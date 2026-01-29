DJ? Foyの名称変更および2026年以降の経営方針を発表

NOEZ FOXX株式会社

NOEZ FOXX株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：松本絃歩 以下 NOEZ FOXX）は、同社が展開するストリーマー名義である「DJ? Foy」について名称を変更し、 今後は正式名称を「ふぉい」、併用表記として「Foy」を使用していくことをお知らせいたします。 本名称変更は、2026年以降の経営方針の転換を見据えた取り組みの一環であり、 NOEZ FOXXはeスポーツを重要な基盤としながら、事業領域の拡張と新たな価値創出に挑戦してまいります。

■ 名称変更の背景について

本名称変更は、レぺゼン解散を一つの節目とし、今後はより個人としての表現や活動の幅を広げていくために行うものです。「DJ? Foy」という肩書きにとらわれず、松本絃歩として新たなビジョンを探し、さまざまな挑戦に取り組んでいくという意思を込め、シンプルで親しみやすい名称へと変更いたしました。

■NOEZ FOXX株式会社の2026年の経営方針について

NOEZ FOXX株式会社は、2026年以降、eスポーツを主軸とした事業構造から、より広い領域での事業展開へと段階的にシフトしてまいります。eスポーツチーム運営で培ってきたコンテンツ創出力、ブランド構築力、コミュニティ形成力を活かしながら、分野にとらわれない新たな事業・プロジェクトに挑戦していく方針です。



一方で、eスポーツ事業は今後もNOEZ FOXXの重要な柱の一つとして位置づけ、競技シーンへの挑戦、選手・クリエイターの育成、コミュニティの拡張を継続してまいります。事業領域の拡張とeスポーツの強化を両立させながら、NOEZ FOXXは新しい価値を生み出し続ける組織として進化してまいります。

■NOEZ FOXXについて

NOEZ FOXX株式会社は、国内外の競技シーンで活躍する若手実力派プレイヤーを擁し、『Apex Legends』『VALORANT』を中心としたeスポーツ活動を重要な基盤としながら、その枠を超えた事業展開へと舵を切っています。音楽・アート・ファッションなど多様なカルチャーやビジネスとの融合を通じ、eスポーツチームの枠にとらわれないブランド発信型・事業創出型の次世代組織として、新たな価値創造に挑戦しています。

■会社概要

会社名 : NOEZ FOXX株式会社

代表取締役社長：松本 絃歩

代表取締役：宅見 光燿

所在地 : 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル 3階

設立日 : 2024年9月18日

ホームページ ：https://noezfoxx.com

公式 X ：https://x.com/noezfoxx_jp

公式 YouTube :https://www.youtube.com/@NOEZFOXX