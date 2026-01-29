冬の“おうちカフェ”をより贅沢に。KEYUCA「紫外線をカットする密閉キャニスター」発売

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、コーヒー豆のおいしさをキープしながら保存できる「紫外線をカットする密閉キャニスター」を2026年1月31日（土）に発売いたします。このほか、ドリッパーやミルなど機能性とデザイン性を兼ね備えた、コーヒーライフを豊かに彩るアイテムを取り揃えております。

寒い冬をあたたかく彩るKEYUCAのコーヒーグッズで、豊かなコーヒーライフを始めませんか？

寒い冬の朝や、在宅勤務中、ほっとひと息つきたいときのお供に欠かせないコーヒー。豆からこだわって選び、ご自宅で挽いて香りから楽しむ"こだわり派"の方も多いのではないでしょうか。近年の物価高騰により、コーヒー豆の価格も上昇傾向にある中、せっかく購入した豆を劣化させてしまうのはもったいないもの。湿気や酸化により味が変化してしまうことはよく耳にしますが、実は紫外線も劣化の原因のひとつと言われています。

KEYUCAでは、劣化の原因とされている「紫外線」「湿気」「空気」の対策をしながらコーヒー豆を保存できる「紫外線をカットする密閉キャニスター」を発売しました。本体に使用している樹脂は紫外線を約79.1％カット。さらに、容器内に空気が入らないようにすることができるパッキンとロック付きで、コーヒー豆のおいしさを保ちながら保存することが可能です。

さらにキャニスターと一緒に揃えてほしい使いやすさや洗いやすさを追求したプラスチック製のコーヒードリッパーや、容器とフタが透明で豆の残量や粗さを確認できるコーヒーミル、コーヒー豆が量れるメジャースプーンなど、おいしいコーヒーを快適に楽しむのに役立つアイテムを取り揃えております。

新しい年は、KEYUCAのコーヒーグッズでコーヒーライフをより豊かに彩ってみてはいかがでしょうか。

＜新発売＞

■紫外線をカットする密閉キャニスター

紫外線をカットするロック付き保存容器です。パッキンとロック付きで容器内に空気が入らないようにすることができ、本体に使用している樹脂は紫外線を約79.1％カット(JIS L 1925 UV測定・遮蔽率試験 実施)。紫外線・高温多湿・空気によって劣化が早まるコーヒー豆の保存等にも最適で、コーヒー豆200ｇを袋ごと※保存することも可能です。

落ち着いたコーヒーカラーで、横からも上からも中身が見え、四角形状なので冷蔵庫収納時もすっきり。コーヒー豆以外にも紫外線に弱い茶葉やナッツ類の保存にもおすすめです。

※袋の形状によっては、袋ごと入らない場合がございます。

商品概要

商品名 ：紫外線をカットする密閉キャニスター 980ml

発売日 ：2026年1月31日（土）

価格 ：\1,090（税込\1,199円）

サイズ ：W10.4×D10×H17.7cm

材質 ：本体・フタ／MS樹脂(耐熱100度、耐冷-30度)

パッキン／シリコン(耐熱180度、耐冷-30度)

ロック／ポリプロピレン(耐熱150度、耐冷-30度)

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000245&cat=110001003(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000245&cat=110001003)

＜コーヒーライフを豊かに彩るおすすめアイテム＞

■paral コーヒードリッパー L ブラウン

軽量で割れにくい、プラスチック製の1～4人用のコーヒードリッパーです。ドリップ量が一目でわかり、安定して美味しい味を抽出できます。使いやすさと持ちやすさ、洗浄のしやすさを研究して開発された形状のため、使用後や乾燥時、持ち手を下にして立てられます。水切れがよく、衛生面でも安心。1～4杯用の台形フィルターに対応しています。

商品概要

商品名：paral コーヒードリッパー L ブラウン

価格 ：\399（税込\438）

サイズ：使用時＝W11.5×D13.8×H8.1cm

乾燥時（持ち手を下にして立てた状態）＝W11.5×D11.6×H14cm

材質：ポリカーボネート

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=3300670&cat=110003005(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=3300670&cat=110003005)

■セラミック コーヒーミル チャコールブラウン

容器とフタが透明のコーヒーミルです。中が見えるので、豆の残量や粗さ（粒度）を確認しながら挽くことができて便利。また、容器は帯電防止剤入りのため粉が張り付きにくくなっています。落ち着いたコーヒーカラーと機能性を兼ね備えた、毎日のコーヒータイムをより快適にできるアイテムです。

商品概要

商品名：セラミック コーヒーミル チャコールブラウン

価格 ：\2,990（税込\3,289）

カラー：チャコールブラウン

サイズ：ミル本体サイズ／φ56×H150cm、容器容量／95ml、豆容量／26g

材質 ：フタ・容器／メタクリルスチレン(耐熱温度：70℃)、

本体／ポリプロピレン(耐熱温度:100℃)、ポリアセタール(耐熱温度:100℃)、

ステンレス、鉄(三価クロメート)、PTFE(耐熱温度:100℃)

ハンドル／ステンレス鋼、鉄(三価クロメート)、ポリプロピレン(耐熱温度：100℃)

刃部／セラミック磁器

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000302&cat=110003005(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000302&cat=110003005)

■豆で量るコーヒーメジャースプーン

コーヒー豆10g（1杯分）をすりきりで量れるメジャースプーン。

コーヒーミルを使用する前に豆を正確に計量でき、ロスが少なく便利です。持ち手は錆びにくい肉厚ステンレス製で安心。

商品概要

商品名：豆で量るコーヒーメジャースプーン

価格 ：790円（税込\869）

サイズ：W12×D4.3×H2.8cm／重量＝約43g

材質 ：18-8ステンレス鋼

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=3501357&cat=110003005(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=3501357&cat=110003005)

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp