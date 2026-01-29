「感情展ー短歌で詠み、イラストで描くー」、オリジナルグッズの販売が決定！サイン会付プレミアイベントも開催

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛 以下 KADOKAWA）は、埼玉県所沢市の文化複合施設・ところざわサクラタウン内の角川武蔵野ミュージアムで開催する、人気イラストレーター・Mika Pikazo氏（ミカ ピカゾ）がクリエイティブディレクターを務める短歌とイラストの展覧会「感情展-短歌で詠み、イラストで描く-」（以下「感情展」／開催期間：2026年2月13日～3月29日）の最新情報をお伝えします。

「感情展」は「短歌」と「イラスト」という異なる表現領域を、〈感情〉という共通の軸から捉え直す展覧会です。こちらの「感情展」に参加するイラストレーターによる書き下ろしイラストや、歌人による短歌をモチーフにしたグッズの販売が決定。また、角川武蔵野ミュージアム内「KadoCafe」にて、コラボメニューも販売します。

さらに、3月28日にはMika Pikazo氏によるトークイベント兼サイン会も実施いたします。「感情展」は、展覧会はもちろんのこと、様々な体験の形で楽しんでいただけるイベントになっています。

本事業は、日本の美と心を体現する我が国の文化芸術の振興及びその多様かつ普遍的な魅力を発信する国家プロジェクト「日本博2.0」の委託事業です。

＜展覧会イメージ＞

■全イラストレーターのイラストがグッズに。「感情展」グッズ紹介

「感情展」オリジナルのグッズを20点以上販売いたします。その一部をご紹介します。

アクリルブロック<全10種> 5,500円（税込）

ステッカーセット<全5種> 800円（税込）

トレーディング缶バッジ<全21種>※ランダム 550円（税込）

うたがさねキーホルダー<全11種> 1,320円（税込）

近代短歌と、それをオマージュした現代短歌を重ねたキーホルダー。

ジオラマ（メインビジュアル）4,400円（税込）

クリアポーチ（メインビジュアル） 1,320円（税込）

ブックカバー（メインビジュアル） 2,200円（税込）

▼グッズラインナップ一覧

トレーディング缶バッジ<全21種> 550円（税込）

アートカード<全42種> 400円（税込）

クリアファイル <全39種> 600円（税込）

A3クリアポスター<全2種> 880円（税込）

ステッカーセット<全5種> 800円（税込）

クリアしおり<全5種> 700円（税込）

キャンバスアート<全10種> 3,630円（税込）

アクリルパネル<全10種> 3,000円（税込）

アクリルブロック<全10種> 5,500円（税込）

ダブルリングノート 1,800円（税込）

Tシャツ 5,500円（税込）

アクリルジオラマ 4,400円（税込）

キャラファインアクリル 13,200円（税込）

うたがさねキーホルダー<全11種> 1,320円（税込）

短歌トートバッグ<全3種> 2,500円（税込）

ブックポーチ<全3種> 2,200円（税込）

ブックカバー 2,200円（税込）

デスクマット 3,300円（税込）

クリアポーチ 1,320円（税込）

アルミマグネット 990円（税込）

チョコクランチ缶 2,160円（税込）

※グッズの画像はイメージです。価格や商品タイトルは変更になる場合があります。

▼詳細はこちらをご覧ください

https://tokorozawa-sakuratown.com/special/kanjyoten/goods/

■「KadoCafe」コラボメニュー

「感情展」で展示しているイラストがプリントラテに。

コラボメニューを1杯ご注文ごとに対象のノベルティコースターを1枚プレゼント！

カフェラテ（ICE or HOT）／ココア（HOT）1杯 800円（税込）

■「Mika Pikazo」×「榊原 紘」トークイベント+「MikaPikazo」サイン会について

ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールBにて、『感情展』スペシャルイベントとして、イラストレーターで本展のクリエイティブディレクターでもあるMika Pikazo氏のサイン会ならびにトークイベントを実施いたします。

トークイベントでは、本展参加歌人・榊原紘氏とのスペシャル対談も実施予定です。モデレーターにはアートブック『VISIONS』プロデューサーの虎硬氏をお迎えし、貴重なトークセッションをお届けいたします。当イベントは日英逐次通訳付きのため、国内外のファンの皆様にお楽しみいただけます。

日時：2026年3月28日(土) 14:00～16:00（予定）

開催場所：ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールB

14:00 ~ 15:00 トークセッション

(登壇者：Mika Pikazo、榊原紘、 虎硬）

15:00 ~ 16:00 Mika Pikazo サイン会

参加方法：オフィシャルツアーへの参加、または展示会場で図録をご購入いただき、抽選に参加

https://tokorozawa-sakuratown.com/special/kanjyoten/special/

■「感情展」オフィシャルツアー開催決定

「感情展」の開催に合わせて、株式会社近畿日本ツーリスト様の主催でオフィシャルツアーを開催いたします。本ツアーは3月28日のトークイベント＋サイン会への参加に加え、展覧会の入場券、図録、オリジナルグッズおよび宿泊を含む内容となっております。また、ツアー参加特典として、本ツアーにご参加の方には、トークイベント＋サイン会にて、前方席（ 5列目まで）をご用意いたします。ツアー詳細は下記をご参照ください（申込締切：2月8日まで）

https://entame.knt.co.jp/tour/2026/03/kanjyoten_jp

■感情展の連携企画として「東川おさんぽ短歌ロード」実施

所沢市の協力の元、桜の名所として広く知られる所沢市の東川沿い約6kmにわたり、「短歌」を展示する取り組みです。既存の「おさんぽコース」の道標を活用し、短歌のパネルを15カ所に設置しています。

展示作品には、所沢ゆかりの三ヶ島葭子・若山牧水に加え感情表現に優れた近代歌人の短歌を選定しています。「感情展」に参加している現代歌人および所沢周辺にゆかりのある現代歌人がこれらの近代短歌に返歌など新たな解釈を加えた作品をあわせて展示しています。

所沢の風景とともに、近代から現代へとつながる短歌の魅力を、ぜひ散策しながらお楽しみください。 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/enjoy/kanko/douhyou/azumagawa-tankaraod.html

■開催概要

展示タイトル：「感情展-短歌で詠み、イラストで描く-」

開催日時：2026年2月13日（金）～3月29日（日）

開催時間：10:00-18:00（最終入場：17:30） 休館日：毎週火曜日

開催場所：角川武蔵野ミュージアム3階展示室（ところざわサクラタウン内）

（〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田3丁目31-3）

■イラストレーター

100年 / 安倍吉俊 / アシマ / ちゃっぴー / 江川あきら /萩森じあ / 原田ちあき / 八三 / ilLUMI /

John Kafka / 小路さこ / LOWRISE / まのでまりな / matumot / ミツ蜂 / Nagu /

NAKAKI PANTZ / Neg / nobori / noco. / 沼田ゾンビ!? / ohuton / okama / oo6 / ORIHARA /

清已 / リック / Ryota-H / しきみ / そおの / スオウ / 寺田てら / トマリ /

あんりふれ / 浦浦 浦 / 緜 / wataboku / やづな / 與田

＜コンテスト協力イラストレーター＞

へちま / MON / おしおしお

■歌人

青松 輝 / 東 直子 / 伊波真人 / 石川美南 / 川野芽生 / 睦月 都 / 大森静佳 / 榊原 紘 /

佐藤弓生 / 竹中優子 / 俵 万智

■近代歌人

原阿佐緒 / 石川啄木 / 北原白秋 / 三ヶ島葭子 / 岡本かの子 / 斎藤茂吉 / 釈 迢空 / 若山牧水 /

山川登美子 / 与謝野晶子

（※数字・アルファベット順・敬称略）

■チケット

【前売り券】

・販売期間

販売中～2026年2月12日（木）23：59

・販売場所

ローソンチケット https://l-tike.com/kanjyoten/

・価格

通常チケット：1,700円（税込）

グッズ付きチケット：4,700円（税込）

【当日券】

・販売期間

2026年2月13日（金）～

・販売場所

ローソンチケット https://l-tike.com/kanjyoten/

角川武蔵野ミュージアム チケットカウンター

・価格

1,800円（税込）

■公式サイト：https://tokorozawa-sakuratown.com/special/kanjyoten/

今後Xオフィシャルアカウントにて展示情報を投稿していきます。

https://x.com/kanjyoten

■体制

主催：株式会社KADOKAWA 独立行政法人日本芸術文化振興会 文化庁

委託※：令和7年度日本博 2.0 事業（委託型）

※本事業は、日本の美と心を体現する我が国の文化芸術の振興及びその多様かつ普遍的な魅力を発信する国家プロジェクト「日本博2.0」の委託事業です。

後援：所沢市

クリエイティブディレクション：Mika Pikazo

コンテスト協力：ピクシブ株式会社

展示コンセプト・デザイン：株式会社Helixes maxilla事業部

クリエイターアサイン協力：アンコロール株式会社

■Pop Over Musashino / 武蔵野回廊プロジェクトについて

「感情展 - 短歌で詠み、イラストで描く」は、ポップカルチャーと地域文化の融合を目指す周遊型アートフェスティバル「Pop Over Musashino」の第2弾として企画された展覧会です。2025年2月～3月にところざわサクラタウンおよび航空発祥記念館で開催された第1弾に続き、本展も「武蔵野回廊プロジェクト」の一環として、ところざわサクラタウンで開催します。

武蔵野回廊プロジェクトとは、総合エンターテインメント企業のKADOKAWAがところざわサクラタウンを中心に埼玉県から東京都西部を広く「武蔵野」としてとらえ、文化芸術による地域振興に取り組むプロジェクトです。太古から広大な土地で様々な移民が交り合い、新たな文化が生まれてきた武蔵野の歴史を伝える、さまざまなワークショップやアートイベントを年間通して実施しています。

https://www.instagram.com/musashino_kairo_pj/

西武鉄道株式会社は「武蔵野回廊プロジェクト」のパートナー企業です。

■「ところざわサクラタウン」について

2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点として、KADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。

https://tokorozawa-sakuratown.com/

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/