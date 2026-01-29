株式会社SBI MUSIC CIRCUS

株式会社SBI MUSIC CIRCUS、（本社：東京都港区、代表取締役社長：大付 楽洋、以下「当社」）は、藤井寺市観光協会および藤井寺カルチャーナイト実行委員会とともに、2026年3月28日（土）、大阪府藤井寺市の歴史的文化資源である道明寺天満宮にて、「藤井寺カルチャーナイト in 道明寺天満宮」を初開催いたします。

公式サイト｜https://www.tryhardjapanevent.com/fujiidera-culturenight

当社は、「エンターテインメントの力で、世界一笑顔を届ける」をミッションに、日本全国で若者を中心に熱狂的な支持を集める国内最大級の音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」や、音楽とシンクロした関西最大級の花火大会である「SBI舞花火」等を手掛けています。当社は、単なるイベント運営会社に留まらず、企画から制作、運営までを一気通貫で手掛けることで、唯一無二の体験を創出しています。

1.開催概要

神戸・相楽園、熊本・阿蘇中央公園での開催を経て、「カルチャーナイト」はついに第3の舞台へと歩みを進めます。



今回、新たに企画されるのは 「藤井寺カルチャーナイト」です。

歴史と文化が息づく 道明寺天満宮 を中心に、春の境内および周辺エリアを幻想的なライトアップで演出。夜ならではの情緒と回遊性を高め、来訪者が“歩いて楽しむ”夜のまち歩きを促進し、藤井寺に新たなナイトタイムの過ごし方を創出します。

また、映画 国宝 のロケ地としても注目を集める道明寺エリアの魅力を最大限に活かし、参道・境内・梅園にてライトアップやスカイランタンの演出を展開します。

さらに、地元飲食店や事業者によるキッチンカー出店、ナイトマーケットを実施し、地域と来訪者が自然に交わる交流の場を創出します。

本イベントは、「藤井寺の春夜の風物詩」としてのブランディングを目指し、地域住民・事業者・来訪者が一体となってつくりあげる参加型イベントとして定着を図ります。

これにより、滞在型観光の促進、交流人口の拡大、地域経済の活性化に寄与してまいります。

ライトアップ

※画像はイメージです※画像はイメージです

境内の複数箇所を、音楽と調和したライトアップで幻想的に演出します。本殿や参道、樹木など、神社が本来持つ空間の趣や奥行きを活かしながら、光と音が静かに寄り添う演出を展開します。



来場者が境内を巡りながら、心を落ち着かせて楽しめる夜の時間を創出します。昼間とは異なる表情を見せる境内においても、寺院の厳かな雰囲気や精神性を損なうことなく、夜ならではの新たな魅力を引き出します。

スカイランタン

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

スカイランタン（天灯）は、古くからアジア各地において、無病息災や幸福を祈る民族的な祈願文化として親しまれてきました。日本においても、灯りは道を照らし、邪気を払うものとして、人々の暮らしや信仰の中で大切に受け継がれてきた存在です。

本イベントでは、来場者それぞれの願いをランタンに託し、夜の空間に想いを込めて演出を行い、幻想的な光景とともに、心を整え、願いに向き合う特別な時間を提供します。

また、願いを記したランタンは、道明寺天満宮の宮司による祈祷の後、本殿へ奉納いただくことも可能です。単なる演出にとどまらず、地域の信仰や文化と結びついた体験として、来場者の心に残るひとときを創出します。

ステージ

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

道明寺天満宮の能楽殿を舞台に、子どもたちが主役となる多彩なステージコンテンツを展開します。キッズダンスや着物ショーでは、能楽殿ならではの格式ある空間の中で、現代と伝統が交わる表現の場を創出します。

また、和楽器演奏によるキッズライブでは、演奏だけでなく、照明や音響の操作にも子どもたちが参加し、ステージを「観る」だけでなく「つくる」体験を通して、表現する楽しさや舞台づくりの裏側に触れる機会を提供します。歴史ある能楽殿という特別な場所での体験は、地域文化や伝統芸能への興味・関心を育むきっかけとなります。

グルメ

※画像はイメージです※画像はイメージです

会場には、地域ならではの魅力を感じられる地元フードが集結します。地元食材を活かしたメニューや、地域に根ざした店舗が出店し、来場者に“その土地らしさ”を味わっていただける食のコンテンツを展開します。落ち着いた空間の中で食事を楽しめる構成とし、視覚だけでなく味覚からも地域の魅力を伝えます。

クラフトマーケット

※画像はイメージです※画像はイメージです

地域で活動する作家や事業者によるクラフトマーケットを展開します。手仕事ならではの温もりを感じられる雑貨や工芸品が並び、地域の文化や暮らしに根ざしたものづくりの魅力を紹介します。

寺院の落ち着いた空間と調和するよう、過度な装飾や音を控えた静かなマーケット構成とし、来場者が一つひとつの作品と丁寧に向き合える場を創出します。

地域本来の魅力、再発見

藤井寺市・道明寺周辺は、古くから歴史と文化が豊かに息づくまちとして知られています。中でも、1400年以上の歴史を持つ道明寺および道明寺天満宮は、学問の神様としての信仰と、四季折々の自然に彩られた景観により、地域内外から多くの人々に親しまれてきました。

また、周辺には大小さまざまな古墳が点在する古市古墳群が広がり、世界文化遺産として、古代日本の歴史を体感できる散策エリアとしても高い評価を受けています。

近年では、地域の象徴的存在である登録有形文化財玉手橋が、映画「国宝」のロケ地として登場したことでも注目を集めました。同作は、吉沢亮さん、横浜流星さんが出演する歌舞伎を題材とした作品で、主人公たちの成長を描く印象的な場面に、赤い欄干とノスタルジックな佇まいを持つ玉手橋が効果的に用いられています。

玉手橋は、かつて近鉄道明寺駅から玉手山遊園地へ向かうために架けられた歴史ある吊り橋で、現在も地域住民の通勤・通学路として日常的に利用され、暮らしの中に溶け込んだ文化財として親しまれています。

さらに周辺エリアには、昔ながらの商店街や個性あるカフェ、地元の食文化が今も色濃く残り、訪れる人を温かく迎える空気が流れています。

歴史的建造物や景観が日常風景の一部として存在しているため、歩くだけでもこのまちならではの風情や、人々の営みの息遣いを感じることができます。

本イベントでは、藤井寺・道明寺周辺が持つ豊かな歴史文化に加え、映画をきっかけに再び注目を集める地域の魅力を、多くの方に体感していただくことを目指しています。

夜間演出や回遊型の体験を通じて、地域本来の価値を再発見し、藤井寺ならではの新たな観光・文化体験として発信してまいります。

藤井寺市観光協会 会長からのメッセージ

藤井寺市観光協会 会長 篠田朋宏氏

「藤井寺カルチャーナイト」を通じて、藤井寺市が誇る歴史・文化・人の魅力をより多くの皆さまに知っていただき、本市を訪れるきっかけとなり、交流の輪がさらに広がることを心より期待しております。

開催概要

