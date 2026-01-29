12月のLemino韓流・アジア人気ランキング発表！！　大人気シリーズ第三弾韓国ドラマ『復讐代行人3 ～模範タクシー～』が2ヶ月連続で首位にランクイン！

株式会社NTTドコモ

NTTドコモの映像配信サービス「Lemino(R)」は、2025年12月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計し、「Lemino人気作品月間ランキング」を発表いたします。12月は、”模範タクシー”に乗る秘密のプロフェッショナル集団が弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメント『復讐代行人3 ～模範タクシー～』が2ヶ月連続で1位にランクインしました。

集計対象期間：2025年12月１日(月) ～ 12月31日(水)

対象コンテンツ：集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ

ランキング基準：集計対象期間の視聴数

※複数エピソードで構成される作品については、視聴数が一番多いエピソードを集計。

※PPV配信コンテンツは含まない。

韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2025年12月ランキング第1位には、『復讐代行人3 ～模範タクシー～』が2ヶ月連続でランクイン！『復讐代行人3 ～模範タクシー～』は、表向きは普通のタクシー会社ムジゲ運輸に勤める秘密のプロフェッショナル集団が、弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメントです。2021年に放送されたシーズン1は大人気を博し同年のSBS演技大賞各賞を受賞、2023年チームが再結成されたシーズン２では同年ミニシリーズ最高視聴率１位を記録、本作はおなじみのキャスト・脚本家は変わらず、さらにスケールアップし国際犯罪に挑む内容となっています。

物語の舞台は韓国のみでなく日本に拡大。一般公募でエキストラを募集し、2025年5月に福岡県福岡市などで撮影を行ったことも話題になりました。

さらに、日本が誇る名優竹中直人、昨今活躍が目覚ましい笠松将などの日本人キャストも特別出演しています。

模範タクシーの始まりから終わりまで、社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となるシーズン３、“復讐の終着点”にぜひご注目ください！Leminoでは、シーズン１とシーズン２も配信中です。ぜひあわせてご覧ください。

人気作品ランキング2位には、『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』ディレクターズカット版が2ヶ月連続でランクイン！『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』は全編タイで撮影された新感覚の異文化ラブストーリーで、日本を代表するトップアイドルグループ「Snow Man」の向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演として全編タイ語での演技に挑み、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンとW主演を務めた作品。そして日本でもファンが多いフルーク=ナタット・シリポントーンとユド=タンタット・ターリンピロムら、今タイで人気も実力もあるキャストたちが共演しています。

スタッフ陣もタイで最高のクリエイターが集結。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・マヤ、All-Write Teamらとのコラボレーションが実現。

日本とタイ、異なる価値観を持つ二人が出会い、ぶつかり合いながらも絆を深めていく姿を描いた、時にコミカルで、時に胸を打つ物語が紡がれ、国や文化の壁を超え、観る人の心に温かな余韻を残すラブストーリーをぜひお楽しみください！

続けて、人気作品ランキング3位には、『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～ ＜タイ放送版＞』がランクイン！Leminoでは、ディレクターズカット版の最終話配信を経て、10月14日(火)よりタイ放送版を配信しています。ディレクターズカット版に比べ約15分短いタイ放送版は、オリジナルのテンポ感をそのままに、ディレクターズカット版とは違った印象で作品を楽しんでいただける内容となっています。

(C)SBS【Leminoで2025年12月に視聴されている人気の韓流・アジアコンテンツTOP10】[表: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/908_1_f2ac8f04c9a796755c8580b6af2462f5.jpg?v=202601290221 ]

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※２でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

・「Leminoプレミアム」の月額使用料は2026年2月1日（日）より月額1,540円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」の月額使用料は2026年2月1日（日）より1,650円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は2026年2月10日（火）より月額1,650円（税込）に改定いたします。

※２＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。