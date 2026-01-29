コスモスイニシア、経済産業省が定める「ＤＸ認定」を取得(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高智亮大朗）は、2026年１月１日付で経済産業省が定めるDX認定制度における「DX認定」を取得しました。

■ 当社の取り組み

当社は、ミッションとして掲げる『「Next GOOD」お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』の実現に向け、さまざまな取り組みを推進しています。その一環として、2023年にデジタルビジョン「デジタルを活用し、当社のプロセスとビジネスを変革することで、お客さまへ、社会へ、『Next GOOD』を生み出し続ける」を定め、その実現に向け、3つの取り組み領域を設定し、デジタル化を推進しています。

● デジタルビジョン実現に向けた3つの取り組み領域

・ プロセス変革：社内業務プロセスの効率化・スピードの向上や、意思決定の高度化による生産性向上

・ ビジネス変革：顧客接点でのデジタル活用やオープンイノベーションを通じた顧客価値・社会価値の創出

・ デジタル基盤の強化：上記2つの変革実現に向けて求められる働き方の多様化などに柔軟に対応し、セキュリティ面にも配慮したデジタル基盤の構築

● コスモスイニシアのデジタル推進について

https://www.cigr.co.jp/company/digitalization/

これらデジタル推進に関する経営の方向性や取組の適切な情報開示が行われていることなど、経済産業省が示す認定基準を満たしていることが評価され、本認定取得にいたりました。

今後も当社の中長期経営方針および計画のもと、「Next GOOD」の創出に向けたデジタル推進の取り組みを推進してまいります。

■ DX認定制度について

DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定・公表や、戦略・体制の整備など、DX推進の準備が整っている企業を国が認定する制度です。

● 経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html)

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/(https://www.cigr.co.jp/)

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以 上