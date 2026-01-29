【地域向け成果報告会＆懇親会のご案内】 『スポーツ×地域資本主義の最前線。湘南ベルマーレフットサルクラブと描く「小田原・湘南の未来」成果報告会

株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ

この度、株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：佐藤 伸也）では、関係者およびメディアの皆さまを対象に、下記の通り成果報告会を開催いたします。

今回の成果報告会では、正式名称「令和7年度ゼブラ企業創出・育成のためのエコシステム定着に向けた支援・分析（インパクト評価を用いた連携・支援実証調査）事業に係る業務」に採択後の取り組み内容や、地域の社会課題解決に向けた新たなアプローチについてご報告いたします。

いま、湘南ベルマーレフットサルクラブをハブに、小田原・湘南エリアで革新的な「ローカル・ゼブラ」の波が起きています。

半年間にわたる地域企業との伴走、可視化されたソーシャルインパクト、そして地域を動かす「お金の流れ」の変革。

本イベントは、単なる活動報告ではありません。この街の次の10年を創るための、具体的な「共創の提案」の場です。

地域を愛し、ビジネスを通じて社会をより良くしたいと願う経営者、新規事業担当者、自治体関係者、金融機関のみなさまにぜひご参加いただきたい内容です。

この日、小田原から日本の地域経営の新しいスタンダードが始まります。その目撃者に、そして当事者になりませんか？ 事業の詳細な概要につきましては、下記リンクよりご確認いただけますので、ぜひご一読ください。

【事業概要はこちら(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/2025/local_zebra.html)】

なお、当会場はキャパシティに限りがございますため、現地参加は定員（50名想定）に達し次第、受付を締め切らせていただきますこと、心よりお詫び申し上げます。予めご了承のほどお願い申し上げます。

※オンラインでもご視聴可能です

■日時 令和8年2月19日（木）

【成果報告会】15:00 ～ 18:00（受付開始14:30から）

【懇親会】18:00 ～ 20:00

※懇親会参加費：お一人様2,000円（税込）

会場での参加の方の定員は50名を想定しています。

■会場 「Social Impact Base B1」湘南ベルマーレフットサルクラブ事務所

神奈川県小田原市栄町2丁目7-25 B1階

※オンラインはzoomにて配信いたします。

■アジェンダ（予定）

【成果報告会（15:00～18:00）】

1.オープニング：15:00～15:15

Vision Sharing：なぜ今、プロスポーツが地域経営の核となるのか

内容： 事業背景の説明や、「なぜ湘南ベルマーレFCがこのプロジェクトを推進するのか」という大義と、半年間の軌跡をダイジェストで共有いたします。

2. ソーシャルインパクト・セッション：15:15～16:05

Local Zebra Frontier：老舗とベンチャーが語る「稼ぐ力と社会価値」の両立

内容： 株式会社鈴廣蒲鉾本店、株式会社鮑屋、Tipy records innといった、小田原を代表するゼブラ企業が登壇。可視化された「インパクト指標」をもとに、スポーツクラブとの連携が地域にどのような変化をもたらしたのか、本音のトークライブを展開します。

3. 地域の人事部セッション：16:10～16:55

Human Capital Ecosystem：地域を動かす「人の循環」をどうデザインするか？

内容： 企業の枠を超えた人材確保、副業・兼業の活用、クラブを通じたコミュニティ形成について、多様な視点から議論します。

4. インパクト投融資セッション：17:00～17:45

Future Finance：地域の意思あるお金を、地域の未来へ。インパクト投資の挑戦

内容：地域金融機関等が登壇し、湘南ベルマーレフットサルクラブをハブとした「地域インパクト投資」の実現可能性や、単なる融資を超えた、地域の成長を支える新しい金融の形について議論します。

5. クロージング：17:45～18:00

The Road to 2030：小田原・湘南から日本を変えるグランドデザイン

内容： 湘南ベルマーレフットサルクラブより今後のロードマップを発表。本日提示された「共創」を具体的にどう進めていくのかお話いたします。

【懇親会（18:00～20:00）】

・関係者およびメディアの皆さまとのネットワーキング

・軽食・ドリンクをご用意しております

■お申し込み方法

下記のお申し込みフォームよりご登録ください。

※申し込み締切：2月18日（水）17時

※会場キャパシティの関係上、現地参加は定員に達し次第締切とさせていただきますこと、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

お申し込みはこちら(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6F9RhimK-km_ya9troqWI1QJv_NFcvJKg-zvqc3QUyBURDYxSEtVMURJVlZVMFlJU002NDVGMVo3Ti4u&fbclid=IwY2xjawPlA3BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFINTJwanRLOGdCSmdOY1Zqc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoI7vi66xOVsJACZ8RUJLiI-Z3Ec5b8_1SHJKly-eARz5RUJwlvTFcmkSwT1_aem_cJMkTj_s9uShWUny4TnH_A&route=shorturl)

■お問い合わせ先

事務局

【メールアドレス】 info@bellmare-futsal.com