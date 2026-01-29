【式場選びのリアル】選ぶ基準は「予算」でも、決める理由は「雰囲気」に

株式会社NEXER

■結婚式場選び、何を重視する？

人生の大きな節目となる結婚式。

一生に一度だからこそ、式場選びは慎重になりたいものです。

しかし、数ある式場の中から「ここだ」と決めるまでには、さまざまな迷いや葛藤があるのではないでしょうか。実際に結婚式を挙げた方は、どのような基準で式場を選び、最終的に何が決め手となったのでしょうか。

ということで今回は長崎の結婚式場『ザ・グローバルビュー長崎』と共同で、事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女350名を対象に「結婚式場選びの重視ポイントと決め手」についてのアンケートをおこないました。

「結婚式場選びの重視ポイントと決め手に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月15日 ～ 1月27日

調査対象者：事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：350サンプル

質問内容：

質問1：結婚式場を選ぶ際、最も重視したポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：結婚式場を何件くらい見学しましたか？

質問4：最終的にその結婚式場に決めた「一番の決め手」は何でしたか？

質問5：結婚式場選びで迷った点・困った点はありますか？

質問6：どのような点で迷ったり困ったりしましたか？

質問7：ブライダルフェア（試食会・見学会など）に参加しましたか？

質問8：ブライダルフェア（試食会・見学会など）に参加して良かった点、参考になった点を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■28.9％が、結婚式場を選ぶ際に「価格・予算内かどうか」を最も重視したと回答

まず、結婚式場を選ぶ際に最も重視したポイントについて聞いてみました。

その結果、最も多かったのは「価格・予算内かどうか」で28.9%、次に「立地・アクセス」が26.6%、そして「会場の雰囲気・デザイン」が20.0%でした。約3割の方が予算を最優先に考えており、費用面をしっかりと考慮した式場選びが行われていることがわかります。

結婚式場を選ぶ際に最も重視したポイントについて、回答者から寄せられた具体的な声を紹介します。

「価格・予算内かどうか」

・まずは予算内でというのが第一でした。気に入ったところでも予算外だったら、挙げられないので。（50代・女性）

・妻が妊娠中だったので結婚式よりも出産や子育ての方にお金をかけたかったから。（30代・男性）

・大きな出費なので節約したかった。（50代・男性）

「立地・アクセス」

・招待客が行きやすい場所の方がいいと思ったから。（40代・女性）

・遠方から来る人が多かったから。（30代・男性）

・高齢の方もいるのでゲストの方達が来やすい場所を選びました。（50代・女性）

「会場の雰囲気・デザイン」

・一生に一度だから妥協して後悔しそうだから。（30代・女性）

・自分たちのやりたいことができるかが大事だと思うから。（30代・女性）

・会場の雰囲気でかなりの部分が決まると思ったから。（40代・男性）

予算を重視する理由としては、新生活への資金確保や将来への備えを挙げる声が目立ちました。一方、立地を重視する方は「招待客の利便性」を第一に考えており、ゲストへの配慮がうかがえます。

また、会場の雰囲気を重視する方は「一生に一度の大切な瞬間だから妥協したくない」と強い思いを抱いているようです。

■54.3％が、結婚式場の見学は「1件」のみと回答

続いて、結婚式場を何件くらい見学したかを聞いてみました。

その結果「1件」が54.3%と半数以上を占め、「2～3件」が39.7%、「4～5件」が4.6%、「6件以上」が1.4%となりました。意外にも、複数の式場を比較することなく決定する方が多いようです。

■29.1％が、最終的な決め手は「会場の雰囲気が理想通りだった」と回答

続いて、最終的にその結婚式場に決めた「一番の決め手」を聞いてみました。

その結果、最も多かったのは「会場の雰囲気が理想通りだった」で29.1%、次いで「予算内で希望が叶った」が26.6%、そして「スタッフの対応が良かった」が13.7%となりました。

式場選びの基準では「価格・予算内かどうか」が最も多かった一方で、最終的な決め手では「会場の雰囲気」がトップになりました。予算という現実的な条件を満たした上で、最後は雰囲気といった要素が決定打になるようです。

■87.7％が、結婚式場選びで「迷った点・困った点はない」と回答

続いて、結婚式場選びで迷った点・困った点があったかを聞いてみました。

その結果「ない」が87.7%、「ある」が12.3%となり、約9割の方がスムーズに式場選びを進められたことがわかりました。

結婚式場選びで迷った点や困った点について、回答者の声をいくつかご紹介します。

どのような点で迷ったり困ったりしましたか？

・値段がピンキリで妥協点をどこにするか。（30代・女性）

・予算がはっきりせず比較しづらかった。（60代・男性）

・義両親が口出ししてきて困った。（50代・女性）

・式場が多い。（30代・女性）

・どこも同じような雰囲気で迷いました。（50代・女性）

迷った点・困った点としては、とくに「予算」に関する悩みが多く見受けられました。見積もりが複雑で比較しづらいという声や、オプションを追加することで予算を超過してしまうのではないかという不安が挙げられています。

■77.1％が、ブライダルフェアに「参加していない」と回答

最後に、ブライダルフェア（試食会・見学会など）に参加したかについて聞いてみました。

その結果「していない」が77.1%、「した」が22.9%となり、約8割の方がブライダルフェアに参加せずに式場を決めていることがわかりました。

ブライダルフェアに参加して良かった・参考になった点を聞いてみたので、一部を紹介します。

ブライダルフェアに参加して良かった・参考になった点

・披露宴で提供されるコース料理をすべて試食・確認したところ、食べにくいお料理があったのでメニューを変更してもらいました。（50代・女性）

・実際に食事をさせてもらったことで、ゲスト目線を感じられた。（30代・女性）

・見た目が良くても職員等の細かな気配りの有無がわかり、選ぶ基準になった。（30代・女性）

・実際に見るのと写真で見るのは違うと思いました。（50代・女性）

・婚約者といろいろ話し合いができてよかった（60代・男性）

ブライダルフェアに参加した方からは「料理の味を実際に確認できた」「会場の雰囲気を体感できた」「スタッフの対応がわかった」といった声が寄せられました。写真や情報だけではわからない部分を確認する貴重な機会として高く評価されています。

■まとめ

今回の調査では、結婚式場選びにおいて「予算」を最も重視する方が多い一方で、最終的な決め手は「会場の雰囲気」であることが明らかになりました。まず、予算という現実的な条件で候補を絞り、そのなかから雰囲気や直感を重視して決定する流れが一般的なようです。

これから結婚式場を探す方は、まず予算の上限を明確にした上で、実際に会場を訪れて雰囲気を確かめることが大切です。

また、ブライダルフェアに参加した方からは「参加して良かった」との声が多く寄せられています。

気になる式場があれば、積極的に足を運んでみてはいかがでしょうか。

