%)です。多くの企業がオウンドメディアやSNSといった「箱（メディア）」は持っているものの、その中に入れる「中身（コンテンツ）」が枯渇しています。次いで「リソース（人員・時間・予算）が不足しているから」(37.3%)、「戦略的な施策立案ができていないから」(36.8%)が続きます。この課題を解決するには、再現可能な「型」を理解し、特に調査データなどの「一次情報」を活用することが有効です。

Q. 3つの型のうち、どれから始めるべきですか？

A. 自社の状況によって異なりますが、最も再現性が高く、リソースが限られていても取り組みやすいのは「型３.：ファクト・権威付け型（調査PR）」です。なぜなら、調査データは「一次情報（オリジナル）」であるため、社内に専門家がいなくても価値あるコンテンツになり、ネタ切れを防げるからです。また、数字は営業にとっても使いやすい材料であるため、広報と営業の連携もスムーズになります。メディア露出とリード獲得の両方に効く強力なアプローチです。

Q. 他社の成功事例をそのまま真似してもうまくいかないのはなぜですか？

A. 個別の事例には、その企業固有の文脈（ブランド力、商材特性、リソース、タイミング）が大きく影響しているためです。重要なのは、表面的な施策を真似ることではなく、その裏側にある「再現可能な型（パターン）」を理解し、自社のリソースやフェーズに合わせてカスタマイズすることです。本ガイドでは、どのような企業でも当てはめて考えやすい「3つの型」を整理して解説しています。

Q. 調査データを活用すると、デジタルPRの何が変わりますか？

A.大きく3つの効果があります。１.メディア掲載率（取材獲得）が向上します。記者は常に「記事の根拠となる新しいデータ」を探しており、調査リリースは一般的な新製品リリースに比べて開封率や掲載率が高い傾向にあります。２.コンテンツの説得力（CVR）が高まります。オウンドメディアの記事やホワイトペーパーに調査グラフを1枚差し込むだけで、信頼性が格段に上がり、コンバージョン率の向上に直結します。３.営業現場のトークが変わります。調査データはそのまま営業資料として活用でき、顧客との商談で「世の中のトレンド」を数字で示すことで、提案の納得感が高まります。

Q. リソースが限られている中小企業でも、デジタルPRで成果を出せますか？

A.はい、むしろ「型」を理解することで、限られたリソースでも効率的に成果を出すことができます。特に「型３.：ファクト・権威付け型（調査PR）」は、外部ライターでも執筆しやすく、一度作れば長期的に資産として活用できる「ストック型」のコンテンツになります。IDEATECHの「リサピー(R)」では、調査設計からプレスリリース作成、ホワイトペーパー制作までをワンストップで支援し、貴社のリソース不足を補いながら成果につなげます。

■売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー(R)️」

「レポピー(R)️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。

10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。

詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)

