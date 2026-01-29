「京の木製品認証制度」最優秀賞 京都府知事賞 受賞　福祉施設・文教施設の「個」と「集い」を両立する、京都府産材100％のセパレート型テーブルを開発

株式会社コスト

福祉施設に特化した設計を行う株式会社コスト（本社：京都市中京区、代表取締役：中嶋 一浩）が開発した、京都府産木材100％使用の「セパレート型テーブル」が、このたび「京の木製品認証制度」において最優秀賞 京都府知事賞を受賞いたしました。

このたびの京都府知事賞受賞に際し、本製品が持つ「福祉現場の切実な声から導き出された高い機能性」と、森林所有者から最終消費者までを透明性のあるストーリーでつなぐ「見える化」の仕組みに大きな注目が集まっています。

私たちは、単にデザイン性に優れた家具を作るだけでなく、製品を通じて「日本の森林の未来」を自分事として捉えてもらうための仕掛けを、この一台のテーブルに凝縮させました。

■ 開発の背景：福祉現場の「忘れ物」を取り戻すために

設計事務所として多くの福祉施設に携わる中で、私たちは現場の職員から切実な声を耳にしました。 「一般的な4人掛けテーブルは、利用者同士の距離が近すぎて軋轢を生みやすい」 「一人で静かに過ごしたい方のニーズに応えられていない」

こうした課題を解決するために開発されたのが、今回のセパレート型テーブルです。

【本製品の主な特徴】

- 変幻自在なレイアウト： 独立して「自分だけの空間」に、2人で「語らいの場」に、そして合わせれ ば「8人掛けの円卓」としてイベント等に活用できます。- ユニバーサルデザイン： 車椅子利用者に配慮した高さ設計、圧迫感を抑えた曲面、怪我を防ぐ角の丸みなど、安全性と快適性を両立しました。- 年輪をモチーフにした意匠： 京都府産材の美しい木目を生かし、高齢者が歩んできた人生の重なりを象徴するデザインに仕上げました。イベントや行事では8人掛けの大きな円卓に自分だけの落ち着いた空間として仲の良い方と二人で心地よい語らいを

■ 日本の森林を守る「循環」の可視化：QRコードが繋ぐ「森」と「人」

本製品は、京の木流通モデル構築支援事業『森林のささやき新たな轍づくりプロジェクト』というサプライチェーンを構築し、誕生しました。

日本の森林を守るためには、単に木を使うだけでなく、森林所有者へ利益を還元し、再生への意欲を育む「循環」が必要です。私たちはこの「産地の見える化」を実現するため、製品に専用のQRコードを付与しました。

【QRコードからご覧いただける内容】

- 産地・品質情報： どの森で育ち、どのように製材されたかのプロセス。- 森林所有者の想い： 木を育ててきた背景や、次世代への願い。- 職人のこだわり： 伝統の技と、ものづくりに込めた情熱の動画。

消費者が「知る」ことは、森林再生への第一歩となります。また、森林所有者にとっても「自分の木が誰に、どう使われているか」を知ることは、大きな誇りと次なる挑戦への活力になります。

■ 今後の展望：福祉から文教施設、そして地域全体へ

現在、この取り組みは福祉施設のみならず、大学などの文教施設からも高い関心が寄せられています。株式会社コストは、本製品を通じて川上（森林所有者）・川中（製材所）・川下（販売・設計）・最終消費者が一体となる物語を紡ぎ、地域経済の活性化と持続可能な森林環境の構築に貢献してまいります。

【株式会社コストについて】

福祉施設に特化した設計事務所として、建物の設計・施工・維持管理までをワンストップで手掛ける総合コンサルタント企業です。既存建物の再生や木造CLT工法を強みとし、利用者のQOL向上と地域資源を活かした施設づくりを提案。「森林のささやき新たな轍づくりプロジェクト」を通じ、日本の森林の未来を共につくる製品開発にも注力しています。

お問い合わせ

株式会社コスト 総務課

TEL：075-366-8308

MAIL：info@costtrad.com

HP：https://costtrad.com/