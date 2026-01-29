ËÌÎ¦½é½ÐÅ¹¡ª¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤ÎÂÎ¸³·¿¥ê¥Æー¥ë»ÜÀß¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹â²¬Å¹¡× º£½Õ¡¢ÉÙ»³¤Ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿¼ÒÄ¹¡§Àîºê´²)¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿¼ÒÄ¹¡§Àîºê´²)¤Ï¡¢ÂÎ¸³·¿¥ê¥Æー¥ë»ÜÀß¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹â²¬Å¹¡×(ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô)¤ò2026Ç¯½Õ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¡Ö´Ñ¤ë¡×¡Ö¿¨¤ì¤ë¡×¡ÖÂÎ¸³¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬»ÜÀß¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥í¥¹¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯7·î¤Ë²£ÉÍ¡¦ÇîÂ¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹ñÆâ12Å¹ÊÞ¡¢³¤³°¤Ë3Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢º£½Õ¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹â²¬Å¹¡×¤Ï¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý½é½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹â²¬Å¹
½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô²¼Éú´Ö¹¾383ÈÖÃÏ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹â²¬ À¾´Û2F
¡ã½ÐÅ¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ä¡¡¸Þ½½²»½ç
°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡¢¤µ¤ó¤¹¤¿ー¤Ö¤ó¤°¤Î¤ª¤ß¤»¡¢shop¤Ì¤¤¡¢BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP¡¢BN Pictures¥¹¥È¥¢¡¢¥Ê¥à¥³¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¤Û¤«
¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ¡¦·ÊÉÊ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ ¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
