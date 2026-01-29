バンダイナムコのキャラクターグッズが映画館で気軽に買える！ 「バンダイナムコ Cross Spot」 全国16か所のイオンシネマ内に1月30日(金)オープン

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、バンダイナムコグループのキャラクターグッズを販売する「バンダイナムコ Cross Spot (クロススポット)」を、全国のイオンシネマ16か所に2026年1月30日(金)オープンします。

「バンダイナムコ Cross Spot」は、体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store」の人気商品や手頃な商品をピックアップして、全国の映画館やコンビニエンスストアなどの一部区画で販売するグッズコーナーで、現在全国のイオンシネマ32か所及び未来屋書店1か所で展開しています。

今回オープンするイオンシネマ内16か所の「バンダイナムコ Cross Spot」では、株式会社バンダイナムコピクチャーズのアニメーション制作レーベル「BN Pictures」作品のオフィシャルストア「BN Picturesストア」で販売している一部商品を取り扱う「BN Picturesストアミニ」やその他自社オリジナル商品を展開します。

「バンダイナムコ Cross Spot」公式サイト https://bandainamco-am.co.jp/crossspot/(https://bandainamco-am.co.jp/crossspot/)

「BN Picturesストアミニ」取り扱い商品

＜取り扱い商品 一例＞

銀魂まるちばーす祭り アクリルスタンド(全12種)

価格：1,600円

銀魂まるちばーす祭り ミニキャラアクリルブロック(全6種/ランダム封入)

価格：各880円

劇場版アイカツ！ アクリルスタンド 星宮いちご リラフェアリーコーデ

価格：1,600円

ケロロ軍曹 Good night series 缶バッジ(全5種/ランダム封入)

価格：各495円

(C)空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z組銀八先生」製作委員会 (C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

(C)2014 BNP/BANDAI, AIKATSU THE MOVIE (C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

＜「バンダイナムコ Cross Spot」を新規オープンするイオンシネマ一覧＞

・イオンシネマ江別

・イオンシネマ北上

・イオンシネマ米沢

・イオンシネマ羽生

・イオンシネマ浦和美園

・イオンシネマ市川妙典

・イオンシネマ新潟亀田インター

・イオンシネマ富士宮

・イオンシネマワンダー

・イオンシネマ大高

・イオンシネマ長久手

・イオンシネマ桑名

・イオンシネマ近江八幡

・イオンシネマりんくう泉南

・イオンシネマ加古川

・イオンシネマ佐賀大和



＜会社概要＞

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、全国のリアルエンターテインメント施設のプロデュースや、「太鼓の達人」「釣りスピリッツ」などのアミューズメント機器の企画・開発を手掛ける会社として2025年4月に始動しました。

バンダイナムコグループの「場」を担う存在として、世界中のさまざまな場での「体験」を通じて、これからの未来に向けてリアルエンターテインメント産業をリードしてまいります。

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER ＆ BUNNY』などのマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』などの原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。

イオンエンターテイメント株式会社

全国に「イオンシネマ」98劇場を運営するイオンエンターテイメントは、コア事業である映画上映に加え、スポーツ・音楽のライブビューイングや演劇・お笑い・ミュージカルなど映画以外のコンテンツの上映、その他、配給事業、イベントの開催、オリジナル商品の開発など、事業領域を拡大。経営理念「エンターテイメントを愛する仲間と、感動の枠を広げ、くらしをワクワクで満たす。」のもと、あらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスの創造を目指しています。



