爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』海外タレント・のりこが語るモテの秘訣「素直に伝えること。駆け引きはしない」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、海外を拠点に活動するタレントののりこ（西山乃里子/25歳）にインタビューを実施。モテるためのコツや規格外な過去の恋愛など、駆け引きなしの素直さで世界を魅了するのりこの魅力をお届けします。

◼海外拠点のタレント・のりこが語るモテの秘訣「素直に伝えること。駆け引きはしない」

25歳、海外を拠点にタレントとして活躍するのりこ。『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーの印象について尋ねると、「いつも外国人の方を見ているから、（参加メンバーが）ずらっと並んでいるのを見て『あ、日本だ』みたいな。『ジャパン』を感じました」と、海外生活を拠点にする彼女ならではの独特な感性で振り返ります。そんなのりこに、モテるためのコツを尋ねると「素直に、思ったことを伝えること！『駆け引きをしない』というのが、モテるコツだと思います」と答え、計算のない直球勝負こそが最強の武器であると話します。

◼︎“規格外”な過去の恋愛を告白「会った初日にマサイ族に求婚された」

これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「アフリカに行った時に、マサイ族のお家訪問をしに行ったんですよ」と、スケールの違うエピソードを披露。「現地の人の一人から、『6番目の奥さんにならないか？』とプロポーズされました」と、初対面で求婚された経験を明かしました。最後に番組の見どころについて、「今、日本でデートをしている若者が少ないというのを聞いて。どうやってデートをすればいいかわからない人や、モテテクニックを知りたい人にとっては、勉強になるんじゃないかなと思います！」と、番組内で繰り広げられる様々なモテテクニックに注目してほしいと語ります。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ