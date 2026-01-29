【東京】アジア5カ国と日本の学生が集う3日間の超実践型スタートアッププログラムを共催します

株式会社TIMEWELL

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太、以下「TIMEWELL」）は、一般社団法人EMC GLOBALとUnderdogs社と共催して、2026年2月、アジア5カ国から来日する学生9名と、日本在住の学生から選抜された12名の日本代表が参加するBootCampを開催します。

本BootCampは、世界規模で起業に挑むための“最初の一歩”を踏み出す、超実践型スタートアッププログラムです。課題探索からMVP開発、ユーザー検証、グローバルピッチまでを3日間・英語のみでやり切り、多国籍チームでの起業に直結する経験を提供します。

詳細を見る :https://emc-global.jp/media/18117/

開催背景

United ASIAから、次世代のグローバル起業家を育てる

本BootCampは、EMC GLOBALが掲げる「United ASIAからグローバル・アントレプレナーシップ人材を輩出する」というミッションに、日本の学生が世界を舞台に挑戦するための実践機会を創出することを目的に開催します。

アジア5カ国の学生と協働しながら事業を磨き上げ、多国籍チームでの起業につなげる経験は、日本の既存の教育環境では得がたい価値ある学びです。

また、BootCamp参加者には、TAKEOFF Tokyo（2026年3月31日）および

SusHiTech Tokyo（2026年4月27日～28日）へのブース出展機会を無償提供します。

※SusHiTech Tokyoへの出展は現時点では予定であり、変更となる可能性があります。

BootCampの特徴

１. アジア5カ国 × 日本代表21名が集結

インド、フィリピン、インドネシア、シンガポール、タイから学生が来日。

3日間、寝食を共にしながら本気で事業づくりに向き合います。

２. 3日で「課題探索 → MVP → 検証 → グローバルピッチ」まで完走

全プログラムを英語で実施。

国籍を越え、一気に創り切ることで圧倒的な成長体験を提供します。

Day1：課題深掘り／顧客定義

Day2：MVP構築／ユーザー検証

Day3：グローバルピッチ（英語）＋フィードバック

３. 世界基準の講師陣- 伊藤 羊一（武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長）- 平石 郁生（シリアルアントレプレナー／Go Global Catalyst CEO）- Underdogs（韓国発スタートアップ支援企業） ほか４. 選抜制「日本代表枠」

日本在住の学生から12名を選抜。

本気で世界に挑戦したい学生のための特別なプログラムです。

開催概要

● 開催日

2026年2月2日（月）～ 2月4日（水）

● 会場

Musashino Valley（Tokyo）https://www.musashino-valley.jp/

● 見学

最終日の2月4日は見学を受け付けています。ご希望の方はこちら(https://base.timewell.jp/events/c8c8f8c3-ec84-4f0c-9339-c35250d4bf9b?visit_id=Bmm93lwNn-lmdR8_5PZ1s&ref=user_2o65ylqCHYpY7hDxYf1tNuu3zOE&source=copy)からお申し込みください。

EMC GLOBALについて

EMC GLOBALは、起業家精神をもった人材を育成する日本で唯一の学部である武蔵野大学アントレプレナーシップ学部から生まれた取り組みです。2023年に東京都「大学発スタートアップ創出支援事業」に採択され、事業の満期となる2025年3月まで「グローバルアントレプレナー育成プログラム」を推進してきました。

団体名：一般社団法人EMC GLOBAL

住所：東京都三鷹市上連雀1丁目12番17号 三鷹ビジネスパークB1F

代表理事：伊藤羊一

理事：津吹達也、平石郁生、落合絵美、濱本隆太

ホームページ：https://emc-global.jp/

概要：United ASIAからグローバルアントレプレナーシップを持った人材を輩出するための各種取り組みを実施

株式会社TIMEWELLについて

株式会社TIMEWELLは、「世界NO.1の挑戦インフラを創る」というビジョンのもと、AIを活用しながら挑戦の加速を支援する事業を行っています。

「挑戦者を育成する」「挑戦者の時間を増やす」「挑戦の場を増やす」という3つの軸で事業を推進。新規事業開発支援やAI人材開発講座を提供するTIMEWELL WARP、イベント前からフォローまで一気通貫で行えるAIを活用した次世代のイベントアプリケーションのTIMEWELL Base、日々の業務を支える高セキュリティな自律型AIエージェントを提供しています。

経済産業省J-StarX、中小機構FASTAR、神奈川県KSAP選出。

本社：神奈川県横浜市

代表：濱本 隆太

URL：https://timewell.jp/



本件に関するお問い合わせ先

株式会社TIMEWELL

Email: timewell@timewell.jp





